Конкурсное задание и порядок определения Победителей.

6.1. Участнику необходимо пройти опрос, подробно и качественно ответив на все представленные вопросы.

6.2. Победители определяются следующим способом: эксперты команды Yandex Cloud оценивают заполненные опросы по трём основным критериям:

6.2.1. Каждый пользователь участвовал в опросе только один раз.

6.2.2. На открытые вопросы даны исчерпывающие и развёрнутые ответы (не менее двух предложений).

6.2.3. Комментарии соответствуют формулировкам вопросов, значимы для развития платформы и отдельных сервисов Yandex Cloud и не являются спамом.

6.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором/Соорганизатором персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: фамилии, имени, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, — в том числе на совершение Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в Конкурсе.

Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора/Соорганизатора.