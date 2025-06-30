Связаться с намиПодключиться

Как выбрать вычислительные мощности для бизнес- и IT‑задач

Потребность в вычислительных мощностях растёт благодаря развитию ИИ, усложнению приложений и увеличению числа онлайн‑сервисов. Рассмотрим, какие есть альтернативные варианты и для решения каких задач выбрать физический сервер.

30 июня 2025 г.
15 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • Выделенный сервер — это физический сервер в дата-центре провайдера, который обеспечивает полный доступ к ресурсам и позволяет самостоятельно устанавливать операционную систему и другое ПО.
  • Существуют различные сценарии размещения IT-инфраструктуры: локальное размещение, colocation, аренда выделенного физического сервера, публичное облако и виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS).
  • Выделенные серверы обеспечивают максимальную производительность и полную изоляцию ресурсов. Это делает их подходящими для задач, требующих высокой производительности и надёжности.
  • При выборе конфигурации выделенного сервера необходимо учитывать характер нагрузки, требования к производительности и объёму памяти, типу накопителей и пропускной способности сети.
  • Сценарии использования выделенных серверов включают веб-хостинг, базы данных, корпоративную инфраструктуру, платформы виртуализации, обработку больших данных, настройку тестовых сред, проведение ИБ-экспериментов и учебные проекты.
  • Развитие выделенных серверов идёт в направлении интеграции с облачными технологиями и создания гибридных архитектур. Это позволяет сочетать высокую производительность с гибкостью и масштабируемостью облака.
Тезисы сформулированыYandexGPT
Спасибо!

У компаний есть несколько способов разместить IT‑инфраструктуру: от покупки серверов и строительства собственного дата‑центра до аренды ресурсов в облаке.

Выделяют пять основных сценариев

Сценарий

Коротко о сути

Когда подходит

Локальное размещение

Компания покупает серверы и размещает их в своей серверной или собственном дата‑центре. Полный контроль над «железом», сетью и физической безопасностью. Но это высокие капитальные затраты, расходы на энергетику, охлаждение и штат администраторов.
  • Критичные данные нельзя вывозить за периметр
  • Требуются нестандартное оборудование или специфическая топология сети
  • Есть штат инженеров для поддержки инфраструктуры

Colocation

Организация покупает оборудование и устанавливает его в стойках коммерческого ЦОД. Провайдер отвечает за электричество, климат и физическую охрану, клиент — за конфигурацию и обслуживание серверов.
  • Нужно сократить расходы на собственный ЦОД, сохранив контроль над оборудованием
  • Важно подключиться к магистральным каналам связи оператора

Аренда выделенного физического сервера (bare metal)

Провайдер предоставляет клиенту выделенный физический сервер, все ресурсы которого принадлежат одному клиенту. При этом за обслуживание сервера и замену комплектующих отвечает провайдер. Доступ к BIOS позволяет устанавливать любую ОС и гипервизор.
  • Нужны мощности под временные нагрузки
  • Нужны дополнительные мощности и связность на L2‑уровне
  • Нет ресурсов на приобретение и эксплуатацию своего парка серверов

Публичное облако

Провайдер виртуализирует ресурсы и динамически распределяет их. Быстрое масштабирование, оплата по фактическому потреблению, встроенные сервисы — Load Balancer, хранилище S3, функции и базы. Инфраструктурой, патчами и резервированием управляет провайдер.
  • Быстрый запуск проектов, сезонные или непредсказуемые нагрузки
  • Нужна гибкость и широкая экосистема managed‑сервисов

Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS)

Отдельная виртуальная машина с root‑доступом и заранее заданными ресурсами. Производительность выше shared‑хостинга. Но гибкость меньше, чем в публичном облаке. Пользователь управляет ОС, провайдер — гипервизором и оборудованием.
  • Требуется гибкая масштабируемость ресурсов
  • Нет требований к конкретной виртуализации

Чтобы масштабировать инфраструктуру, повысить гибкость и отказоустойчивость цифровых продуктов, компании часто переносят информационные системы в облако. Но для некоторых задач лучше подходит выделенный сервер — физическая машина без слоя виртуализации, которая обеспечивает максимальную производительность и полную изоляцию ресурсов.

