YDB — это просто! Администрирование YDB | СУБД Яндекса

22.05 в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, на котором поделимся секретами администрирования СУБД Яндекса.

YDB — универсальная СУБД для высоконагруженных систем, разработанная в Яндексе. Система доступна для установки и интеграции в вашу инфраструктуру. Мы постарались сделать администрирование YDB удобным для всех пользователей.

На вебинаре поделимся полезными советами для тех, кто недавно начал администрировать YDB:

как быстро развернуть YDB на своём оборудовании;

как эффективно управлять YDB в кластере, развёрнутом на большом количестве серверов;

как обновить кластер без простоя (недоступности).

Также во время вебинара разберём основные сценарии администрирования и подготовимся к прохождению курса «Администратор YDB».

Вебинар будет полезен дата-инженерам, администраторам инфраструктуры и всем, кто хочет научиться развёртывать и поддерживать YDB.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.