Резервируемое потребление сервисов Yandex Cloud
Резервируйте определённый объём сервисов Yandex Cloud на полгода или один год с выгодой до 22%.
Что такое резервируемое потребление?
Каждый пользователь Yandex Cloud может получить скидку на использование сервисов платформы. Если вы уверены, что в течение полугода или одного года вам будет необходим определенный объём облачных ресурсов — подключите резервируемое потребление и сократите свои расходы. Преимущества предложения:
Выгодные условия
При резервировании ресурсов на полгода вы получите скидку до 15%, а при резервировании на один год — до 22%.
Скидка на популярные сервисы
Предложение распространяется на управляемые сервисы платформы данных, а также на Yandex Compute Cloud.
Простое подключение
Подключить CVoS очень легко: в консоли управления достаточно выбрать срок и дату начала действия предложения.
Гибко управляйте вычислительными ресурсами
Скидка предоставляется за резервируемый объём ресурсов vCPU и ресурсов RAM. Оцените в консоли управления, насколько выгодно резервирование на полгода или на год, а также рассчитайте платежи для нужного количества ядер процессора и оперативной памяти.
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы — напишите нам.