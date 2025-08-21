Слоистая архитектура Docker. Схема демонстрирует механизм переиспользования слоёв в Docker — ключевую особенность технологии, обеспечивающую эффективное использование дискового пространства и быстрое развёртывание контейнеров. В основе лежит Docker Image, состоящий из четырёх слоёв (Layer 1–4), которые формируют базовую структуру приложения. При запуске контейнеров Docker создаёт для каждого экземпляра собственный Thin Writable Layer — изолированный слой, где хранятся все изменения, происходящие во время работы конкретного контейнера. Слои образа остаются общими для всех трёх контейнеров, что позволяет экономить дисковое пространство: вместо полного копирования образа для каждого контейнера Docker переиспользует существующие слои, добавляя лишь тонкий записываемый слой для изменений.
Как устроен Docker® и почему он популярен
Рассказываем, как Docker упрощает развёртывание приложений, обеспечивает переносимость кода между разными системами и экономит ресурсы компании за счёт контейнеризации.
- Docker — это платформа для контейнеризации приложений, которая позволяет упаковывать программы со всеми их зависимостями в изолированные контейнеры.
- Контейнеры легковесны, изолированы друг от друга и переносимы — это делает их удобным инструментом для современной разработки.
- Docker предоставляет набор преимуществ: портативность, скорость развёртывания, эффективное использование ресурсов, изоляцию приложений и упрощение масштабирования.
- У Docker есть набор команд для управления контейнерами, образами и другими ресурсами.
- В экосистему Docker входит множество сервисов, которые упрощают работу с контейнерами в продакшн-окружении.
- У Docker есть ряд ограничений: общее ядро ОС, зависимость от Linux, сложность управления данными, накладные расходы на сеть и необходимость в новых компетенциях.
Docker — это как чемодан для программы. Вместо того чтобы устанавливать приложение и все его зависимости на каждом компьютере отдельно, вы упаковываете всё необходимое в контейнер. Этот контейнер можно запустить на любом сервере, и программа будет работать одинаково — независимо от того, какая ОС установлена на хосте или какие библиотеки там уже есть.
До появления Docker разработчики часто сталкивались с проблемой: приложение отлично работало на локальной машине, но отказывалось запускаться на сервере из‑за различий в версиях библиотек или настройках системы. Docker решил эту проблему, создав стандартизированный способ упаковки и запуска приложений.
В статье расскажем, как Docker устроен изнутри, какие компоненты входят в его состав, как создавать контейнеры и управлять ими. Разберём основные команды для работы с платформой, рассмотрим системы оркестрации и обсудим современные альтернативы Docker.
Что такое Docker
Docker — платформа для контейнеризации приложений. Контейнеризация — упаковка программы со всеми её зависимостями в изолированную среду, собственно, контейнер. В отличие от виртуальной машины, которая эмулирует целый компьютер с отдельной ОС, контейнер использует ядро хост‑системы и изолирует только процессы приложения.
Контейнер включает в себя код приложения, системные библиотеки, переменные окружения и конфигурационные файлы — всё, что нужно для работы программы. При этом он весит в разы меньше виртуальной машины и запускается за секунды.
Ключевые особенности контейнеров делают их удобным инструментом для современной разработки. Контейнеры легковесные — занимают от десятка до сотен мегабайт, в то время как виртуальная машина требует гигабайты. Они изолированы друг от друга: падение одного контейнера не затрагивает остальные. При этом контейнеры переносимы — один и тот же образ запустится одинаково на ноутбуке разработчика, тестовом сервере и в продакшн‑окружении.
Преимущества использования Docker
Docker предоставляет набор преимуществ, которые упрощают разработку и эксплуатацию приложений. Главное из них — портативность. Контейнер с приложением, как мы уже сказали, запускается одинаково в любом окружении: на локальном компьютере, в дата‑центре или облаке. Это избавляет от классической проблемы «у меня работает, а на сервере нет».
Скорость развёртывания — ещё одно важное преимущество. Запуск контейнера занимает секунды, поскольку не требуется загрузка ОС. Это ускоряет процессы тестирования и выпуска новых версий. Команда может выкатывать обновления несколько раз в день без длительных простоев.
