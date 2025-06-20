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Трансляция

Дашборд без тормозов с помощью Yandex DataLens и ClickHouse

9 июля 2025 г. в 12:00Online
  • DataLens
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Трансляция

О мероприятии

На вебинаре 9 июля Юрий Красильников, BI-евангелист Yandex DataLens и ex-лид BI в Яндекс Маркете, расскажет, как ускорить дашборды DataLens с использованием СУБД ClickHouse.

Разберём:

  • Почему ClickHouse — лучший выбор для BI

  • Как DataLens работает с ClickHouse

  • Какой должен быть KPI по скорости загрузки данных

  • Как DataLens помогает диагностировать проблемы в ClickHouse

  • Лайфхаки по оптимизации ClickHouse для DataLens

  • Полезные скрипты для анализа производительности ClickHouse

Все участники получат бонус — чек-лист простых шагов оптимизации ClickHouse и DataLens. В конце онлайн-трансляции спикер ответит на ваши вопросы в рамках Q&A-сессии.

Вебинар будет полезен аналитикам и дата-инженерам.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.

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