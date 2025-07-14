Как применять AI-агентов Яндекса для конкретных бизнес-задач

Автоматизация бизнеса с помощью языковых моделей и AI-агентов — самый актуальный тренд 2025 года и ключевой фактор повышения эффективности процессов компаний. AI-агенты ускоряют эти процессы — от поиска информации до создания контента, минимизируя время и ресурсы на ручную обработку и передачу данных.

Чтобы такие агенты качественно решали конкретные задачи бизнеса, необходимо интегрировать «заточенные» под эти самые задачи решения, а также понимать их возможности и скоуп интеграции.

29 июля в 12:00 (мск) приглашаем вас на вебинар, где обсудим, как применять AI-агентов для конкретных бизнес-задач, а не просто внедрять новые технологии или «сырые» языковые модели. Рассмотрим подход Яндекса к созданию LLM-based продуктов для профессионалов и покажем, как максимально эффективно использовать AI-решения в вашем бизнесе.

В программе:

подход Яндекса к формированию LLM-based продуктов для профессионалов;

опыт сервисов Яндекса: как такие продукты помогают улучшать рабочие процессы;

разбор на примерах AI-решений (Нейросаппорт, Нейроэксперт): как повышать эффективность решения конкретных задач.

Вебинар будет полезен продуктовым менеджерам и руководителям бизнес-функций, которые решают задачи по автоматизации клиентского сервиса, а также внутренние задачи компании: например, создание внутренней базы знаний и поддержка сотрудников в принятии решений.