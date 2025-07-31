Утечки данных: как бизнес теряет миллионы на ошибках сотрудников и атаках хакеров

Фишинг стал настоящей эпидемией — по данным Hornetsecurity за 2024 год, на него приходится почти 40% всех угроз в электронной почте. А исследование Positive Technologies показывает, что 60% успешных атак с утечкой данных используют социальную инженерию, где фишинг играет ключевую роль.

Хакеры используют фишинг не только для кражи паролей, но и для доставки вредоносных программ. Достаточно открыть зараженное вложение или перейти по подозрительной ссылке — и компьютер заражен. В России число фишинговых сайтов выросло на 116% за последний год , что показывает масштаб проблемы.

Для защиты от фишинга компании учат сотрудников распознавать опасные письма: проверять адрес отправителя, не кликать по подозрительным ссылкам и настороженно относиться к срочным просьбам. Мошенники постоянно совершенствуют уловки, поэтому важны и технические меры защиты: почтовые фильтры, многофакторная аутентификация, ограничение привилегий.

Кража и подбор учётных данных

Второй по распространённости метод утечек — компрометация паролей. Злоумышленники похищают действующие учётные данные или подбирают их. На взлом через украденные или слабые пароли приходится около 16% всех утечек.

Популярный приём — использование старых паролей, слитых ранее из других сервисов. Люди часто используют одинаковые пароли, поэтому велика вероятность повторного использования. Другой метод — подбор паролей. Это особенно опасно, если нет многофакторной аутентификации.

Для защиты важно использовать сложные уникальные пароли и многофакторную аутентификацию. Пароли должны быть длинными, состоять из букв, цифр и символов и регулярно меняться. Одноразовые коды и приложения‑аутентификаторы необходимо включать для всех критичных систем.

Эксплуатация уязвимостей и недостатков защиты

Этот подход предполагает поиск технических брешей в системе. Сайты, базы данных, API и операционные системы могут содержать уязвимости, особенно если не обновляются.

Часто атака начинается с уязвимого веб‑приложения, например через SQL‑инъекцию: хакер вводит специальный код на сайте, получая доступ к базе данных. Другой пример — удалённое выполнение кода (RCE), когда хакер отправляет запрос на сервер и получает контроль над системой.

Для снижения рисков компании должны вести проактивную защиту: регулярно сканировать инфраструктуру на наличие уязвимостей, оперативно устанавливать патчи и проводить пентесты. Автоматические сканеры и аудит конфигураций помогают контролировать состояние систем.

Вредоносные программы и программы‑вымогатели

«Вредоносы» обычно дополняет методы, описанные выше. Они проникают в сеть через фишинг или техническую уязвимость.

Среди «вредоносов» распространены программы‑шпионы и трояны удалённого доступа. Шпионское ПО незаметно перехватывает данные, отправляя хакеру пароли и другую конфиденциальную информацию. Трояны позволяют удалённо управлять заражённым компьютером, просматривать файлы и устанавливать другие программы.

Отдельная категория — программы‑вымогатели. Их цель — шифрование данных и, как понятно из названия, вымогательство. Современные вымогатели часто тайно копируют данные перед шифрованием и угрожают выложить их в открытый доступ, если жертва не заплатит.

Комбинированные методы атак

В реальных инцидентах хакеры редко ограничиваются одним способом. Обычно сложные атаки проходят в несколько этапов: фишинг для проникновения, эксплуатация уязвимости для повышения привилегий, установка шпионского ПО для кражи данных.

Особенно опасны «спящие» атаки — хакеры могут находиться в инфраструктуре компании год и даже дольше, оставаясь незамеченными. Всё это время злоумышленники изучают системы, собирают данные и готовятся к финальному удару.