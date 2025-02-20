Масштабирование нагрузки в K8s®

Все материалы курса доступны вам бесплатно. Вы оплачиваете лишь стоимость используемых облачных ресурсов. Мы разработали практическую часть курса таким образом, чтобы ваши расходы были минимальными, — большую часть из них можно покрыть стартовым грантом. Но сколько вы в итоге потратите, во многом зависит от вас самих! Вот несколько советов, которые помогут избежать ненужных трат:

Останавливайте виртуальные машины и кластеры баз данных в перерывах между выполнением практических работ. Вы не снизите потребление до нуля, но всё же сократите расходы.

Контролируйте расходы с помощью бюджета и уведомлений, которые можно настроить в разделе «Биллинг». Как это сделать, рассказывается в документации.

Не забудьте удалить ресурсы после завершения курса!