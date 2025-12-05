Связаться с намиПодключиться

Программа курса «Администрирование DataLens On‑Premises»

Программа состоит из 3 тем и длится 3 недели.

Тема 1. Установка и архитектура DataLens

  • Внутреннее устройство: обзор ключевых компонентов.
  • Определение требований к виртуальной машине и кластеру для разворачивания дистрибутива.
  • Управление доступом администратора, управление ключами и секретами.
  • Зеркалирование Docker‑образов для закрытых контуров.
  • Развертывание с внешним кластером PostgreSQL.
  • Использование собственных TLS‑сертификатов вместо самоподписанных.
  • Особенности развертывания библиотеки HighCharts в закрытом контуре.

Тема 2. Конфигурация, логирование и авторизация

  • Обзор ключевых функций, особенности настройки при использовании внешнего ClickHouse и S3.
  • Мониторинг и отладка с помощью Prometheus и FreeLens.
  • Логи работы приложения и логи использования, инструменты для сбора логов.
  • Сбор событий кластера для диагностики проблем развертывания.
  • Продвинутые инструменты отладки: k9s и get‑debug‑info.
  • Настройка Usage Tracking с использованием внешнего ClickHouse.
  • Двухуровневая модель прав.
  • Настройка интеграции с LDAP и OpenID Connect.

Тема 3. Управление данными, функциями и жизненным циклом

  • Создание простого подключения к базе данных.
  • Настройка подключения к БД с TLS‑шифрованием и работа с собственными CA.
  • Настройка и использование файловых подключений.
  • Особенности коннекторов: JSON API и Trino.
  • Подключение специфичных функций: Яндекс Карты и Chart Editor.
  • Как искать нужную информацию в документации.
  • Два подхода к резервному копированию: бэкап всей системы и экспорт/импорт объектов.
  • Резервное копирование и восстановление служебной БД PostgreSQL.
  • Экспорт и импорт воркбуков для переноса контента.
  • Миграция с Yandex Cloud DataLens на Enterprise.

Необходимые пререквизиты

Работа с Kubernetes и контейнерами

  1. Понимание принципов контейнеризации
  2. Опыт развёртывания приложений в Kubernetes
  3. Работа с Helm‑чартами

Знание облачной инфраструктуры

  1. Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами
  2. Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры
  1. Уверенное использование Linux
  2. Знание Bash‑команд
  3. Умение работать с конфигурационными файлами и логами через CLI

