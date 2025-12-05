Программа курса «Администрирование DataLens On‑Premises»

Программа состоит из 3 тем и длится 3 недели.

Содержание

Тема 1. Установка и архитектура DataLens

Внутреннее устройство: обзор ключевых компонентов.

Определение требований к виртуальной машине и кластеру для разворачивания дистрибутива.

Управление доступом администратора, управление ключами и секретами.

Зеркалирование Docker‑образов для закрытых контуров.

Развертывание с внешним кластером PostgreSQL.

Использование собственных TLS‑сертификатов вместо самоподписанных.

Особенности развертывания библиотеки HighCharts в закрытом контуре.

Тема 2. Конфигурация, логирование и авторизация

Обзор ключевых функций, особенности настройки при использовании внешнего ClickHouse и S3.

Мониторинг и отладка с помощью Prometheus и FreeLens.

Логи работы приложения и логи использования, инструменты для сбора логов.

Сбор событий кластера для диагностики проблем развертывания.

Продвинутые инструменты отладки: k9s и get‑debug‑info.

Настройка Usage Tracking с использованием внешнего ClickHouse.

Двухуровневая модель прав.

Настройка интеграции с LDAP и OpenID Connect.

Тема 3. Управление данными, функциями и жизненным циклом

Создание простого подключения к базе данных.

Настройка подключения к БД с TLS‑шифрованием и работа с собственными CA.

Настройка и использование файловых подключений.

Особенности коннекторов: JSON API и Trino.

Подключение специфичных функций: Яндекс Карты и Chart Editor.

Как искать нужную информацию в документации.

Два подхода к резервному копированию: бэкап всей системы и экспорт/импорт объектов.

Резервное копирование и восстановление служебной БД PostgreSQL.

Экспорт и импорт воркбуков для переноса контента.

Миграция с Yandex Cloud DataLens на Enterprise.

Необходимые пререквизиты

Работа с Kubernetes и контейнерами

Понимание принципов контейнеризации Опыт развёртывания приложений в Kubernetes Работа с Helm‑чартами

Знание облачной инфраструктуры

Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры

Навыки работы в терминале