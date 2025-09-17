Исследование показало: три четверти программистов активно используют ИИ-ассистенты. При этом 80% разработчиков работают в команде, а современные инструменты — от кодовых ассистентов до платформ — помогают сделать коммуникацию прозрачнее и ускорить обратную связь.
Искусственный интеллект в разработке: тренды и реальное применение
Yandex B2B Tech и Университет ИТМО опросили более 600 разработчиков, преподавателей и студентов IT‑направлений — и выяснили, как ИИ меняет профессию программиста, какие инструменты выбирают команды и сколько компании готовы в них инвестировать.
Совместно с ИТМО мы провели масштабное исследование рынка инструментов разработки. В нём приняли участие IT-специалисты, преподаватели и студенты. Мы выяснили, как разработчики оценивают свою продуктивность в эпоху ИИ, какой процент студентов IT-направлений уже работает с ИИ-ассистентами и внедряют ли преподаватели эти технологии в учебный процесс.
В частности, платформы разработки создают единое пространство для асинхронной коммуникации, упрощая поиск информации и координацию. Большинство (61%) ожидает частичной автоматизации рутинных задач, и лишь 6% опрошенных считают, что их работа может быть полностью автоматизирована.
Потенциал рынка велик: 23% компаний, которые пока не используют платформы разработки, планируют внедрить их в течение года. Каждая вторая компания из тех, кто уже работает с платформами, рассматривает переход на новое решение. GitHub и GitLab лидируют — их используют 75% опрошенных.
Локальные платформы выбирают 17% компаний. Половина респондентов положительно относится к отечественным платформам разработки. Ключевыми критериями для перехода на российские платформы назвали геополитическую надёжность, информационную безопасность, а также удобство использования и поддержки.
Искусственный интеллект активно проникает в образование. 88% технологических вузов с программами подготовки разработчиков используют платформы разработки в учебном процессе. Половина преподавателей уже использует ИИ-ассистенты, ещё 20% планируют внедрить их в течение года. Среди студентов доля активных пользователей ещё выше — 79%. Новое поколение учится программировать сразу с поддержкой искусственного интеллекта, что меняет подход к образованию и требования к начинающим специалистам.
В полной версии исследования — детальный анализ классов кодовых ассистентов, критерии выбора инструментов, прогнозы влияния ИИ на рынок труда и рекомендации для разработчиков, которые хотят оставаться востребованными.