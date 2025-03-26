YDB Topics — совместимый с Apache Kafka корпоративный брокер сообщений, который тесно интегрирован с СУБД Яндекса YDB (трансфер данных между таблицами и топиками, транзакции с одновременным участием топиков и таблиц). На вебинаре расскажем, как YDB Topics можно использовать для удобной разработки, быстрой миграции, безопасного администрирования и повышения отказоустойчивости микросервисной архитектуры.

22 апреля проведём вебинар «YDB Topics — корпоративный брокер сообщений от Яндекса», на котором подробно обсудим:

как совместить работу с транзакционными, аналитическими и потоковыми нагрузками в рамках одной системы;

как ACID-транзакции между топиками и таблицами YDB помогают не тратить ресурсы на outbox-паттерн;

как использовать гарантии записи exactly-once для борьбы с дублями данных в ingest-сценариях;

как в YDB Topics обеспечивается моментальный ввод в работу новых серверов и автоматическая балансировка нагрузки;

почему доступности 99,99% может быть недостаточно и причём тут полная доступность YDB Topics на запись;

как мы гарантируем, что YDB Topics подходит крупным корпорациям: совместимость с Apache Kafka, управление квотами и доступом, ролевая модель, аудитные логи и сертификация.

Вебинар будет полезен разработчикам микросервисов, инженерам и архитекторам данных.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.