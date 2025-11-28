Индивидуальные условия конкурса «Опрос пользователей платформы Yandex Cloud» (далее — Конкурс)
Это третья версия документа, которая прекратила своё действие 28.10.2025.
Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Облако», адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528.
Цель проведения Конкурса: повышение качества работы сервисов Yandex Cloud.
Место проведения конкурса: enjoysurvey.ru.
Для Конкурса установлены следующие сроки:
4.1. Объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «25» сентября 2025 года.
4.2. Проведение Конкурса: с «1» октября 2025 года по «24» октября 2025 года.
4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: «28» октября 2025 года.
Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает согласие с Общими условиями Конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/, и с индивидуальными условиями Конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru/csat-survey-terms.
Конкурсное задание и порядок определения Победителей.
6.1. Участнику необходимо пройти опрос, подробно и качественно ответив на все представленные вопросы.
6.2. Победители определяются следующим способом: эксперты команды Yandex Cloud оценивают заполненные опросы по трём основным критериям:
6.2.1. Каждый пользователь участвовал в опросе только один раз.
6.2.2. На открытые вопросы даны исчерпывающие и развёрнутые ответы (не менее двух предложений).
6.2.3. Комментарии соответствуют формулировкам вопросов, значимы для развития платформы и отдельных сервисов Yandex Cloud и не являются спамом.
6.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором/Соорганизатором персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: фамилии, имени, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, — в том числе на совершение Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в Конкурсе.
Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора/Соорганизатора.
Призы.
7.1. Каждый Победитель получает следующий приз: термос Yandex Cloud или грант в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на оплату сервисов платформы Yandex Cloud.
7.2. Количество Призов: 35 (тридцать пять) штук.
7.3. Призы предоставляются Организатором.
Объявление победителей. Порядок вручения Призов.
8.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: рассылка уведомлений Победителям по электронной почте.
8.2. Призы вручаются Победителям следующим способом:
8.2.1. Передача Призов в виде термосов осуществляется Организатором Конкурса почтой или курьерской службой по адресу, согласуемому с Победителем дополнительно, в пределах территории Российской Федерации.
8.2.2. Передача призов в виде грантов осуществляется Организатором Конкурса путём отправки электронного письма с промокодом на сумму гранта.