Надежное хранение резервных копий в Yandex Object Storage

Копии данных в S3-хранилище с поддержкой популярных инструментов бэкапа.

Безопасность

Хранение данных в зашифрованном виде в соответствии с требованиями 152-ФЗ, индустриальными стандартами ISO и PCI DSS.

Экономичное хранилище

От 0,58 рублей за 1 ГБ в месяц. Оптимально для архивных резервных копий, которые редко используются, но должны быть доступны при необходимости.

Надёжное хранение

Копии данных хранятся в нескольких независимых ЦОД. При создании, изменении или удалении объектов обновляются все копии — это гарантирует целостность данных. SLA — 99,98%.

Неограниченное масштабирование

Хранилище растёт и масштабируется с вашими задачами и нагрузкой под любые объёмы данных — от гигабайтов до эксабайтов. Поддерживается работа с бакетом, содержащим миллиарды объектов и петабайты информации.

Версии и жизненный цикл

Храните нужные версии файлов и при необходимости откатывайте их к предыдущим состояниям. Настраивайте управление сроками хранения: перемещение данных между классами или удаление устаревших копий, чтобы оптимизировать место и расходы.

Работа с S3 из закрытого контура

VPC Private Endpoint позволяет работать с Object Storage по внутренним IP-адресам без выхода в публичную сеть. Передача данных и резервных копий осуществляется по защищённым каналам — это повышает безопасность и надёжность гибридной инфраструктуры.

Yandex Cloud Backup

Сервис для создания резервных копий и восстановления виртуальных машин внутри Yandex Cloud и физических серверов Yandex BareMetal.

Инструменты для бэкапа в S3

Yandex Object Storage совместим с популярными решениями для резервного копирования благодаря расширенной реализации S3 API.

Veeam Backup

Кибер Бэкап и Кибер Бэкап Облачный

Veritas Backup Exec

Bacula

Duplicati

MSP360 Backup

Опенсорс-инструменты для бэкапа

Когда не нужно специализированное решение, можно использовать бесплатные утилиты с поддержкой S3. Они позволяют настраивать резервное копирование с локальных систем напрямую в Yandex Object Storage.

GeeseFS

Программа для монтирования бакетов Object Storage через FUSE позволяет работать с хранилищем S3 как с обычной файловой системой. В этом случае S3-бакет будет отображаться как каталог на локальной машине.

AWS S3 sync

Команда sync из интерфейса командной строки AWS S3 CLI позволяет синхронизировать файлы между локальным каталогом и хранилищем S3.

Rclone

Утилита командной строки для синхронизации данных между локальным каталогом и облачным хранилищем.

Вопросы и ответы

Да, Yandex Object Storage реализует протокол S3 и совместим с большинством популярных решений для резервного копирования: MSP360 (CloudBerry), Veeam, Bacula, Veritas Backup Exec, Duplicati и другими инструментами, которые поддерживают протокол S3.

Bacula, Veeam, Veritas, Backup Exec, Кибербекап, Кибербекап Облачный и другие наименования сторонних решений могут быть зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих правообладателей.