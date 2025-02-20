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Масштабирование нагрузки в K8s®

  • Бесплатный курс
  • 4 модуля с теорией и практикой
  • Свидетельство об окончании курса
  • Входит в образовательный трек «DevOps‑инженер в Yandex Cloud»
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Чему научитесь

Разворачивать инфраструктуру для деплоя в облаке

Конфигурировать контуры и масштабировать приложение, используя Vertical Pod Autoscaler (VPA)

Настраивать отказоустойчивость при масштабировании

Ускорять доставку статического контента для вашего веб-сервиса, используя Yandex Cloud CDN

Масштабировать приложение, используя Horizontal Pod Autoscaler (HPA) и Metrics Adapter

Управлять трафиком приложения, используя Yandex Application Load Balancer

Для кого этот курс

Курс будет полезен практикующим DevOps‑инженерам уровня middle или senior. Мы не научим вас профессии DevOps, а сфокусируемся на том, как можно улучшить работу с помощью наших инструментов. После прохождения курса вы научитесь повышать производительность и увеличивать отказоустойчивость приложения с помощью популярных инструментов для масштабирования.

Мы ждём, что вы

Знаете Docker и Kubernetes®

  • Работали с Docker и знаете основные команды
  • Работали с Kubernetes
  • Знакомы с Helm

Знакомы с Argo CD и Crossplane

  • Понимаете концепции Infrastructure as Code
  • Умеете разворачивать приложения с помощью Argo CD

Знакомы с веб‑технологиями

  • Понимаете протоколы HTTP, HTTPS
  • Знакомы с веб‑серверами Nginx или Apache
  • Понимаете, как устроены веб‑приложения

На курсе вы будете использовать следующие инструменты

Программа

Расскажем подробнее о том, что вас будет ждать в курсе, и дадим рекомендации, как подготовиться к его прохождению.

На время обучения вы — DevOps-инженер в стартапе, который разрабатывает таск-менеджер для бизнеса. Недавно команда выкатила мобильную версию. Релиз понравился постоянным пользователям, MAU растёт. Серверы работают на пределе мощности, мониторинг инфраструктуры и приложения показывает деградации под нагрузкой. Ваша задача — обеспечить стабильную работу при росте пользователей и оптимизации бюджета.

Авторы курса

Александр Власов

Руководитель группы архитекторов Yandex Cloud

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Михаил Кажемский

Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team

Алексей Колосков

Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team

Как вы будете учиться

Изучать теорию

Читайте интересные лонгриды в любое удобное время

Решать практические задания

Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам

Обмениваться опытом

Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы по нагрузочному тестированию в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way

Частые вопросы

Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по подробному How-to Guide и задать вопросы другим студентам в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way.

Начните обучение сегодня

Настройте автоматическое масштабирование приложения под нагрузкой на основе данных

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