В статье расскажем, чем выделенные серверы отличаются от альтернативных решений, а также какие преимущества и недостатки есть у каждого варианта размещения инфраструктуры. Рассмотрим, как выбрать конфигурацию сервера под конкретные задачи, и приведём реальные сценарии использования выделенных серверов

Что такое выделенный сервер

Выделенный сервер (dedicated server) — это аренда выделенного физического сервера в дата‑центре провайдера. Компания получает полный доступ к серверу, самостоятельно устанавливает операционную систему, виртуализацию и промежуточное ПО (веб‑серверы, СУБД), настраивает политики безопасности. Провайдер обеспечивает питание, охлаждение, сеть и физическую безопасность оборудования.

В 2025 году концепция выделенных серверов эволюционировала. Теперь это не просто аренда железа, а гибкое решение, которое позволяет объединить высокую производительность физических серверов с облачной инфраструктурой и локальными средами. Например, Yandex BareMetal позволяет арендовать серверы, мощности которых выделены конкретно для вашей компании.

В отличие от облачных виртуальных машин, где между оборудованием и операционной системой работает гипервизор (программа для управления виртуализацией), выделенные серверы предоставляют прямой доступ к ресурсам.

Отсутствие дополнительного слоя виртуализации даёт несколько преимуществ. Во‑первых, исчезают накладные расходы на работу гипервизора — около 5–10% производительности процессора и памяти. Во-вторых, стабилизируются задержки, так как приложения обращаются к ресурсам напрямую. Это важно для высокопроизводительных задач: анализа данных, размещения баз данных и приложений, требовательных к ресурсам.

Какие есть варианты кроме выделенного сервера

Физический сервер с полной изоляцией — один из нескольких способов размещения инфраструктуры. Рассмотрим основные варианты, их преимущества и недостатки:

Тип

Преимущества

Недостатки

Выделенные серверы
  • 100% ресурсов без «шумных соседей»
  • Полный контроль над мощностями и системой виртуализации
  • Гибкий выбор конфигурации (процессоры, память, накопители)
  • Прогнозируемая стоимость — фиксированная оплата за конфигурацию
  • Низкая задержка и высокая производительность для баз данных, вычислительных задач и систем реального времени. Возможность разместить необходимый софт: ОС, ПО, виртуализацию
  • Минимизация затрат на эксплуатацию серверов, так как обслуживание берёт на себя провайдер
  • Самостоятельное администрирование: установка ОС, настройка RAID, сетей, мониторинга
  • Модернизация оборудования невозможна без миграции на новый сервер либо без остановки работы приложений

Виртуальная машина (выделенный хост / VPS / VDS)
  • Гибкое масштабирование за минуты
  • Оплата по фактическому использованию или фиксированный тариф
  • Готовые управляемые сервисы (базы данных, бэкап)
  • Автоматическое восстановление после сбоев
  • Ресурсы делятся между арендаторами, возможен эффект «шумных соседей»
  • Ограниченный контроль над аппаратной частью и гипервизором

Colocation
  • Полный контроль над оборудованием
  • Экономия на электроэнергии и сетевом обслуживании
  • Возможность поставить своё физическое ПО на сервер
  • Высокие капитальные затраты на покупку серверов
  • Самостоятельное обслуживание и замена комплектующих
  • Трудоёмкое и дорогое масштабирование

Собственная серверная
  • Максимальный контроль над инфраструктурой
  • Нет зависимости от внешних провайдеров
  • Высокие затраты на покупку и эксплуатацию
  • Необходимость круглосуточного мониторинга
  • Сложности с резервированием питания и каналов связи
  • Самостоятельная настройка средств мониторинга, резервного копирования и другого ПО
  • Сложности с масштабированием — нужно докупать оборудование
  • Проблемы с заменой комплектующих, если изначально выбрана неудачная конфигурация

На рынке много вариантов размещения инфраструктуры, но интерес к аренде выделенных серверов за последние полтора года заметно возрастает. Эти услуги можно использовать временно — оборудование не простаивает. Купить собственные серверы сложнее: нужно ждать поставку оборудования, держать склад запасных частей и поддерживать штат инженеров для обслуживания.

