Программа курса «Greenplum® в сервисе Yandex MPP Analytics for PostgreSQL для дата‑инженеров»

Программа состоит из 4 тем и длится 5 недель.

Содержание

Тема 1. Общая информация о Greenplum

Знакомство с Greenplum Архитектура Greenplum Greenplum в сервисе Yandex MPP Analytics for PostgreSQL Практика: создание кластера

Тема 2. Физическая модель данных и DDL

Ключевые сущности Greenplum Таблицы: виды, дистрибуция и сжатие Таблицы: партицирование Типы данных Преобразование типов данных Индексы, ограничения целостности и последовательности Представления и функции. Зависимости между объектами Практика. Проектирование таблицы

Тема 3. Работа с внешними источниками

Инструменты СУБД Greenplum для загрузки и выгрузки данных Практика: загрузка и выгрузка данных

Тема 4. Оптимизация производительности запросов

Как выполняются запросы в Greenplum Операторы в плане запроса. Спилл‑файлы Факторы, влияющие на план запроса Анализ запросов Оптимизация производительности запросов Практика: оптимизация запроса

Необходимые пререквизиты

Работа с SQL

Вы знакомы с SQL и умеете писать и читать запросы.

Работа с одной или несколькими СУБД

Вы знакомы с базовыми понятиями реляционных СУБД и уже работали в одной из них: PostgreSQL или MySQL®.

Работа в IDE или терминалах

У вас есть опыт работы с IDE или с терминальными клиентами баз данных.