Yandex SpeechSense: 11 шаблонов для поиска инсайтов в вашем бизнесе

На вебинаре вы получите готовые инструменты, которые помогут анализировать голосовые и текстовые коммуникации с клиентами, чтобы найти боли, точки роста, лучшие практики и другие инсайты для масштабирования бизнеса.

Увидимся онлайн 9 декабря в 12:00.

Обсудим:

сервис SpeechSense: основные инструменты и задачи, для которых они могут быть полезны;

стандартные шаблоны и как эффективно использовать их для поиска инсайтов;

новую функциональность AI-ассистента и какие потребности бизнеса она может закрыть;

быстрый старт в SpeechSense: с чего начать и как получить грант в размере 4000 рублей для новых пользователей;

ваши вопросы о сервисе.

Вебинар будет полезен: