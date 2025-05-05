YDB — это просто! Администрирование YDB | СУБД Яндекса

О мероприятии
22.05 в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, на котором поделимся секретами администрирования СУБД Яндекса.
YDB — универсальная СУБД для высоконагруженных систем, разработанная в Яндексе. Система доступна для установки и интеграции в вашу инфраструктуру. Мы постарались сделать администрирование YDB удобным для всех пользователей.
На вебинаре поделимся полезными советами для тех, кто недавно начал администрировать YDB:
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как быстро развернуть YDB на своём оборудовании;
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как эффективно управлять YDB в кластере, развёрнутом на большом количестве серверов;
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как обновить кластер без простоя (недоступности).
Также во время вебинара разберём основные сценарии администрирования и подготовимся к прохождению курса «Администратор YDB».
Вебинар будет полезен дата-инженерам, администраторам инфраструктуры и всем, кто хочет научиться развёртывать и поддерживать YDB.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.