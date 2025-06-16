От AI-ассистента к многоагентным системам

Многоагентные системы (MAS) — тренд 2025 года в развитии искусственного интеллекта. Это сети AI-агентов со специализированными ролями, которые сотрудничают друг с другом для решения сложных задач и координации рабочих процессов. На вебинаре доцент НИУ ВШЭ и МАИ, консультант Yandex Cloud по ИИ и машинному обучению Дмитрий Сошников расскажет, как построить взаимодействие между агентами в облаке с помощью инструментов Yandex Cloud AI Studio.

Этот вебинар — продолжение предыдущего, где строили Telegram-бота на базе AI. На предстоящей встрече научим ассистентов общаться друг с другом. Покажем примеры кода и дадим советы по интеграции системы в реальные проекты. Для работы будем использовать языковые модели и AI Assistant API в AI Studio, а также популярные фреймворки LangGraph и Smolagents.

Чему вы научитесь:

создавать многоагентные системы на базе AI-ассистентов;

организовать взаимодействие между AI-агентами в облаке;

тестировать и оптимизировать AI-агентов;

планировать и оркестрировать агентные сценарии с помощью LLM;

разрабатывать системы с автоматическим планированием действий поверх YandexGPT и технологий Yandex Cloud.

Вебинар будет полезен разработчикам, продуктовым менеджерам и архитекторам и всем остальным, кто интересуется внедрением AI в собственные сервисы.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.