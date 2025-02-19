Как дообучить LLM с помощью LoRA Fine-tuning
Запись
О мероприятии
Внимание
Запись можно посмотреть и на Youtube. Смотреть Запись.
Дообучение моделей — ключевой шаг для адаптации больших языковых моделей под специфические задачи бизнеса. Технология LoRA (Low-Rank Adaptation) позволяет эффективно дообучать модели, минимизируя количество изменяемых параметров.
11 марта провели практический вебинар, на котором подробно рассмотрели все аспекты дообучения моделей с помощью нового инструмента LoRA Fine-tuning в сервисе Yandex Foundation Models.
На вебинаре обсудили:
-
вопрос необходимости дообучения больших языковых моделей;
-
основные принципы и преимущества дообучения с LoRA;
-
запуск процесса через ML SDK: практические шаги и рекомендации;
-
настройки и гиперпараметры для оптимизации процесса;
-
методы отслеживания прогресса дообучения и оценки результатов;
-
пример работы с готовой моделью после дообучения.
Вебинар будет полезен практикующим разработчикам, которые уже имеют опыт работы с языковыми моделями и хотят узнать больше о технологиях дообучения.