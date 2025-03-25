Managed Kubernetes® и облачные сервисы: как работать эффективнее с Yandex Cloud
О мероприятии
10 апреля в 12:00 (мск) приглашаем на вебинар, на котором совместно с EdTech-партнёром Rebrain расскажем, как с помощью сервисов Yandex Cloud сделать работу с Kubernetes® эффективнее.
Разберём полезные практические сценарии и способы решения основных трудностей, научимся быстро ориентироваться среди большого количества облачных сервисов. Обсудим преимущества более глубокого погружения в Yandex Managed Service for Kubernetes® и объясним, почему важно учиться работать с этим инструментом. Вас ждут кейсы про первые шаги в Yandex Cloud и лайфхаки администрирования Managed Kubernetes®, секреты быстрого погружения пользователей в контейнерную инфраструктуру.
В программе вебинара:
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ценность Kubernetes® и облачных сервисов — зачем в этом нужно разбираться;
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работа с Yandex Managed Service for Kubernetes® и другими сервисами;
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полезные практические сценарии — разбор интересных решений;
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типичные ошибки пользователей и сложности при работе на платформе Yandex Cloud — на демостенде;
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лайфхаки при работе с облачными сервисами.
Также мы расскажем, почему практика важнее теории и как обучение в малых группах помогает лучше усвоить знания.
Вебинар будет полезен всем, кто начинает работать с платформой Yandex Cloud или уже знаком с ней и, возможно, столкнулся с первыми трудностями.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.