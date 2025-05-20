Как оценивать и улучшать ответы генеративных моделей

Расскажем и покажем, как системно подходить к оценке качества моделей, подбору промтов, отладке пайплайнов и трейсингу. Эти задачи становятся всё более актуальными в мире растущего числа LLM- и VLM-моделей.

Вы узнаете, как:

использовать опенсорсные фреймворки в Yandex Foundation Models;

внедрять LLM-as-a-Judge для разметки плохих и хороших ответов;

сравнивать ответы разных моделей для вашей задачи.

Вебинар будет полезен разработчикам, которые интегрируют языковые модели в собственные приложения, а также всем тем, кто хочет разобраться, какие из доступных моделей лучше справляются на конкретной задаче.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.