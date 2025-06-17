Как обеспечить надёжную работу Kubernetes®

Возможности сервиса Yandex Managed Service for Kubernetes ® для обеспечения высокой доступности и их применение на практике.

Советы и подходы к запуску отказоустойчивых приложений внутри Kubernetes® на стороне пользователя: как минимизировать последствия при выходе из строя датацентра или виртуальной машины, а также что делать после потенциального сбоя.