Как стать сертифицированным специалистом по DataLens

О мероприятии
5 августа в 12:00 (мск) приглашаем специалистов по BI, аналитиков данных и всех, кто активно использует DataLens, на вебинар о сертификации Yandex DataLens Certified Analyst. Эксперты Яндекса расскажут:
- о DataLens как инструменте визуализации и анализа данных;
- что даёт статус сертифицированного специалиста;
- как устроен сертификационный экзамен;
- лайфхаки для подготовки.
Спикеры расскажут, как подготовиться к экзамену и успешно его сдать, а также ответят на ваши вопросы. Все участники вебинара получат скидку 80% на экзамен.
Вебинар полезен всем, кто хочет подтвердить свои знания и навыки работы с сервисом DataLens.