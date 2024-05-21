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Безопасная разработка в облаке

Постройте DevSecOps‑пайплайн для безопасной разработки в Yandex Cloud.

Получайте актуальную информацию об уязвимостях Docker‑образов, защищайте контейнеры подписью, безопасно храните секреты и пароли и настраивайте мониторинг событий безопасности.

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Почему строить DevSecOps‑пайплайн лучше с Yandex Cloud

Контроль уязвимостей Docker‑образов

Сканер уязвимостей в Yandex Container Registry проверяет компоненты и зависимости, которые используются в образе, и сверяет их с базой данных известных уязвимостей.

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Безопасное хранение секретов

Создавайте и храните секреты в инфраструктуре Yandex Cloud с помощью сервиса Yandex Lockbox. Секреты зашифрованы и реплицируются в трёх зонах доступности. Сервис позволяет управлять уровнями доступа с помощью ролей.

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Подпись и проверка целостности Docker‑образов

В Key Management Service (KMS) можно использовать ключевые пары электронной подписи. Их создают с помощью утилиты Cosign. Сохраняйте ключевую пару в KMS, подписывайте файлы и артефакты закрытым ключом этой пары, а с помощью открытого ключа проверяйте электронную подпись.

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Поиск секретов в открытом доступе

Используйте Secret Scanner, чтобы чувствительные данные не попадали в публичные репозитории, а вы находили секреты, которые оказались в открытом доступе.

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Чеклист по безопасности инфраструктуры

Воспользуйтесь рекомендациями экспертов Yandex Cloud, чтобы настроить безопасную инфраструктуру в своём облаке.

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Архитектура решения

Постройте надежный пайплайн для безопасной разработки, соответствующий фреймворку SLSA. Используйте инструменты Yandex Cloud на всех этапах: от планирования и разработки, до сборки и развёртывания решения.

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Попробуйте сделать самостоятельно

Посмотрите вебинар

На вебинаре «Как выстроить пайплайн безопасной разработки в Yandex Cloud» вы узнаете, как настроить регулярное сканирование Docker‑образов, подписывать образы с помощью KMS и Cosign, а также добиться соответствия SLSA.

Пройдите бесплатный курс «DevSecOps в облачном CI/CD»

На курсе вы узнаете, что такое DevSecOps, зачем он нужен и как усовершенствовать DevOps‑пайплайны для безопасности приложений, которые вы разрабатываете.

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Готовые архитектурные решения

Дополнительные инструменты

Эксперты Yandex Cloud

Не знаете, с чего начать? Обратитесь к экспертам Yandex Cloud: вам помогут выбрать архитектуру для проекта, рассчитать стоимость реализации и подскажут, как внедрить решения. Консультация бесплатная.

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Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ‑проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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