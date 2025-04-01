Эффективный мониторинг облачных решений: от метрик к действиям

17 апреля в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, на котором погрузимся в реальные кейсы, с которыми сталкиваются пользователи при мониторинге своих систем. Расскажем, как можно посмотреть на задачу мониторинга не только с точки зрения инструментов.

Что вы узнаете на вебинаре:

асинхронные задачи и очереди — почему они ломаются незаметно и как их держать под контролем;

клиент-серверное взаимодействие — как обнаружить ошибки, которые не всегда видны;

почему мониторинг этих систем сложнее, чем кажется.

Также мы поделимся лучшими практиками мониторинга от команды Observability в Yandex Cloud.

Вебинар будет полезен DevOps-инженерам, разработчикам облачных сервисов и всем, кто устал ночами тушить пожары в продакшене.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.