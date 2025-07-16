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Как стать сертифицированным специалистом по DataLens

5 августа 2025 г. в 12:00Online
  • DataLens
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О мероприятии

5 августа в 12:00 (мск) приглашаем специалистов по BI, аналитиков данных и всех, кто активно использует DataLens, на вебинар о сертификации Yandex DataLens Certified Analyst. Эксперты Яндекса расскажут:

  • о DataLens как инструменте визуализации и анализа данных;
  • что даёт статус сертифицированного специалиста;
  • как устроен сертификационный экзамен;
  • лайфхаки для подготовки.

Спикеры расскажут, как подготовиться к экзамену и успешно его сдать, а также ответят на ваши вопросы. Все участники вебинара получат скидку 80% на экзамен.

Вебинар полезен всем, кто хочет подтвердить свои знания и навыки работы с сервисом DataLens.

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