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Резервируемое потребление сервисов Yandex Cloud

Резервируйте определённый объём сервисов Yandex Cloud на полгода или один год с выгодой до 22%.

Что такое резервируемое потребление?

Каждый пользователь Yandex Cloud может получить скидку на использование сервисов платформы. Если вы уверены, что в течение полугода или одного года вам будет необходим определенный объём облачных ресурсов — подключите резервируемое потребление и сократите свои расходы. Преимущества предложения:

Выгодные условия

При резервировании ресурсов на полгода вы получите скидку до 15%, а при резервировании на один год — до 22%.

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Скидка на популярные сервисы

Предложение распространяется на управляемые сервисы платформы данных, а также на Yandex Compute Cloud.

Список сервисов

Простое подключение

Подключить CVoS очень легко: в консоли управления достаточно выбрать срок и дату начала действия предложения.

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Гибко управляйте вычислительными ресурсами

Скидка предоставляется за резервируемый объём ресурсов vCPU и ресурсов RAM. Оцените в консоли управления, насколько выгодно резервирование на полгода или на год, а также рассчитайте платежи для нужного количества ядер процессора и оперативной памяти.

В консоль управления

Условия CVoS распространяются на сервисы

Compute Cloud

Виртуальные машины и диски

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Управление базой данных PostgreSQL

Yandex Managed Service for ClickHouse

Управление базой данных ClickHouse

Managed Service for MySQL®

Управление базой данных MySQL®

Managed Service for Valkey

Управление базой данных Valkey

Managed Service for OpenSearch

Управление кластерами OpenSearch

Managed Service for Apache Kafka®

Управление кластерами Apache Kafka®

Managed Service for YDB

Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД

Managed Service for Greenplum®

Управление базой данных Greenplum®

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