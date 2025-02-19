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Как дообучить LLM с помощью LoRA Fine-tuning

11 марта 2025 г. в 12:00Online

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О мероприятии

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Запись можно посмотреть и на Youtube. Смотреть Запись.

Дообучение моделей — ключевой шаг для адаптации больших языковых моделей под специфические задачи бизнеса. Технология LoRA (Low-Rank Adaptation) позволяет эффективно дообучать модели, минимизируя количество изменяемых параметров.

11 марта провели практический вебинар, на котором подробно рассмотрели все аспекты дообучения моделей с помощью нового инструмента LoRA Fine-tuning в сервисе Yandex Foundation Models.

На вебинаре обсудили:

  • вопрос необходимости дообучения больших языковых моделей;

  • основные принципы и преимущества дообучения с LoRA;

  • запуск процесса через ML SDK: практические шаги и рекомендации;

  • настройки и гиперпараметры для оптимизации процесса;

  • методы отслеживания прогресса дообучения и оценки результатов;

  • пример работы с готовой моделью после дообучения.

Вебинар будет полезен практикующим разработчикам, которые уже имеют опыт работы с языковыми моделями и хотят узнать больше о технологиях дообучения.