Эффективное использование ресурсов достигается за счёт того, что контейнеры делят общее ядро ОС. На одном сервере можно запустить десятки контейнеров там, где поместилось бы всего несколько виртуальных машин. Это снижает затраты на инфраструктуру.
Изоляция приложений обеспечивает безопасность и стабильность. Каждый контейнер работает в своём пространстве имён, не имея доступа к процессам других контейнеров. Если одно приложение даст сбой, остальные продолжат работать.
Docker также упрощает масштабирование. При росте нагрузки можно быстро запустить дополнительные экземпляры контейнера и распределить между ними трафик. Когда нагрузка спадёт, лишние контейнеры легко остановить.
Основные компоненты Docker
Архитектура Docker состоит из нескольких ключевых компонентов, которые работают вместе для создания и управления контейнерами.
Ключевые компоненты Docker
|
Docker Engine
|
Ядро системы контейнеризации, в основе которого лежат три ключевых компонента.
Первый и главный — Docker Daemon, или dockerd. Это фоновый процесс, своего рода сервис, который непрерывно работает на сервере и управляет всей инфраструктурой: контейнерами, образами, сетями и томами для хранения данных.
Чтобы взаимодействовать с этим процессом‑демоном, разработчики используют Docker CLI — интерфейс командной строки. Именно через него передаются все команды: запустить контейнер, остановить его, посмотреть логи или собрать новый образ. CLI работает как переводчик — принимает привычные текстовые команды от человека и преобразует их в формат, который понимает фоновый сервис dockerd.
Третий компонент — REST API — открывает возможности для автоматизации. Благодаря программному интерфейсу любое приложение может напрямую общаться с Docker, отправлять запросы и получать ответы в формате JSON. Это позволяет встраивать управление контейнерами в CI/CD‑пайплайны, системы оркестрации и собственные инструменты разработки.
|
Образ Docker (Image)
|
Шаблон только для чтения, из которого создаются контейнеры. Образ содержит ОС, приложение и все зависимости. Образы строятся слоями: базовый содержит минимальную ОС, а каждый следующий добавляет изменения. Такая структура экономит место — если несколько образов используют одинаковый базовый слой, он хранится только один раз.
|
Контейнер
|
Запущенный экземпляр образа. При старте контейнера Docker добавляет к образу слой для записи, где сохраняются все изменения во время работы. Когда контейнер удаляется, этот слой исчезает, а исходный образ остаётся неизменным.
|
Реестр образов (Registry)
|
Хранилище для Docker‑образов. Самый популярный публичный реестр — Docker Hub, где размещены сотни тысяч готовых образов. Компании также могут развернуть приватные реестры для хранения собственных образов.
|
Dockerfile
|
Текстовый файл с инструкциями для сборки образа. В нём описывается, какой базовый образ использовать, какие пакеты установить, какие файлы скопировать и какую команду выполнить при запуске контейнера.
|
Тома (Volumes)
|
Механизм для постоянного хранения данных. По умолчанию все данные внутри контейнера исчезают при его удалении. Тома позволяют сохранять важную информацию на хост‑системе и подключать её к контейнерам.
Эти компоненты формируют экосистему Docker, где каждый элемент выполняет свою роль в процессе контейнеризации приложений.
Как устроен образ Docker
Образ Docker — это набор слоёв файловой системы, наложенных друг на друга. Каждый слой содержит изменения относительно предыдущего: установленные пакеты, скопированные файлы или изменённые настройки. Слои доступны только для чтения — это гарантирует их неизменность.
Базовый слой обычно содержит минимальную ОС — например, Alpine Linux размером всего 5 МБ или Ubuntu®. На него накладываются дополнительные слои: установка языка программирования, добавление библиотек, копирование кода приложения. Каждая инструкция в Dockerfile создаёт новый слой.
Слоистая архитектура даёт несколько преимуществ. Docker кеширует слои и переиспользует их между разными образами. Если десять приложений используют Node.js версии 20, слой с этой версией будет храниться только один раз. При обновлении образа пересобираются только изменённые слои — это ускоряет процесс сборки.
