Что такое CI/CD и как эта практика связана с DevOps и облаками
Рассказываем, как автоматизировать разработку, тестирование и доставку кода, внедрить культуру DevOps и использовать облачную инфраструктуру для построения эффективных CI/CD‑процессов.
14 августа 2025 г.
20 минут чтения
Скорость доставки новых функций определяет успех продукта. Компании, которые выпускают обновления несколько раз в день, опережают конкурентов с ежемесячными релизами. CI/CD — это подход, который позволяет автоматизировать путь кода от написания до запуска в прод.
CI — Continuous Integration, непрерывная интеграция, — это практика, при которой разработчики часто интегрируют код в общий репозиторий. Каждая интеграция проверяется автоматической сборкой и тестами.
CD может означать две вещи: Continuous Delivery — непрерывная доставка, когда код автоматически готовится к релизу, но развёртывание происходит вручную, и Continuous Deployment — непрерывное развёртывание, когда каждое изменение автоматически попадает в продакшн после прохождения всех проверок.
В статье расскажем, как работает CI/CD‑пайплайн, чем он отличается от DevOps и какие инструменты использовать для автоматизации процессов. Разберём типичные ошибки внедрения, современные тренды и покажем, как наша платформа помогает строить эффективные процессы разработки, а в конце поделимся пошаговым планом внедрения CI/CD в вашей команде.
Основные компоненты и этапы CI/CD‑пайплайна
CI/CD‑пайплайн — это автоматизированная последовательность шагов, через которые проходит код от момента написания до запуска в проде.
Основные этапы
Пуш изменений в систему контроля версий / Version Control Push
Разработчик завершает работу над функцией и отправляет код в Git‑репозиторий. Это запускает весь процесс CI/CD.
Современные команды используют подход с частыми небольшими коммитами — лучше интегрировать маленькие изменения несколько раз в день, чем накапливать большой объём кода.
Автоматическая сборка / Build
Система CI/CD обнаруживает новый коммит и запускает сборку. Код компилируется, устанавливаются зависимости, выполняется статический анализ.
Если проект не требует компиляции, происходит подготовка артефактов — например, минификация JavaScript или сборка Docker®‑образа.
Автоматические юнит‑тесты / Unit Testing
После успешной сборки запускаются модульные тесты. Они проверяют отдельные компоненты системы в изоляции.
Хорошее покрытие юнит‑тестами позволяет поймать большинство ошибок на раннем этапе. Если тесты не проходят, пайплайн останавливается и разработчик получает уведомление.
Деплой на тестовое окружение / Staging Deployment
Код, прошедший базовые проверки, автоматически разворачивается в тестовой среде. Она максимально приближена к продакшну — те же версии операционной системы, базы данных и конфигурации. Различия минимальны и касаются только масштаба и данных.
В тестовой среде запускаются интеграционные тесты, которые проверяют взаимодействие компонентов системы. Также проводятся тесты производительности, безопасности и приёмочные тесты.
Некоторые команды добавляют этап ручного тестирования для проверки пользовательских сценариев.
Деплой в продакшн / Production Deployment
После прохождения всех проверок код готов к развёртыванию в боевой среде. При Continuous Delivery требуется ручное подтверждение запуска, при Continuous Deployment это происходит автоматически.
Часто используются стратегии постепенного развёртывания — канареечный релиз или blue‑green‑деплоймент.
Мониторинг и алертинг / Monitoring & Alerting
После развёртывания система мониторинга отслеживает ключевые метрики: время ответа, количество ошибок, нагрузку на серверы. При обнаружении аномалий срабатывают алерты, и команда получает уведомления.
Откат при обнаружении проблем / Rollback
Если мониторинг выявляет критические проблемы, запускается механизм отката. Современные системы позволяют вернуться к предыдущей версии за считаные минуты, минимизируя влияние неудачных релизов на пользователей.
Сбор обратной связи / Feedback Collection
Команда анализирует метрики использования новых функций, собирает отзывы пользователей, изучает логи ошибок. Эта информация помогает планировать следующие итерации разработки.
Все эти этапы формируют непрерывный цикл, где каждое новое изменение проходит через автоматизированный конвейер проверок. Это позволяет поддерживать высокое качество кода и быстро доставлять ценность пользователям. Теперь разберёмся, как CI/CD связан с более широкой концепцией DevOps.