Bare metal: полный контроль и высокая производительность

Читать статью

Набор инструкций для векторных вычислений.

Уровни зеркалирования и чередования данных.

Высокоскоростной протокол доступа к SSD.

High‑Performance Computing — высокопроизводительные вычисления.

Content Delivery Network, сеть доставки контента — сеть серверов по всему миру, которая сохраняет копии сайтов рядом с пользователями. Когда человек, например, в Москве заходит на сайт, контент загружается с ближайшего сервера, а не из далёкого дата‑центра.

Как выбрать конфигурацию выделенного сервера

Правильный выбор конфигурации определяет эффективность использования ресурсов. Ключевые компоненты по‑разному влияют на производительность:

Компонент

На что влияет

Минимальные параметры

Процессор
  • Вычислительная производительность
  • Скорость обработки задач
  • Параллельная обработка
  • Малые сайты (лендинг, визитка): 2–4 ядра, ≥ 3,5 ГГц
  • Средний трафик (CMS, корпоративный портал): 6–8 ядер, ≥ 3,5 ГГц
  • Растущий e‑commerce / SaaS: 12–16 ядер, ≥ 3,6 ГГц
  • High‑load (> 2000 RPS): 24–32+ ядра, ≥ 3,7 ГГц
  • Аналитика и вычисления: 32–64 ядра с AVX‑512

Оперативная память
  • Производительность приложений
  • Кеширование
  • Работа баз данных
  • Эффективность in‑memory‑задач
  • Малые сайты: 2–4 ГБ
  • Средний трафик: 8–16 ГБ
  • Растущий e‑commerce / веб‑приложения: 32–64 ГБ
  • Реляционные БД: 128–256 ГБ
    • Аналитические системы
    • БД в памяти: 256–512 ГБ + для критичных нагрузок обязательна ECC‑память

Накопители
  • Скорость ввода‑вывода
  • Пропускная способность
  • Надёжность хранения
  • HDD в RAID‑1 или RAID‑6 — архивы и резервные копии
  • RAID‑10 (SATA / NVMe) — доступный и быстрый вариант для транзакционных систем
  • SATA SSD — веб‑хостинг и некритичные приложения
  • NVMe в RAID‑10 — БД с высокой нагрузкой (500 000 + IOPS)

Сеть
  • Пропускная способность
  • Задержки
  • 1 Гбит/с — большинство веб‑приложений
  • 10 Гбит/с — видеостриминг и крупные БД
  • 25–100 Гбит/с — высоконагруженные кластеры и HPC

При выборе конфигурации выделенного сервера нужно исходить из ключевого критерия — характера нагрузки:

  • для лёгких веб‑сайтов и API‑служб достаточно 2–4 ядер со средней или высокой тактовой частотой и 4–16 ГБ памяти ECC;
  • реляционным базам данных стоит выделять 12–24 ядра с крупным кешем и 128–256 ГБ ECC‑памяти;
  • аналитике и вычислениям нужны 32–64 ядра с поддержкой AVX‑512 и 256–512 ГБ in‑memory‑конфигурации;
  • объём и тип накопителей (от HDD в RAID для архивов до NVMe в RAID‑10 для высоких IOPS) и пропускная способность сети (1 Гбит/с для веб‑приложений, 10 Гбит/с для потокового видео, 25–100 Гбит/с для HPC) настраиваются в соответствии с требованиями к скорости ввода‑вывода и задержкам.