Когда контейнер запускается из образа, Docker создаёт поверх всех слоёв ещё один — для записи. В этом слое сохраняются все изменения, сделанные во время работы контейнера: созданные файлы, изменённые конфигурации, логи. Исходный образ при этом остаётся неизменным, что позволяет запускать множество контейнеров из одного образа.
У каждого образа есть уникальный идентификатор — хеш SHA256, который вычисляется на основе содержимого всех слоёв. Это гарантирует, что образ не был изменён, и позволяет точно воспроизвести окружение приложения.
Создание образа Docker
Существует два основных способа создать Docker‑образ: через Dockerfile или коммитом изменений из работающего контейнера. Dockerfile — предпочтительный метод, поскольку он документирует процесс сборки и позволяет воспроизвести его.
Dockerfile начинается с указания базового образа командой FROM. Затем следуют инструкции: COPY копирует файлы из локальной системы в образ, RUN выполняет команды внутри образа, CMD задаёт команду по умолчанию при запуске контейнера.
Пример простого Dockerfile для Node.js приложения:
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
CMD ["node", "server.js"]
Для сборки образа используется команда
docker build -t myapp:1.0 ., где флаг -t задаёт имя и тег образа. Docker последовательно выполняет инструкции, создавая после каждой новый слой. Если сборка прерывается, при повторном запуске Docker использует кешированные слои до места изменения.
Важно оптимизировать Dockerfile для эффективного использования кеша. Инструкции, которые редко меняются, размещают в начале файла. Например, установка системных пакетов идёт раньше копирования кода приложения, поскольку код меняется чаще.
После сборки образ можно отправить в реестр командой
docker push myapp:1.0. Это позволит другим разработчикам или серверам скачать и запустить приложение командой
docker run myapp:1.0.
Справка по основным командам Docker
У Docker есть набор команд для управления контейнерами, образами и другими ресурсами. Вот основные из них, сгруппированные по назначению. Мы собрали основные их них и сгруппировали по назначению в таблицу.
Команды Docker
|
Работа с контейнерами
|
docker run image_name
|
Создать и запустить контейнер из образа
|
docker ps
|
Показать запущенные контейнеры
|
docker ps -a
|
Показать все контейнеры, включая остановленные
|
docker stop container_id
|
Остановить контейнер
|
docker start container_id
|
Запустить остановленный контейнер
|
docker rm container_id
|
Удалить контейнер
|
docker exec -it container_id /bin/bash
|
Подключиться к работающему контейнеру
|
Работа с образами
|
docker images
|
Список локальных образов
|
docker pull image_name
|
Скачать образ из реестра
|
docker push image_name
|
Отправить образ в реестр
|
docker build -t name:tag .
|
Собрать образ из Dockerfile
|
docker rmi image_id
|
Удалить образ
|
docker tag source_image target_image
|
Создать новый тег для образа
|
Мониторинг
|
docker stats
|
Показать использование ресурсов контейнерами в реальном времени
|
docker inspect container_id
|
Детальная информация о контейнере
|
docker top container_id
|
Процессы внутри контейнера
|
docker port container_id
|
Проброшенные порты контейнера
|
Логи
|
docker logs container_id
|
Вывести логи контейнера
|
docker logs -f container_id
|
Следить за логами в реальном времени
|
docker logs --tail 50 container_id
|
Показать последние 50 строк логов
|
Сети
|
docker network ls
|
Список сетей
|
docker network create network_name
|
Создать сеть
|
docker network connect network_name container_id
|
Подключить контейнер к сети
|
docker network inspect network_name
|
Информация о сети
|
Тома данных
|
docker volume ls
|
Список томов
|
docker volume create volume_name
|
Создать том
|
docker volume rm volume_name
|
Удалить том
|
docker run -v volume_name:/path image_name
|
Подключить том к контейнеру
Эти команды охватывают большинство повседневных задач при работе с Docker. Для более сложных сценариев можно комбинировать команды или использовать Docker Compose для управления многоконтейнерными приложениями.