В чём отличие CI/CD от DevOps
DevOps — это культура и набор практик, направленных на устранение барьеров между командами разработки и эксплуатации. CI/CD — одна из ключевых практик DevOps, которая обеспечивает техническую реализацию этой культуры.
DevOps охватывает весь жизненный цикл продукта: от планирования и разработки до мониторинга и поддержки. Это философия, которая меняет подход к созданию и эксплуатации ПО. CI/CD фокусируется на автоматизации процессов интеграции, тестирования и доставки кода.
Можно сказать, что CI/CD — это сердце DevOps. Без автоматизированных пайплайнов невозможно достичь той скорости и надёжности, которые требует DevOps-подход. При этом DevOps включает и другие практики: IaC, мониторинг и логирование, управление инцидентами, культуру постмортемов и т. д.
В крупных компаниях могут существовать выделенные DevOps‑команды, но процессы CI/CD затрагивают всех участников разработки. Каждый инженер должен понимать, как работает пайплайн, и нести ответственность за качество своего кода. Теперь поговорим о том, какие цели преследует внедрение CI/CD и на каких принципах базируется эта методология.
Цели и принципы CI/CD
Внедрение CI/CD преследует три основные цели:
Автоматизация рутинных операций — вместо ручной сборки, тестирования и развёртывания все процессы выполняются автоматически.
Ускорение обратной связи — разработчик узнаёт о проблемах в коде через минуты после коммита, а не через недели на этапе релиза.
Повышение качества продукта — частые небольшие изменения легче тестировать и отлаживать.
Эффективная практика CI/CD строится на четырёх ключевых принципах:
Автоматизация всего, что можно автоматизировать. Ручные операции — источник ошибок и задержек. Автоматизация должна охватывать не только сборку и тесты, но и создание окружений, настройку конфигураций, генерацию документации.
Версионирование всех артефактов. Код, конфигурации, скрипты развёртывания, схемы баз данных — всё должно храниться в системе контроля версий. Это позволяет воспроизвести любое состояние системы и понять, что именно изменилось.
Быстрая обратная связь на каждом этапе. Пайплайн должен выявлять проблемы как можно раньше. Сначала запускаются быстрые проверки — линтеры и юнит‑тесты, затем более долгие — интеграционные тесты и проверки безопасности.
Одинаковые процессы для всех окружений. Код должен проходить через идентичные этапы при развёртывании в тестовой среде и проде. Различаться могут только данные и масштаб, но не сам процесс.
Следование этим принципам создаёт предсказуемый и надёжный процесс доставки изменений. Теперь рассмотрим конкретные преимущества, которые получает бизнес от внедрения CI/CD.
Преимущества CI/CD
Во‑первых, сокращается время выхода на рынок. Автоматизация устраняет задержки между написанием кода и его запуском в продакшне. Netflix выпускает тысячи изменений в день благодаря отлаженным CI/CD‑процессам. То, что раньше занимало недели, теперь происходит за часы.
Во‑вторых, дефекты обнаруживаются раньше. Стоимость исправления бага растёт экспоненциально с каждым этапом разработки. Ошибка, найденная на этапе написания кода, исправляется за минуты. Та же ошибка в проде может стоить часов простоя и потери репутации. CI/CD выявляет проблемы на самых ранних стадиях.
В‑третьих, снижаются риски при релизах. Частые небольшие изменения безопаснее, чем редкие, но крупные обновления. Если что‑то идёт не так, легко понять, какое именно изменение вызвало проблему, — и откатить его за несколько минут.
Кроме того, повышается качество кода, а автоматические проверки дисциплинируют разработчиков. Код должен соответствовать стандартам, успешно проходить тесты и не ухудшать производительность. Это создаёт и поддерживает культуру качества в команде. К слову, командная работа также улучшается. CI/CD устраняет конфликты между разработчиками и эксплуатацией: все работают с одними инструментами, видят одни метрики и несут общую ответственность за результат — это снижает напряжение в команде.
Не последнее преимущество — экономия ресурсов. Автоматизация освобождает время инженеров для решения творческих задач: вместо рутинных операций они занимаются архитектурой, оптимизацией, исследованиями. Это повышает удовлетворённость работой и снижает текучку кадров.
Ну и наконец, быстрая проверка гипотез. Продуктовые команды могут запускать эксперименты и получать результаты за несколько дней: A/B‑тестирование, feature flags, канареечные релизы — всё это становится доступным в том числе благодаря CI/CD.
