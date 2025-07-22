Managed MySQL: поддержка, миграция и особенности работы

В современных инфраструктурах часто требуется поддерживать не только последние версии MySQL, но и устаревшие — например, когда крупные приложения зависят от MySQL 5.7 и не могут быть оперативно переведены на новую версию.

7 августа в 12:00 на вебинаре эксперты Yandex Cloud поделятся опытом эксплуатации управляемого MySQL в облаке, расскажут о поддержке и патчинге устаревших версий, особенностях работы сервиса и безопасных способах перехода на MySQL 8.0. В программе — реальный опыт, разбор кейсов и практические рекомендации по эксплуатации MySQL в Yandex Cloud.

Что вы узнаете:

Как устроен управляемый сервис MySQL в Yandex Cloud и чем он отличается от самостоятельной инсталляции.

Почему и для кого мы до сих пор поддерживаем MySQL 5.7, а также что делаем для безопасности и стабильности таких инсталляций.

Обзор новых возможностей MySQL 8.0: что появилось и почему переход особенно важен для бизнеса.

Как проходит миграция с MySQL 5.7 на 8.0 в Yandex Cloud: пошаговый разбор, реальные кейсы и рекомендации от инженеров.

Вебинар будет полезен DevOps-специалистам, архитекторам, инженерам и руководителям IT, которые работают с MySQL, а также всем, кто хочет узнать больше о практике эксплуатации СУБД в облаке.

Информация особенно пригодится, если:

У вас есть большие или критичные приложения на MySQL, тяжело переносимые на новую версию;

Вы задумываетесь о миграции на облачный сервис или обновлении версии СУБД;

Хотите понять преимущества управляемого сервиса MySQL.

Присоединяйтесь, участвуйте в сессии вопросов и получите практические рекомендации от специалистов Yandex Cloud!