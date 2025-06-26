Bare metal: полный контроль и высокая производительность

В России спрос на аренду физических серверов растёт на фоне сокращения продаж оборудования. По нашим данным, за последние полтора года технологию bare metal выбрали 59% компаний. При этом в 2024 году на российском рынке продали около 148 тыс. физических серверов — это на 15,1% меньше, чем годом ранее. Такая динамика говорит о том, что компании всё активнее переходят от разовой покупки техники к модели аренды.
В статье расскажем, что такое серверы bare metal, приведём сравнение с облачными вычислениями, а также поделимся, на что обратить внимание при выборе провайдера и как работает Yandex BareMetal.
Что такое bare metal
Это выделенный физический сервер без виртуализации, ресурсы которого целиком выделены одному пользователю. Приложения работают напрямую с железом, что повышает производительность и обеспечивает полный контроль над ресурсами: их не делят между разными клиентами, и сервер можно настраивать под собственные задачи.
Пользователи сами могут выбрать необходимую ОС из предустановленных или загрузить свой образ, настроить любую систему виртуализации и установить специализированное программное обеспечение для решения любой, даже специфической задачи.
На что обратить внимание при аренде сервера bare metal
Определение требований
Конфигурацию сервера подбирают под задачи проекта. Характеристики оборудования зависят от конкретной нагрузки: для рендеринга видео или обучения ML‑моделей нужны процессоры с высокой производительностью и мощные видеокарты, а базам данных требуются быстрые диски и большой объём оперативной памяти.
При выборе конфигурации учитывают преобладающий сценарий работы и на его основе подбирают ключевые параметры CPU, RAM и дисковой подсистемы:
CPU‑intensive — для задач с высокой нагрузкой на процессор (машинное обучение, сборка кода, численные расчёты, рендеринг изображений и видео) ориентируются на количество ядер и тактовую частоту CPU. Рекомендуются процессоры с поддержкой многопоточности и высоким Turbo Boost.
RAM‑intensive — при работе с большими объёмами данных в памяти (базы данных in‑memory, кеширование, аналитика) решающим становится объём и пропускная способность оперативной памяти. Выбирают модули с минимальными задержками и возможностью горизонтального расширения.
I/O‑intensive — для сценариев, критичных к дисковой подсистеме (файловые сервисы, стриминг данных, интенсивное логирование, высоконагруженные базы данных) оптимальны NVMe SSD с высокой параллельностью операций ввода‑вывода и низким latency.
Выбор конфигурации серверов
Процессоры
Это «сердце» сервера, от характеристик которого зависит вычислительная мощность всей системы. Выбор процессора зависит от количества ядер и потоков, базовой и турбочастоты, объёма кеша, поддержки векторных инструкций (например, AVX‑512 и SVE), а также от энергопотребления и стоимости одного ядра.
Требования приложения и его способность распределять нагрузку по ядрам влияют на выбор процессора. Определяющими факторами при этом могут стать либо частота ядра процессора, либо общее количество ядер.
Диски
Отвечают за скорость операций ввода‑вывода и определяют, насколько быстро происходит доступ к данным. Если нагрузка преимущественно состоит из случайных операций чтения и записи — как в базах данных или журналах транзакций, — оптимальный выбор — NVMe‑накопители. За счёт прямого подключения к шине PCIe они обеспечивают производительность свыше 1 млн IOPS — это до девяти раз быстрее по сравнению с SATA‑SSD.
Традиционные SATA‑SSD остаются разумным выбором для средних нагрузок, где скорость важна, но требования не столь высоки. Жёсткие диски (HDD) лучше всего подходят для «холодного» хранения больших объёмов информации, так как предлагают минимальную стоимость за гигабайт.
Если важна устойчивость к отказам, можно использовать RAID‑массивы уровней 1, 5 или 6.
При использовании HDD‑дисков важен быстрый кеш на запись и его объём. Также нужно учитывать аппаратный RAID‑контроллер и защиту кеша от потери данных с помощью внешнего батарейного блока.
Сетевые интерфейсы
Отвечают за пропускную способность и задержки при передаче данных. Для внутренних сервисов базового уровня обычно достаточно 1 Гбит/с. В случае публичных или распределённых приложений, генерирующих интенсивный трафик, часто нужны интерфейсы с пропускной способностью от 10 до 25 Гбит/с и выше.
Скорость сетевого интерфейса выбирают исходя из ожидаемых пиковых нагрузок, требований к задержкам и особенностей архитектуры передачи данных между узлами.
Встроенная защита от DDoS‑атак в bare metal не предусмотрена, поэтому при необходимости её организуют отдельно на уровне клиентской инфраструктуры или подключают внешние защитные сервисы.
Первый вебинар нашего цикла BareMetal Online‑labs — о том, как настроить на серверах балансировщики нагрузки и средства защиты от DDoS‑атак.
Внешний, внутренний и между сервером и Object Storage.
Выбор провайдера
Основные критерии выбора провайдера — обеспечение безопасности серверов, стоимость услуг, наличие нужных конфигураций и доступность ресурсов. В последнее время из‑за роста спроса добавился ещё один важный фактор — наличие свободных серверов.
Безопасность
При работе с чувствительными данными дата‑центры должны полностью соответствовать 152‑ФЗ, стандартам ISO, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Физическую защиту обеспечивают многоуровневое шифрование, аппаратные межсетевые экраны и круглосуточный видеомониторинг.
