Нейрофункции и возможность монетизации контента: обновили Yandex Cloud Video

Перевод, таймкоды и генерация субтитров

Нейросети в Yandex Cloud Video помогают переводить видеоролики с русского, английского и казахского на 11 языков и накладывать озвучку. А ещё мы научили сервис генерировать субтитры в видео в реальном времени. Это позволит минимизировать ресурсы компаний на самостоятельное изготовление текстов и звуковых дорожек. Кроме того, сервис автоматически анализирует содержимое видео и подбирает наиболее эффективные таймкоды для выделения ключевых тем видеоконтента.

Реклама в видео

Компании могут встраивать рекламу в видеоконтент, размещаемый на своих сайтах через Cloud Video. Для этого нужно подключить сайт с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки в личном кабинете Рекламной сети Яндекса (РСЯ) и указать идентификатор в Cloud Video для активации показов. Компании смогут монетизировать авторский контент через свои сайты и веб‑приложения.

Аналитика и кастомизация плеера

Теперь в сервисе можно кастомизировать плеер, например менять цвет кнопки на видео, а также отслеживать количество просмотров видео в канале. При этом доступ и к самому каналу, и к аналитике по нему можно выдать гранулярно. Например, онлайн‑школа выдаст доступ к загрузке и редактированию видеоуроков по математике только учителю по математике.

Технические возможности

В новой версии скорость задержки видео снижена до четырёх секунд — это особенно важно для проведения онлайн‑трансляций и интерактивных вебинаров. Весь контент, загружаемый в Cloud Video, хранится в защищённом масштабируемом хранилище.

С помощью Cloud Video компании могут встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб‑приложения, размещать образовательный и новостной контент, а также проводить трансляции на сотни тысяч зрителей. Сервис уже используют крупные медиахолдинги, онлайн‑школы и маркетплейсы.