Сервисы для работы с контейнерами
Экосистема Docker включает множество сервисов, которые упрощают работу с контейнерами в продакшн‑окружении. Рассмотрим ключевые решения, включая сервисы нашей платформы:
- Yandex Container Registry — наш управляемый реестр Docker‑образов. Сервис автоматически реплицирует образы между зонами доступности, обеспечивая их сохранность. Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud позволяет настроить автоматическую сборку образов при изменении кода и развёртывание в Kubernetes®. Поддерживаются образы как для Linux, так и для Windows.
- Yandex Serverless Containers позволяет запускать контейнеры без управления серверами. Пользователь загружает образ, а платформа автоматически выделяет ресурсы при поступлении запросов и масштабирует приложение. Оплата взимается только за время работы контейнера — это делает решение экономичным для нерегулярных нагрузок или микросервисов.
- Docker Compose входит в стандартную поставку Docker и предназначен для управления многоконтейнерными приложениями. В файле docker‑compose.yml описывается структура приложения: какие сервисы запустить, как их связать между собой, какие тома и сети создать. Одной командой
docker‑compose upможно развернуть полноценное окружение из базы данных, веб‑сервера и кеша.
Пример docker‑compose.yml для веб‑приложения
version: '3'
services:
web:
build: .
ports:
- "80:3000"
depends_on:
- db
db:
image: postgres:15
environment:
POSTGRES_PASSWORD: secret
volumes:
- db_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
db_data:
Docker Compose подходит для локальной разработки и тестирования, но для продакшн‑окружений с десятками контейнеров требуются более мощные системы оркестрации.
Оркестрация
Когда количество контейнеров растёт, управлять ими вручную становится сложно. Системы оркестрации автоматизируют развёртывание, масштабирование и управление контейнерами на кластере серверов:
- Docker Swarm — встроенная в Docker система оркестрации. Она объединяет несколько Docker‑хостов в единый кластер, который выглядит как один логический хост. Swarm автоматически распределяет контейнеры по узлам кластера, перезапускает упавшие сервисы и обеспечивает балансировку нагрузки. Настройка Swarm занимает минуты — это делает его хорошим выбором для небольших проектов.
- Kubernetes — индустриальный стандарт оркестрации контейнеров. В отличие от Swarm, Kubernetes предоставляет богатый набор возможностей: автоматическое масштабирование на основе метрик, постепенное обновление приложений с откатом при ошибках, управление секретами и конфигурациями, сложные схемы сетевого взаимодействия.
Kubernetes®: для чего он нужен, как работает и почему стал стандартом в контейнеризации
В Kubernetes контейнеры группируются в поды — минимальные единицы развёртывания. Поды объединяются в сервисы для балансировки нагрузки. Деплойменты управляют жизненным циклом подов, обеспечивая нужное количество реплик и обновления без простоев.
Для управления кластерами Kubernetes® в экосистеме Yandex Cloud мы предлагаем Yandex Managed Service for Kubernetes®. Сервис упрощает обслуживание кластеров: обновление всех компонентов инфраструктуры кластера на стороне провайдера. А также позволяет создавать высокодоступные и безопасные инсталляции Kubernetes®.
Выбор между Docker Swarm и Kubernetes зависит от масштаба проекта. Для нескольких контейнеров достаточно Swarm или даже Docker Compose. Когда счёт идёт на десятки и сотни контейнеров, Kubernetes становится необходимостью.
Ограничения и недостатки Docker
Несмотря на популярность, у Docker есть ряд ограничений, которые важно учитывать при проектировании инфраструктуры:
- Общее ядро ОС — главное отличие контейнеров от виртуальных машин. Все контейнеры на хосте используют одно ядро Linux — это создаёт потенциальные риски безопасности. Уязвимость в ядре может затронуть все контейнеры. Для критически важных приложений с высокими требованиями к изоляции виртуальные машины остаются более безопасным выбором.
- Зависимость от Linux ограничивает возможности запуска контейнеров. Linux‑контейнеры не работают нативно на Windows или macOS — требуется промежуточный слой виртуализации. Это добавляет накладные расходы и усложняет отладку. Windows‑контейнеры существуют, но экосистема вокруг них значительно меньше.
