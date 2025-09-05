Data Driven на практике: кейсы BI.Qube и сервисы Yandex Cloud

30 сентября в 12:00 мск приглашаем вас на совместный вебинар от Yandex Cloud и BI.Qube. Обсудим современные подходы к корпоративной аналитике: от хранилищ данных (DWH) до архитектуры Lakehouse. Рассмотрим практики перехода к управлению на основе данных и поделимся реальными историями внедрения в разных отраслях.

Эксперты BI.Qube обладают богатым опытом внедрения аналитических систем на платформе данных Yandex Cloud. На вебинаре мы объясним, как создавать гибкие аналитические системы под конкретные бизнес-задачи. Расскажем, какие сервисы выбрать для максимальной эффективности, как экономить ресурсы и ускорить процесс внедрения.

На вебинаре вы узнаете:

в чём заключается data-driven-подход и как управлять бизнесом на основе данных;

какие сервисы и технологии Yandex Cloud помогают создавать эффективные DWH и Lakehouse-архитектуры;

как команда BI.Qube создаёт масштабируемые аналитические решения для разных бизнес-сфер с помощью собственного DWH-фреймворка.

Спикеры также покажут реальные кейсы из промышленности, логистики, финансов и розничной торговли — какие задачи решают предприятия и какие результаты получают.

Вебинар будет полезен директорам по развитию и цифровой трансформации, ИТ-директорам, архитекторам, аналитикам и руководителям функциональных направлений.