Доступность ресурсов
Ключевой показатель — объём и разнообразие серверного парка. Железо всегда в наличии — это позволяет быстро масштабироваться и мгновенно заменять вышедшие из строя компоненты.
Стоимость
Стоимость зависит от конфигурации и срока аренды — день, месяц или год. При длительной аренде часто действуют специальные условия и скидки.
Наличие конфигураций
Доступны готовые решения, которые можно запустить в течение нескольких минут. При необходимости можно собрать сервер под индивидуальные требования и сразу начать работу.
Условия SLA определяют уровень доступности сервиса. Для критичных задач обычно выбирают SLA не ниже 99,9%.
Как устроен сервис Yandex BareMetal
Yandex BareMetal — сервис аренды выделенных физических серверов без виртуализации и предустановленных операционных систем. Клиенты полностью управляют ресурсами оборудования и могут развернуть собственную систему виртуализации, использовать один из предложенных образов ОС или загрузить свой.
Сервис располагает парком из тысяч серверов. Срок аренды гибкий — серверы доступны на день, месяц или на год с резервированием и скидкой до 15%. При выходе комплектующих из строя инженеры технической поддержки бесплатно заменят их в любое время суток.
Ценообразование прозрачное — в тариф уже включён трафик, а также сеть 1 Гбит/с. Скрытых платежей нет.
Сервис предлагает как регулярно пополняемые готовые конфигурации, так и возможность индивидуальной сборки по запросу клиентов.
Гибкая интеграция Yandex BareMetal с облачными сервисами позволяет выстраивать сложные архитектуры, объединяя возможности облака, арендованные серверы и локальную инфраструктуру.
Сервис упрощает построение гибридной архитектуры. Yandex Cloud Interconnect формирует прямое соединение между локальными средами, BareMetal и облачными ресурсами, минуя публичный интернет и сохраняя данные в пределах защищённого контура.
Такое приватное подключение работает поверх магистрального канала — пропускная способность увеличивается, задержки уменьшаются, маршруты стабильны. Поэтому критичные транзакции и репликация баз выполняются стабильно даже при пиковых нагрузках.
Благодаря этому каналу локальные сервисы объединяются с облачными зонами доступности: серверы Yandex BareMetal, виртуальные машины и контейнеры можно легко перемещать между площадками. Это помогает распределять нагрузку, наращивать мощности по требованию и подключать Yandex Smart Web Security или Yandex Application Load Balancer без перестройки сетевого стека.
В результате получается гибридная и адаптивная инфраструктура, где локальные системы и облачные приложения работают как единая система. Отказоустойчивость обеспечивается за счёт динамической маршрутизации и возможности быстро переключать трафик на резервные площадки.
Советы по настройке bare metal от нашей команды
Резервное копирование
Yandex Cloud Backup защищает данные на серверах Yandex BareMetal. Интеграция работает по кнопке — достаточно подключить сервис в консоли управления. Система создаёт снимки файловой системы по расписанию и хранит их в отказоустойчивом хранилище.
Для резервного копирования используют:
полные бэкапы: они создают копию всех данных — это дольше, но надёжнее;
инкрементные бэкапы: они сохраняют только изменения с момента последней копии — это быстрее и занимает меньше места.
Лучше всего комбинировать оба подхода — например, полный бэкап раз в неделю, инкрементные — ежедневно.
Команда Yandex BareMetal
Разрабатываем и поддерживаем инфраструктуру Yandex BareMetal — сервиса по аренде выделенных физических серверов, который объединяет инфраструктуру серверного и сетевого оборудования, а также системы автоматизации и мониторинга.
Yandex Cloud Interconnect объединяет серверы bare metal с облачными сервисами и удалённой IT‑инфраструктурой клиента. Он создаёт изолированные приватные соединения между физическими серверами, виртуальными машинами и системами клиента в виртуальной частной сети (VPC). Это позволяет выстраивать гибридные архитектуры с единой адресацией и управлять отдельными сегментами сети. Через веб‑консоль можно создавать приватные подсети и арендовать публичные подсети заданной размерности.
Интеграция с Yandex Object Storage даёт доступ к масштабируемому S3‑хранилищу. Для безопасной передачи данных рекомендуем настраивать приватное подключение через сервисные эндпоинты. Object Storage подходит для хранения бэкапов, статических файлов и архивов.
В нашей документации есть подробные инструкции по настройке всех интеграций Yandex BareMetal. Гайды покрывают типовые сценарии: от базовой настройки сети до сложных гибридных архитектур.
Bare metal для бизнеса: итоги и перспективы
В статье рассмотрели, для каких задач оптимален выбор bare metal, как выбирать подходящие конфигурации и на что обратить внимание при настройке серверов.
Облачная инфраструктура подходит для многих задач, но в некоторых случаях необходим именно bare metal. Например, для соответствия требованиям ИБ или регуляторов, использования специфического ПО и ОС, которые уже работают в сервисах. Ещё один случай — «чистый» тест нового приложения на разных типах виртуализации и ОС.
Bare metal позволяет развивать уже существующие приложения. Серверы также популярны для разработки и тестирования новых цифровых продуктов и проведения экспериментов в области информационной безопасности.
Спрос на аренду серверов растёт под влиянием экономических факторов: собственное оборудование требует специалистов, регулярного обслуживания, расходов на электроэнергию, охлаждение и замену комплектующих.
Сервис Yandex BareMetal сочетает преимущества физических серверов и облачной платформы, обеспечивая удобное управление ресурсами, мониторинг, выгодную стоимость, быстрое предоставление вычислительных мощностей и безопасность.