- Сложность управления данными возникает из‑за эфемерной природы контейнеров. По умолчанию все данные внутри контейнера исчезают при его удалении. Использование томов решает проблему, но требует дополнительного планирования и настройки. Для stateful‑приложений, таких как базы данных, контейнеризация создаёт дополнительные сложности.
- Накладные расходы на сеть могут быть заметны для приложений с интенсивным сетевым взаимодействием. Виртуальные сети Docker добавляют дополнительный уровень абстракции — это может влиять на производительность. Для высоконагруженных систем требуется тщательная настройка сетевой подсистемы.
- Необходимость в новых компетенциях — ещё один фактор. Переход на контейнеры требует от команды изучения новых инструментов и подходов. DevOps‑практики, которые естественны для контейнеров, могут потребовать серьёзной перестройки процессов в традиционных IT‑отделах.
Понимание этих ограничений поможет принять взвешенное решение о внедрении Docker и правильно спроектировать архитектуру приложений.
Альтернативы и будущее Docker
Экосистема контейнеризации активно развивается, появляются новые инструменты и подходы.
Рассмотрим основные альтернативы Docker и перспективные технологии
|
Podman
|
Контейнерная платформа Red Hat, построенная на философии децентрализации. Здесь нет единого фонового процесса, который управляет всей системой. Вместо этого каждый контейнер запускается как независимый процесс Linux напрямую от имени пользователя. Такая архитектура меняет правила игры в безопасности и управлении ресурсами.
Отсутствие центрального координатора открывает возможности для работы без административных привилегий. Технология rootless‑контейнеров позволяет разработчикам полностью контролировать изолированные среды, при этом компрометация одного контейнера не затронет остальную систему. Каждый процесс работает в своей песочнице через стандартные механизмы Linux.
Red Hat обеспечили полную совместимость с Docker. Команды, образы, конфигурации — всё продолжает работать. Одна строка в конфигурации терминала связывает команды docker с podman, и существующие скрипты с CI/CD‑пайплайнами функционируют без изменений. Различие проявится лишь в производительности rootless‑режима, где Podman демонстрирует большую зрелость благодаря годам оптимизации.
|
containerd
|
Контейнерный рантайм, который лежит в основе Docker. Изначально его создали как часть Docker Engine, позже выделили в отдельный проект под эгидой Cloud Native Computing Foundation.
Kubernetes может работать напрямую с containerd, минуя Docker Engine — это упрощает архитектуру и снижает потребление ресурсов. Многие облачные провайдеры используют containerd в управляемых Kubernetes‑сервисах.
|
WebAssembly (Wasm) в контейнерах
|
Изначально создан для браузеров, но находит применение в облачных вычислениях. Wasm‑модули обеспечивают почти нативную скорость при строгой изоляции, запускаются за миллисекунды и занимают килобайты памяти — значительно меньше, чем обычные контейнеры.
Docker Desktop уже поддерживает экспериментальный запуск Wasm‑модулей вместе с контейнерами. В будущем гибридные системы смогут выбирать оптимальный способ запуска для каждой нагрузки: контейнеры для сложных приложений и Wasm — для лёгких функций.
|
K3s
|
Облегчённый дистрибутив Kubernetes, который помещается в один бинарный файл размером меньше 100 МБ. Подходит для edge‑вычислений и IoT‑устройств, где ресурсы ограничены.
|
HashiCorp Nomad
|
Nomad предлагает альтернативный подход к оркестрации. В отличие от Kubernetes, который фокусируется на контейнерах, Nomad может управлять контейнерами, виртуальными машинами и обычными процессами, упрощая миграцию legacy‑приложений.
Docker остаётся важной частью экосистемы контейнеризации, но уже не единственным игроком. Разнообразие инструментов позволяет выбрать оптимальное решение для конкретных задач. При этом стандарты Open Container Initiative обеспечивают совместимость между разными платформами — образ, собранный в Docker, запустится в Podman или containerd.