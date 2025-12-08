Надежное хранение резервных копий в Yandex Object Storage
Копии данных в S3-хранилище с поддержкой популярных инструментов бэкапа.
Безопасность
Хранение данных в зашифрованном виде в соответствии с требованиями 152-ФЗ, индустриальными стандартами ISO и PCI DSS.
Экономичное хранилище
От 0,58 рублей за 1 ГБ в месяц. Оптимально для архивных резервных копий, которые редко используются, но должны быть доступны при необходимости.
Надёжное хранение
Копии данных хранятся в нескольких независимых ЦОД. При создании, изменении или удалении объектов обновляются все копии — это гарантирует целостность данных. SLA — 99,98%.
Неограниченное масштабирование
Хранилище растёт и масштабируется с вашими задачами и нагрузкой под любые объёмы данных — от гигабайтов до эксабайтов. Поддерживается работа с бакетом, содержащим миллиарды объектов и петабайты информации.
Версии и жизненный цикл
Храните нужные версии файлов и при необходимости откатывайте их к предыдущим состояниям. Настраивайте управление сроками хранения: перемещение данных между классами или удаление устаревших копий, чтобы оптимизировать место и расходы.
Работа с S3 из закрытого контура
VPC Private Endpoint позволяет работать с Object Storage по внутренним IP-адресам без выхода в публичную сеть. Передача данных и резервных копий осуществляется по защищённым каналам — это повышает безопасность и надёжность гибридной инфраструктуры.
Yandex Cloud Backup
Сервис для создания резервных копий и восстановления виртуальных машин внутри Yandex Cloud и физических серверов Yandex BareMetal.
Инструменты для бэкапа в S3
Yandex Object Storage совместим с популярными решениями для резервного копирования благодаря расширенной реализации S3 API.
Опенсорс-инструменты для бэкапа
Когда не нужно специализированное решение, можно использовать бесплатные утилиты с поддержкой S3. Они позволяют настраивать резервное копирование с локальных систем напрямую в Yandex Object Storage.
GeeseFS
Программа для монтирования бакетов Object Storage через FUSE позволяет работать с хранилищем S3 как с обычной файловой системой. В этом случае S3-бакет будет отображаться как каталог на локальной машине.
AWS S3 sync
Команда sync из интерфейса командной строки AWS S3 CLI позволяет синхронизировать файлы между локальным каталогом и хранилищем S3.
Rclone
Утилита командной строки для синхронизации данных между локальным каталогом и облачным хранилищем.
Вопросы и ответы
Да, Yandex Object Storage реализует протокол S3 и совместим с большинством популярных решений для резервного копирования: MSP360 (CloudBerry), Veeam, Bacula, Veritas™ Backup Exec™, Duplicati и другими инструментами, которые поддерживают протокол S3.
