Что такое CI/CD и как эта практика связана с DevOps и облаками

Скорость доставки новых функций определяет успех продукта. Компании, которые выпускают обновления несколько раз в день, опережают конкурентов с ежемесячными релизами. CI/CD — это подход, который позволяет автоматизировать путь кода от написания до запуска в прод.

CI — Continuous Integration, непрерывная интеграция, — это практика, при которой разработчики часто интегрируют код в общий репозиторий. Каждая интеграция проверяется автоматической сборкой и тестами.

CD может означать две вещи: Continuous Delivery — непрерывная доставка, когда код автоматически готовится к релизу, но развёртывание происходит вручную, и Continuous Deployment — непрерывное развёртывание, когда каждое изменение автоматически попадает в продакшн после прохождения всех проверок.

В статье расскажем, как работает CI/CD‑пайплайн, чем он отличается от DevOps и какие инструменты использовать для автоматизации процессов. Разберём типичные ошибки внедрения, современные тренды и покажем, как наша платформа помогает строить эффективные процессы разработки, а в конце поделимся пошаговым планом внедрения CI/CD в вашей команде.