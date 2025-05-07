Формирование базы знаний и использование ИИ: опыт Yandex Cloud

03.06 в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, где поделимся секретами формирования базы знаний в Yandex Cloud.

«Нас часто спрашивают…» — именно так мы хотим обосновать выбор темы для вебинара. Потому что нас действительно часто просят поделиться опытом и рассказать, как устроена база знаний. Яндекс — крупная корпорация с множеством направлений бизнеса и соответствующих команд. Каждая команда разрабатывает собственную методологию создания и ведения баз данных, адаптированную под свои задачи. При этом все методологии объединяет использование единых инструментов.

На вебинаре мы приоткроем завесу тайны и расскажем:

как устроена база знаний в технической поддержке Yandex Cloud;

какие инструменты помогают быстрее и эффективнее создать базу знаний;

как помогает создавать уникальную базу знаний главный тренд современности — ИИ.

Исследования показывают, что большинство бизнес-пользователей (50–85%) выбирают самостоятельный поиск решений в базе знаний вместо прямого общения со службой поддержки. В эпоху развития ИИ-ассистентов эта тенденция приобретает особое значение.

Вебинар будет полезен командам поддержки и сервиса, руководителям IT-подразделений, коммерческого департамента, маркетинга и HR. Приходите, чтобы узнать о лучших практиках формирования базы знаний Яндекса и внедрить их в свою команду!

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.