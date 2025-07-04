SourceCraft Code Assistant: как разработчику повысить эффективность с AI

Приглашаем на вебинар, посвящённый AI-инструментам и перспективам их использования в повседневных задачах разработчиков.

24 июля в 12:00 (мск) разберём, какие возможности для работы с кодом есть в AI-ассистенте SourceCraft Code Assistant и как они позволяют решать текущие задачи. Вместе с экспертом SourceCraft обсудим, как применение AI-инструментов повышает скорость и эффективность разработки, а затем установим и сконфигурируем SourceCraft Code Assistant под конкретные нужды и задачи.

Рассмотрим на практике:

использование completion- и chat-режима по умолчанию;

как работает контекст и в чём его сила;

как всего одной кнопкой сделать docstring или создать юнит-тест;

Также поговорим о будущем AI-помощников и о том, как они повлияют на работу с кодом и процесс разработки.

Вебинар будет полезен разработчикам любого уровня подготовки и студентам.