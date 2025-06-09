Подробные условия специального предложения
Совместная акция Яндекс.Взгляда и Яндекс.Облака: промокод на первый опрос
С помощью промокода вы сможете провести опрос вашей аудитории с помощью сервиса Яндекс.Взгляд.
Промокод даёт скидку на сумму 1 400 рублей при сумме счета не менее 1 500 рублей (с учетом НДС).
Пожалуйста, обратите внимание: промокодом можно воспользоваться только при оплате первого опроса.
Как применить промокод
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Авторизуйтесь в Яндекс.Паспорте с указанного в заявке логина.
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Перейдите по ссылке https://surveys.yandex.ru/quicksurvey/.
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Соберите опрос в конструкторе: выберите аудиторию, укажите название, создайте анкету. В поле для количества респондентов оставьте значение 100.
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Сформируйте счёт на сумму не менее 1 500 рублей (с учетом НДС) для оплаты опроса.
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Введите свой e-mail, на который хотите получить результаты опроса и нажмите «Оплатить как юрлицо».
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На странице Баланса введите промо код в специальное поле и нажмите «Применить». Промо-кодом будет оплачена часть суммы, остальное вам нужно будет доплатить.
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Ссылка на результаты опроса придет вам на электронную почту, указанную на странице конструктора.
Условия акции
Промокод на 1 400 рублей предоставляется партнёром Яндекса — Яндекс.Облако — в соответствии с условиями акции, опубликованными в информационных материалах партнёра.
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Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна составлять не менее 1 500 рублей (с учетом НДС). Для использования промокода необходимо выставить и оплатить счёт на размещение опроса в Яндекс.Взгляд в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты вам будет предоставлена скидка в размере 1 400 рублей. Технически указанная скидка будет отражена как зачисление дополнительных средств на ваш баланс в Яндекс.Взгляд.
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Выберите параметры опроса и отправьте опрос на модерацию.
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Дождитесь результатов модерации. Пожалуйста, обратите внимание, что промокод не может быть применён прежде, чем будет проверен ваш опрос.
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Срок действия промокода (дата, до которой его нужно активировать) указан в информационных сопроводительных материалах.
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Предоставленная при активации промокода скидка не имеет срока действия.
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Использовать промокод могут пользователи, ранее не размещавшие опросы в сервисе Яндекс.Взгляд.
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Пользователь может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что единожды введенный в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты промокод не может быть использован повторно для предоставления скидки.
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Размер скидки указан с учетом НДС.
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Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.
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В случае нарушения условий использования промокода, в том числе в случае, если такое нарушение выявлено после активации промокода, услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесённой пользователем предоплаты.
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Сумма скидки, предоставленной по промокоду, не выплачивается деньгами.
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Услуги оказываются на условиях, размещенных по адресу https://yandex.ru/legal/surveys_mini_toolkit_terms/.
Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.
Срок действия акции до 01.07.2020.