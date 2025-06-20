Дашборд без тормозов с помощью Yandex DataLens и ClickHouse

Трансляция
О мероприятии
На вебинаре 9 июля Юрий Красильников, BI-евангелист Yandex DataLens и ex-лид BI в Яндекс Маркете, расскажет, как ускорить дашборды DataLens с использованием СУБД ClickHouse.
Разберём:
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Почему ClickHouse — лучший выбор для BI
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Как DataLens работает с ClickHouse
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Какой должен быть KPI по скорости загрузки данных
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Как DataLens помогает диагностировать проблемы в ClickHouse
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Лайфхаки по оптимизации ClickHouse для DataLens
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Полезные скрипты для анализа производительности ClickHouse
Все участники получат бонус — чек-лист простых шагов оптимизации ClickHouse и DataLens. В конце онлайн-трансляции спикер ответит на ваши вопросы в рамках Q&A-сессии.
Вебинар будет полезен аналитикам и дата-инженерам.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.