Сценарии использования выделенных серверов

Выделенные серверы оптимальны для задач, требующих предсказуемой производительности и полной изоляции ресурсов:

  • Веб‑хостинг и онлайн‑сервисы. Интернет‑магазины часто используют выделенные серверы для работы в периоды пиковой нагрузки, в то время как крупные стриминговые платформы и веб‑сервисы перешли на гибридную архитектуру. Она сочетает облако, выделенные серверы и CDN для оптимального масштабирования. Отсутствие виртуализации позволяет эффективнее использовать процессор и память при обработке тысяч одновременных запросов. При работе с медиаконтентом выделенное серверное оборудование эффективнее справляется с задачами транскодинга.

  • Базы данных и хранение данных. Транзакционные СУБД показывают максимальную производительность на выделенных серверах с быстрыми NVMe‑накопителями. Для архивных данных и резервных копий экономичнее использовать преимущественно аппаратные RAID‑массивы на ёмких HDD.

  • Корпоративная инфраструктура. Почтовые серверы, CRM- и ERP‑системы, предъявляющие высокие требования к производительности, доменные контроллеры размещаются на выделенных серверах для обеспечения надёжности, соответствия требованиям безопасности и внутренним регуляторным политикам компании. Дата‑центры провайдеров предоставляют резервирование питания и каналов связи, а также возможность подключения дополнительных средств защиты данных.

  • Платформы виртуализации. Компании разворачивают собственные кластеры виртуализации на базе oVirt, Proxmox, OpenStack или VMware на выделенных серверах. Это позволяет сохранить гибкость облачных технологий при полном контроле над инфраструктурой.

  • Обработка больших данных. ETL‑процессы, аналитика логов и потоковая обработка требуют высокой скорости дисковой подсистемы и низких задержек на сети, передачи данных в сочетании с высокой пропускной способностью. Выделенные серверы с NVMe‑RAID и скоростными интерфейсами обеспечивают устойчивую производительность, а отсутствие слоя виртуализации исключает задержки и влияние соседних виртуальных машин.

  • Настройка тестовых сред. Тестовые окружения должны повторять «боевую» инфраструктуру, но оставаться изолированными. На выделенных серверах можно быстро развернуть нужную версию ОС и ПО, при этом для проведения «чистых» тестирований важно отсутствие влияния «шумных» соседей. Сервер может оставаться включенным в течение всего периода аренды, существенно повышая доступность тестового окружения, а подключаемые механизмы резервного копирования сохраняют конфигурацию под полным контролем.

  • Проведение ИБ‑экспериментов. Пен‑тесты, моделирование DDoS‑атак и проверка сценариев аварийного восстановления требуют среды, где ошибки или нагрузка не затронут продакшн. Выделенный сервер даёт «песочницу» с прямым доступом к оборудованию: можно изменять прошивки, эмулировать отказ оборудования и анализировать логи без влияния гипервизора.

  • Учебные и пет‑проекты. Лабораторные стенды для изучения Kubernetes®, Elasticsearch или сетевых протоколов удобнее запускать на физической машине: полный root‑доступ, аппаратная виртуализация включается по требованию, а ресурсы не делятся с другими арендаторами.

Развитие выделенных серверов

Выделенные серверы уже не конкурируют с облаком — они его дополняют. Рост IT‑нагрузок заставляет компании переходить на гибридную модель: часть ресурсов размещается в публичном облаке, а другая — на выделенных серверах. Такая схема делает архитектуру более гибкой, снижает постоянные расходы и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.

В современных гибридных архитектурах выделенные серверы дополняют облако и локальную инфраструктуру. К ним можно подключать управляемые облачные сервисы, средства безопасности и настраивать сетевую связность до он‑прем. Такой подход даёт критичным компонентам максимальную производительность и сохраняет гибкость облака.

author
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

Как выбрать вычислительные мощности для бизнес- и IT‑задач
30 июня 2025 г.
15 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост