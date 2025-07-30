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Видеоконтент в Cloud Video для достижения бизнес-целей
26 августа 2025 г. в 12:00Online
О мероприятии
Сейчас видео — один из популярных инструментов для решения бизнес-задач. В их числе:
- вовлечение и продажи — продвижение товаров и услуг, увеличение конверсии;
- обучение и развитие — повышение знаний сотрудников, партнёров и пользователей;
- бренд и лояльность — погружение в экспертный опыт компании, уникальность процессов и ценностей;
- онлайн-трансляции — показ событий тысячам зрителей: от конференций с экспертами до развлекательных шоу.
Когда возникает задача качественно масштабировать работу с видео, гарантировать бесперебойную доставку и максимизировать эффективность, бизнес может столкнуться со сложностями. В этом может помочь Cloud Video — платформа для хранения, обработки и хостинга ваших видео.
Мероприятие будет полезно:
- бизнес-ориентированным специалистам: маркетологам, директорам по маркетингу, продакт-менеджерам, руководителям отделов обучения, менеджерам по контенту;
- техническим специалистам: техническим директорам, тимлидам, разработчикам приложений и LMS-платформ, веб-мастерам, системным администраторам.
Программа вебинара:
- Расскажем об устройстве Cloud Video: чем платформа отличается от социальный сетей и почему это больше чем видеохостинг.
- Обсудим, каких результатов ожидает бизнес от видеоконтента и как в этом помогает Cloud Video.
- Рассмотрим ключевые функции сервиса, а также познакомимся с новой функциональностью.
На реальных примерах разберём, как функционал Cloud Video уже помогает бизнесам, медиакампаниям, образовательным учереждениям и рекламным агентствам.
Бонус для участников! В августе Cloud Video станет ещё мощнее — присоединяйтесь к вебинару, чтобы одними из первых познакомиться с нововведениями и обсудить их ценность для вашего бизнеса.