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Как оценивать и улучшать ответы генеративных моделей
10 июня 2025 г. в 12:00Online
О мероприятии
Расскажем и покажем, как системно подходить к оценке качества моделей, подбору промтов, отладке пайплайнов и трейсингу. Эти задачи становятся всё более актуальными в мире растущего числа LLM- и VLM-моделей.
Вы узнаете, как:
- использовать опенсорсные фреймворки в Yandex Foundation Models;
- внедрять LLM-as-a-Judge для разметки плохих и хороших ответов;
- сравнивать ответы разных моделей для вашей задачи.
Вебинар будет полезен разработчикам, которые интегрируют языковые модели в собственные приложения, а также всем тем, кто хочет разобраться, какие из доступных моделей лучше справляются на конкретной задаче.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.