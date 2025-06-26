Bare metal: полный контроль и высокая производительность

В России спрос на аренду физических серверов растёт на фоне сокращения продаж оборудования. По нашим данным, за последние полтора года технологию bare metal выбрали 59% компаний. При этом в 2024 году на российском рынке продали около 148 тыс. физических серверов — это на 15,1% меньше , чем годом ранее. Такая динамика говорит о том, что компании всё активнее переходят от разовой покупки техники к модели аренды.

В статье расскажем, что такое серверы bare metal, приведём сравнение с облачными вычислениями, а также поделимся, на что обратить внимание при выборе провайдера и как работает Yandex BareMetal.

Что такое bare metal

Это выделенный физический сервер без виртуализации, ресурсы которого целиком выделены одному пользователю . Приложения работают напрямую с железом, что повышает производительность и обеспечивает полный контроль над ресурсами: их не делят между разными клиентами, и сервер можно настраивать под собственные задачи.

Пользователи сами могут выбрать необходимую ОС из предустановленных или загрузить свой образ, настроить любую систему виртуализации и установить специализированное программное обеспечение для решения любой, даже специфической задачи.

На что обратить внимание при аренде сервера bare metal

Определение требований

Конфигурацию сервера подбирают под задачи проекта. Характеристики оборудования зависят от конкретной нагрузки : для рендеринга видео или обучения ML‑моделей нужны процессоры с высокой производительностью и мощные видеокарты, а базам данных требуются быстрые диски и большой объём оперативной памяти.