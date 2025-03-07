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Облачные технологии в HR‑менеджменте

Разработка систем и интеллектуальных механизмов принятия решений на основе данных и аналитики, обеспечение нового уровня мобильности персонала. Создавайте высокоэффективную HR‑службу и получайте наибольшую выгоду, интегрируя технологии и сервисы платформы Yandex Cloud в ваши процессы.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Автоматизация процессов

Выстраивайте IT‑инфраструктуру с помощью сервисов синтеза и распознавания речи, машинного перевода, визуализации и анализа данных для автоматизации таких процессов, как поиск персонала, распознавание резюме, обзвон и проверка кандидатов. Для оптимизациии рутинных действий и экономии времени команд подключайте Tracker.

Безопасность

Переносите и храните персональные данные соискателей в защищённом облаке. Платформа Yandex Cloud имеет сертификат безопасности ФСТЭК, а выполнение всех требований 152 ФЗ по высшему уровню защищённости (УЗ‑1) подтверждено аттестатом, который позволяет размещать в облаке данные любых категорий.

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Масштабируемость

Увеличивайте размер хранилища и его производительность для обработки большого количества запросов и HR‑процессов. Оперативно реагируйте на изменения во время пиковых нагрузок и в несколько кликов масштабируйте инфраструктуру как вертикально, увеличивая ресурсы, так и горизонтально, добавляя новые машины в кластер.

Мы знаем, как решить ваши задачи

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Импорт данных для анализа и построения дашбордов.

Технологии для научных исследований и проектов

Разверните приложение 1С из готового образа и приступайте к работе, а мы возьмём на себя вопросы управления лицензиями и обновления баз данных. Переустановка или подключение нового сервера приложений не потребует повторной активации лицензии. С Yandex Cloud вы сможете использовать все преимущества облаков — масштабируемость, безопасность, экономичность.

Подключите ДашбордКоннектор сервиса DataLens к 1С для передачи данных и вы можете строить графики, дашборды, визуализировать отчётность в понятном и доступном интерфейсе.

Опыт IT-холдинга TalentTech: как в короткие сроки запустить множество высоконагруженных проектов и создать аналитическую платформу.

Компании, которые нам доверяют 

Елена Задунайская, эксперт отрасли

Я расскажу, как облака помогают быстро тестировать гипотезы, запускать цифровые продукты и гибко подстраиваться под сезонную нагрузку для edtech-проекта.

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