Все эти преимущества достигаются с помощью правильно выбранных инструментов и их грамотной настройки.
Инструменты для CI/CD
Современный рынок предлагает десятки инструментов для автоматизации CI/CD. Их можно разделить на три основные категории.
Категории инструментов CI/CD
Категория
Инструмент
Описание
Облачные CI/CD‑платформы
GitHub Actions
Встроенный в GitHub движок автоматизации (workflows). Пайплайны описываются в YAML, есть маркетплейс с тысячами готовых шагов.
GitLab CI
Компонент GitLab, закрывающий весь цикл CI/CD. Глубоко интегрирован c системой управления кодом, задачами и реестром контейнеров.
CircleCI
Специализированная CI/CD‑платформа с акцентом на производительность. Поддерживает параллельные шаги, кеш зависимостей и интеграции с популярными облаками.
Travis CI
Один из первых облачных CI‑сервисов. Настройка сведена к файлу .travis.yml в репозитории. Долгие годы де‑факто стандарт для опенсорс‑проектов.
Решения on‑premises
Jenkins
Ветеран индустрии с крупнейшей экосистемой плагинов. Максимально гибкий, но требует ощутимых усилий по администрированию.
TeamCity
Платформа JetBrains с удобным UI. Автоматически определяет шаги сборки для распространённых технологий, тесно интегрируется с другими продуктами JetBrains.
Bamboo
Часть стека Atlassian (Jira, Bitbucket). Обеспечивает глубокую интеграцию внутри экосистемы, поддерживает декларативные пайплайны (Bamboo Specs).
Drone
Лёгкая система, в которой каждый шаг пайплайна — изолированный Docker®‑контейнер. Хорошо подходит командам, активно использующим контейнеризацию.
Сопутствующие инструменты
Docker®
Де‑факто стандарт упаковки приложений. Обеспечивает единообразие окружения от разработки до прода.
Vault или Secrets Manager — это специализированные системы, созданные для работы с такими данными. Kubernetes Secrets — встроенный в кластер механизм хранения, который для безопасного применения нуждается в шифровании и жёстких правилах доступа.
Лучшие практики CI/CD
Основа эффективного CI/CD — частые коммиты в основную ветку. Разработчикам лучше отправлять изменения несколько раз в день, потому что маленькие изменения легче проверить, проще откатить и быстрее довести до продакшна. Google и другие лидеры индустрии практикуют trunk‑based development — работу в одной основной ветке, где все изменения сразу видны всей команде.
Частые изменения невозможны без тотальной автоматизации. Любая ручная операция становится потенциальным источником ошибок и узким местом в процессе. Поэтому автоматизация охватывает не только очевидные вещи вроде сборки и тестов, но и создание окружений, обновление документации, отправку уведомлений. Всё, что можно автоматизировать, стоит автоматизировать.
Особое место в этой автоматизации занимает версионирование инфраструктуры. Когда вся инфраструктура описана в Git, можно отследить любое изменение, провести код‑ревью настроек серверов так же, как обычного кода, и откатиться к предыдущей версии конфигурации за секунды.
Но автоматизация теряет смысл, если пайплайн работает медленно. Когда сборка и тесты занимают больше десяти минут, разработчики начинают искать обходные пути и нарушать процесс. Полезно использовать параллельное выполнение задач, кеширование зависимостей, инкрементальные сборки. Тесты стоит разделить на быстрые и медленные, запускать их на разных этапах — сначала критически важные юнит‑тесты, потом интеграционные и E2E‑тесты.
При этом скорость не должна достигаться за счёт качества. Важно проверять не только код приложения, но и конфигурацию инфраструктуры, настройки безопасности, производительность. В пайплайн стоит включить сканирование зависимостей на уязвимости, статический анализ кода, проверку лицензий используемых библиотек.
Чтобы постоянно улучшать процесс, полезно отслеживать метрики самого пайплайна: время выполнения каждого этапа, процент успешных сборок, частоту деплойментов. Эти данные помогут выявить узкие места и понять, где процесс тормозит или ломается чаще всего.
Даже самые совершенные инструменты не заработают без правильной культуры в команде. Каждому разработчику важно следить за своими изменениями до самого продакшна и отвечать за весь процесс. Сломанная сборка блокирует работу всей команды, поэтому её исправление приоритетнее, чем новые фичи.
