Аналитические возможности YDB
Аналитические возможности YDB
Колоночное хранение, параллельная обработка и стоимостной оптимизатор для тяжёлых аналитических запросов.
Основные преимущества
Распределённая отказоустойчивая SQL СУБД, которая позволяет разработчикам строить масштабируемые и высокодоступные сервисы. Обеспечивает строгую консистентность, высокую скорость обработки данных, отлично подходит для высоконагруженных аналитических задач.
Раздельный compute и storage
Высокая скорость обработки
Одна база. Все виды аналитических запросов
Аналитика больших данных
В основе YDB — колоночные таблицы и MPP‑архитектура: тяжёлые запросы выполняются предсказуемо и масштабируются с ростом кластера.
Колоночные таблицы
Оптимизация под работу с большими массивами данных. Эффективное сжатие и передача данных.
Параллельное выполнение
Сканирование и соединения выполняются на всех узлах, производительность растёт линейно.
Витрины и BI
Быстрый отклик дашбордов на колоночных таблицах, высокие результаты в тестах ClickBench для сценариев витрин данных.
Спроектировано для тяжёлых запросов
Автоматическая ребалансировка партиций, отсутствие единой точки отказа, постоянная оптимизация хранения и предсказуемые планы выполнения.
Разделение compute и storage
Масштабирование CPU и слоя хранения производится независимо для минимизации TCO.
Стоимостной оптимизатор
Современный Cost‑Based Optimizer подбирает оптимальные планы для запросов с десятками и сотнями таблиц.
Тиринг данных в S3 в разработке
Автоматическое перемещение «холодных» данных в S3‑совместимые хранилища для снижения стоимости хранения, с сохранением полного доступа для запросов.
Центр обработки ваших данных
Встроенные топики с поддержкой Kafka® API, чтение из большого числа внешних источников, поддержка работы с Data Lake.
Потоковый ввод данных
Получение потоков данных в реальном времени из любых источников с помощью Kafka API
Пакетный ввод данных
Загружайте данные с помощью драйвера Apache Spark™, JDBC, FluentBit/LogStash, SDK для различных языков программирования
Встроенный трансфер данных
Обновляйте витрины из OLTP‑таблиц и внешних систем с помощью встроенного механизма TRANSFER
Большинство задач решается с помощью SQL
-- Создание колоночной таблицы
CREATE TABLE transactions_columnar (
transaction_id Uint64,
transaction_date Date,
revenue Double,
PRIMARY KEY (transaction_date, transaction_id)
) WITH (
STORE=COLUMN
);
Привычные инструменты дата‑инженера
Поддержка трансформаций данных с помощью плагина к DBT
Адаптер DBT для YDB позволяет описывать модели, инкрементальные обновления и тесты в знакомом синтаксисе и выполнять их напрямую в YDB.
Оркестрация с помощью Airflow®
Интеграция с Airflow позволяет запускать DAG для загрузки и трансформаций в YDB, управляя зависимостями, ретраями и проверками на каждом шаге.
Обработка больших данных с помощью Apache Spark
Коннектор для Spark позволяет выполнять ETL-процессы и аналитику, достигая высокой скорости за счёт параллельного чтения данных напрямую из каждого узла YDB.
Аналитика и оптимизация запросов
BI-интеграции
Стройте интерактивные дашборды и отчеты в привычных BI‑инструментах. YDB нативно интегрируется с Apache Superset™, Yandex DataLens, Polymatica и другими системами.
Анализ производительности запросов
Анализируйте и оптимизируйте каждый запрос с помощью детального плана выполнения (EXPLAIN / ANALYZE) и фиксируйте его с помощью Query Hints.
Apache®, Apache Kafka®, Apache Spark™, Apache Airflow® и Apache Superset™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Apache Software Foundation в США и/или других странах.
ClickHouse является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc.