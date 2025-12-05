Программа курса «Администрирование DataLens On‑Premises»
Программа состоит из 3 тем и длится 3 недели.
Содержание
Тема 1. Установка и архитектура DataLens
- Внутреннее устройство: обзор ключевых компонентов.
- Определение требований к виртуальной машине и кластеру для разворачивания дистрибутива.
- Управление доступом администратора, управление ключами и секретами.
- Зеркалирование Docker‑образов для закрытых контуров.
- Развертывание с внешним кластером PostgreSQL.
- Использование собственных TLS‑сертификатов вместо самоподписанных.
- Особенности развертывания библиотеки HighCharts в закрытом контуре.
Тема 2. Конфигурация, логирование и авторизация
- Обзор ключевых функций, особенности настройки при использовании внешнего ClickHouse и S3.
- Мониторинг и отладка с помощью Prometheus и FreeLens.
- Логи работы приложения и логи использования, инструменты для сбора логов.
- Сбор событий кластера для диагностики проблем развертывания.
- Продвинутые инструменты отладки: k9s и get‑debug‑info.
- Настройка Usage Tracking с использованием внешнего ClickHouse.
- Двухуровневая модель прав.
- Настройка интеграции с LDAP и OpenID Connect.
Тема 3. Управление данными, функциями и жизненным циклом
- Создание простого подключения к базе данных.
- Настройка подключения к БД с TLS‑шифрованием и работа с собственными CA.
- Настройка и использование файловых подключений.
- Особенности коннекторов: JSON API и Trino.
- Подключение специфичных функций: Яндекс Карты и Chart Editor.
- Как искать нужную информацию в документации.
- Два подхода к резервному копированию: бэкап всей системы и экспорт/импорт объектов.
- Резервное копирование и восстановление служебной БД PostgreSQL.
- Экспорт и импорт воркбуков для переноса контента.
- Миграция с Yandex Cloud DataLens на Enterprise.
Необходимые пререквизиты
Работа с Kubernetes и контейнерами
- Понимание принципов контейнеризации
- Опыт развёртывания приложений в Kubernetes
- Работа с Helm‑чартами
Знание облачной инфраструктуры
- Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами
- Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры
Навыки работы в терминале
- Уверенное использование Linux
- Знание Bash‑команд
- Умение работать с конфигурационными файлами и логами через CLI