Эти практики помогут избежать типичных проблем, с которыми сталкиваются команды при внедрении CI/CD. Но и о самих проблемах полезно знать заранее.
Распространённые ошибки и антипаттерны
Даже опытные команды сталкиваются с типичными проблемами при построении CI/CD. Понимание этих антипаттернов помогает создать более надёжную систему автоматизации.
«У меня работает»
Классическая ситуация — код исправно функционирует у разработчика, но неожиданно падает в CI. Причина кроется в различиях окружений: версии библиотек, переменные среды, операционные системы. Docker помогает унифицировать среду разработки и CI/CD и значительно снижает риск расхождений, хотя полностью их не исключает.
Медленная обратная связь
Когда пайплайн выполняется часами, разработчики теряют контекст задачи. К моменту получения результатов они могут переключиться на другие проекты — это снижает эффективность работы. Оптимизация времени выполнения и разбивка тестов на уровни помогают сократить цикл обратной связи до приемлемых 10–15 минут.
Нестабильные тесты
Flaky tests — тесты, которые периодически падают без видимых причин, — подрывают доверие к CI/CD. Разработчики игнорируют падения, принимая их за ложные срабатывания, и это приводит к пропуску реальных проблем. Важно изолировать такие тесты и исправлять их причины, не позволяя техническому долгу накапливаться.
Ручные шаги в автоматизированном процессе
Инструкции вроде «не забудь обновить конфигурацию на сервере» в документации к релизу — верный признак проблем в будущем. Человеческий фактор рано или поздно сработает, особенно в стрессовой ситуации экстренного релиза. Лучше автоматизировать все этапы процесса или чётко документировать технические ограничения, которые мешают это сделать.
Несоответствие тестовых и боевых окружений
Различия между тестовой средой и продом часто становятся источником неприятных сюрпризов при релизе. Проблемы с производительностью, сетевые задержки, различия в конфигурации — всё это проявляется только в боевом окружении. IaC позволяет создавать идентичные среды и минимизировать риски.
Отсутствие стратегии отката
Когда релиз идёт не по плану, а чётких правил отката нет, команда оказывается в критической ситуации. Паника приводит к поспешным решениям, которые могут усугубить проблему. Автоматизация процедуры отката и её регулярное тестирование — необходимые элементы зрелого CI/CD‑процесса.
Игнорирование безопасности
CI/CD‑системы имеют доступ к продакшн‑окружению и секретным данным — это делает их привлекательной целью для злоумышленников. Отраслевые отчёты фиксируют высокий уровень инцидентов безопасности в CI/CD. Регулярный аудит доступов, ротация секретов и принцип минимальных привилегий — основа безопасной автоматизации.
Попытка автоматизировать всё сразу
Команды часто стремятся построить идеальный пайплайн с первого раза. Месяцы уходят на настройку сложных сценариев, мотивация падает, а реальной пользы бизнес не получает. Более эффективный подход — начать с автоматизации сборки и базовых тестов, постепенно наращивая функциональность по мере необходимости.
Тренды в CI/CD
Ключевые тренды 2024–2025 годов, которые определяют будущее автоматизации разработки
GitOps
Подход, при котором Git‑репозиторий становится единственным источником истины для инфраструктуры и приложений. Инструменты вроде Argo CD и Flux автоматически синхронизируют состояние кластера с описанием в Git. Это упрощает аудит изменений и откаты.
ИИ оптимизирует пайплайны
Машинное обучение помогает предсказывать, какие тесты с большей вероятностью упадут, оптимизировать порядок их выполнения, автоматически исправлять простые ошибки.
Serverless CI/CD
Вместо постоянно работающих агентов используют функции, которые запускаются по требованию. Это снижает затраты и упрощает масштабирование.
Платформенная инженерия
Компании создают внутренние платформы для разработчиков. Вместо того чтобы каждая команда настраивала свой CI/CD, платформенная команда предоставляет готовые шаблоны и лучшие практики.
Усиление фокуса на безопасности
DevSecOps интегрирует проверки безопасности на каждом этапе пайплайна. Сканирование контейнеров, анализ зависимостей, проверка секретов становятся обязательными шагами.
Policy as Code
Политики безопасности и комплаенса описываются кодом и автоматически проверяются. Open Policy Agent позволяет определить правила вроде «контейнеры должны запускаться от непривилегированного пользователя» и блокировать деплоймент при их нарушении.
