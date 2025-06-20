Дашборд без тормозов с помощью Yandex DataLens и ClickHouse

На вебинаре 9 июля Юрий Красильников, BI-евангелист Yandex DataLens и ex-лид BI в Яндекс Маркете, расскажет, как ускорить дашборды DataLens с использованием СУБД ClickHouse.

Разберём:

Почему ClickHouse — лучший выбор для BI

Как DataLens работает с ClickHouse

Какой должен быть KPI по скорости загрузки данных

Как DataLens помогает диагностировать проблемы в ClickHouse

Лайфхаки по оптимизации ClickHouse для DataLens

Полезные скрипты для анализа производительности ClickHouse

Все участники получат бонус — чек-лист простых шагов оптимизации ClickHouse и DataLens. В конце онлайн-трансляции спикер ответит на ваши вопросы в рамках Q&A-сессии.

Вебинар будет полезен аналитикам и дата-инженерам.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.