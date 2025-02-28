Для поддержки эффективных аналитических запросов в СУБД Яндекса реализован механизм стоимостной оптимизации — алгоритм выбора оптимального плана выполнения запроса. При этом такая задача является NP-трудной — для её решения необходимо перебрать все варианты выполнения запроса, и время работы системы увеличивается экспоненциально. На вебинаре расскажем, как Яндекс решил эту задачу в своей универсальной СУБД — YDB.

1 апреля проведём вебинар «Как Яндекс разработал алгоритм для стоимостного оптимизатора в YDB», на котором расскажем:

как был имплементирован стоимостной оптимизатор и какие теоретические наработки использует Яндекс, чтобы добиться поддержки большого количества запросов в своей СУБД;

как стоимостной оптимизатор помогает обеспечить производительность в СУБД;

как динамическое программирование позволяет перебирать до 150 JOIN-операций за 1 секунду.

В конце вы сможете задать свои вопросы разработчикам и специалистам по внедрению YDB.

Вебинар будет полезен тем, кто интересуется алгоритмами оптимизации, разработкой баз данных, динамическим программированием, — архитекторами и инженерам баз данных, разработчикам прикладного ПО и специалистам по системной интеграции.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.