Прогрессивная доставка
Feature flags, канареечные релизы и A/B‑тестирование становятся неотъемлемой частью CD.
Эти тренды формируют современный подход к CI/CD. Теперь перейдём к практическим шагам внедрения CI/CD.
С чего начать внедрение CI/CD
Переход к автоматизированной доставке изменений требует последовательного подхода. Опыт сотен команд показывает оптимальный путь внедрения CI/CD:
Анализ текущего состояния. Важно понять реальную картину процессов разработки. Сколько времени проходит от коммита до продакшна, где возникают основные задержки, какие операции требуют ручного вмешательства — честная оценка поможет определить приоритеты автоматизации.
Выбор пилотного проекта. Для первых экспериментов лучше взять небольшой сервис или новую функциональность. Идеальный кандидат — проект с 3–5 разработчиками, где ошибки не приведут к критическим последствиям для бизнеса.
Настройка базовой автоматизации. Начать стоит с автоматической сборки и запуска юнит‑тестов. Настройка уведомлений позволит команде видеть статус сборок. Даже такой минимум сократит время обратной связи с нескольких часов до 5–10 минут.
Автоматическое развёртывание в тестовую среду. Тестовое окружение должно максимально соответствовать продакшну. После успешных тестов код автоматически разворачивается в этой среде, и это позволяет проверять изменения в реальных условиях.
Внедрение дополнительных проверок. Постепенно можно добавлять интеграционные тесты, статический анализ кода, сканирование на уязвимости. Каждый новый тип проверок лучше внедрять отдельно с интервалом в 1–2 недели.
Автоматизация деплоя в продакшн. Начать стоит с Continuous Delivery — деплой по нажатию кнопки после ручного подтверждения. Когда процесс отладится, можно перейти к полной автоматизации для некритичных изменений.
Настройка мониторинга и откатов. Автоматический деплой требует автоматического контроля. Необходимо настроить алерты на ключевые метрики: время отклика, количество ошибок, нагрузку. Сценарии отката нужно подготовить и протестировать заранее.
Обучение команды. Воркшопы по работе с CI/CD, документация с примерами, менторская поддержка — всё это поможет команде освоить новые практики. Культурные изменения часто оказываются сложнее технических.
Масштабирование на другие проекты. Наработки из пилота можно использовать для других команд. Шаблоны пайплайнов, библиотеки скриптов, выделенный специалист по CI/CD — эти решения ускорят внедрение во всей организации.
Постоянное улучшение процесса. Регулярный анализ метрик покажет узкие места: время сборки, процент успешных деплойментов, частоту релизов. Обратная связь от команды поможет выявить проблемы в процессах. CI/CD — это непрерывное совершенствование, а не конечная точка.
Такой подход позволяет внедрить CI/CD без потрясений для команды. Уже через 3–4 месяца релизы станут рутинной операцией, а время доставки изменений сократится в несколько раз.
CI/CD в Yandex Cloud
Мы предоставляем полный набор сервисов для построения современных CI/CD‑процессов. Наша инфраструктура позволяет автоматизировать путь от кода до продакшна с минимальными усилиями.
Yandex Managed Service for GitLab — полноценная DevOps‑платформа в облаке, предоставляющая GitLab со всеми возможностями CI/CD без необходимости администрирования. В 2024 году мы добавили поддержку Managed Runners — управляемых агентов для выполнения пайплайнов. Больше не нужно настраивать и масштабировать runner‑машины — платформа делает это автоматически.
Yandex Container Registry хранит Docker‑образы ваших приложений. После сборки в CI образ отправляется в приватный реестр, откуда разворачивается в Kubernetes. Сервис интегрирован с другими компонентами платформы, поддерживает сканирование образов на уязвимости.
Yandex Managed Service for Kubernetes® упрощает запуск контейнеризированных приложений. Мы берём на себя управление control plane, обновления и мониторинг, а вы фокусируетесь на приложениях, а не на инфраструктуре кластера.
Yandex Cloud Functions позволяет запускать код без управления серверами. Это идеально для задач CI/CD: валидация конфигураций, отправка уведомлений, простые проверки. Функции масштабируются автоматически и оплачиваются только за время выполнения.
SourceCraft — наша платформа для полного цикла разработки. Объединяет управление кодом, трекинг задач и CI/CD в едином пространстве, включает AI‑ассистента SourceCraft Code Assistant для помощи в написании кода.