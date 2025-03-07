Разверните приложение 1С из готового образа и приступайте к работе, а мы возьмём на себя вопросы управления лицензиями и обновления баз данных. Переустановка или подключение нового сервера приложений не потребует повторной активации лицензии. С Yandex Cloud вы сможете использовать все преимущества облаков — масштабируемость, безопасность, экономичность.

Подключите ДашбордКоннектор сервиса DataLens к 1С для передачи данных и вы можете строить графики, дашборды, визуализировать отчётность в понятном и доступном интерфейсе.