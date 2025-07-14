СУБД Яндекса для RAG: семантический поиск в базе знаний c YDB и Langchain

Приглашаем на вебинар, посвящённый сценарию RAG на YDB (СУБД Яндекса) и фреймворке LangChain. На вебинаре расскажем, как реализовать семантический поиск, обогащая ответы LLM-моделей в ИИ-решениях, которые работают с текстовыми массивами знаний.

14 августа в 12:00 (мск) на примере корпоративной базы знаний покажем, как индексировать тексты, формировать эмбеддинги с помощью моделей Яндекса, хранить их в СУБД Яндекса и использовать векторный поиск по базе с эмбеддингами, чтобы получать релевантные ответы на запросы пользователей.

Вебинар будет полезен разработчикам, архитекторам ИТ-систем, тем, кто отвечает за ИИ-решения или работу с корпоративными знаниями, а также всем, кто интересуется технологиями Яндекса.

Присоединяйтесь!