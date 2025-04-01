Эффективный мониторинг облачных решений: от метрик к действиям
О мероприятии
17 апреля в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, на котором погрузимся в реальные кейсы, с которыми сталкиваются пользователи при мониторинге своих систем. Расскажем, как можно посмотреть на задачу мониторинга не только с точки зрения инструментов.
Что вы узнаете на вебинаре:
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асинхронные задачи и очереди — почему они ломаются незаметно и как их держать под контролем;
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клиент-серверное взаимодействие — как обнаружить ошибки, которые не всегда видны;
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почему мониторинг этих систем сложнее, чем кажется.
Также мы поделимся лучшими практиками мониторинга от команды Observability в Yandex Cloud.
Вебинар будет полезен DevOps-инженерам, разработчикам облачных сервисов и всем, кто устал ночами тушить пожары в продакшене.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.