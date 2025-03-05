Каждый пользователь Yandex Cloud может получить скидку на использование сервисов платформы. Если вы уверены, что в течение полугода или одного года вам будет необходим определенный объём облачных ресурсов — подключите резервируемое потребление и сократите свои расходы. Преимущества предложения: