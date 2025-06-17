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Как обеспечить надёжную работу Kubernetes®

10 июля 2025 г. в 12:00Online
  • Managed Service for Kubernetes®
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О мероприятии

На вебинаре 10 июля поделимся лучшими подходами и сценариями тестирования для обеспечения высокой доступности Yandex Managed Service for Kubernetes®.

Разберём:

  • Возможности сервиса Yandex Managed Service for Kubernetes® для обеспечения высокой доступности и их применение на практике.

  • Советы и подходы к запуску отказоустойчивых приложений внутри Kubernetes® на стороне пользователя: как минимизировать последствия при выходе из строя датацентра или виртуальной машины, а также что делать после потенциального сбоя.

  • Конкретные сценарии для проведения тестирования на разных уровнях.

Вебинар будет полезен разработчикам, DevOps-инженерам, SRE-специалистам и всем, кто отвечает за обеспечение отказоустойчивости приложений, построенных на базе Kubernetes®.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.

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