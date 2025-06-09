С помощью промокода вы сможете провести опрос вашей аудитории с помощью сервиса Яндекс.Взгляд.

Промокод даёт скидку на сумму 1 400 рублей при сумме счета не менее 1 500 рублей (с учетом НДС).

Пожалуйста, обратите внимание: промокодом можно воспользоваться только при оплате первого опроса.

Ссылка на результаты опроса придет вам на электронную почту, указанную на странице конструктора.

На странице Баланса введите промо код в специальное поле и нажмите «Применить». Промо-кодом будет оплачена часть суммы, остальное вам нужно будет доплатить.

Введите свой e-mail, на который хотите получить результаты опроса и нажмите «Оплатить как юрлицо».

Сформируйте счёт на сумму не менее 1 500 рублей (с учетом НДС) для оплаты опроса.

Соберите опрос в конструкторе: выберите аудиторию, укажите название, создайте анкету. В поле для количества респондентов оставьте значение 100.

Авторизуйтесь в Яндекс.Паспорте с указанного в заявке логина.

Промокод на 1 400 рублей предоставляется партнёром Яндекса — Яндекс.Облако — в соответствии с условиями акции, опубликованными в информационных материалах партнёра.

Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна составлять не менее 1 500 рублей (с учетом НДС). Для использования промокода необходимо выставить и оплатить счёт на размещение опроса в Яндекс.Взгляд в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты вам будет предоставлена скидка в размере 1 400 рублей. Технически указанная скидка будет отражена как зачисление дополнительных средств на ваш баланс в Яндекс.Взгляд.

Выберите параметры опроса и отправьте опрос на модерацию.

Дождитесь результатов модерации. Пожалуйста, обратите внимание, что промокод не может быть применён прежде, чем будет проверен ваш опрос.

Срок действия промокода (дата, до которой его нужно активировать) указан в информационных сопроводительных материалах.

Предоставленная при активации промокода скидка не имеет срока действия.

Использовать промокод могут пользователи, ранее не размещавшие опросы в сервисе Яндекс.Взгляд.

Пользователь может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что единожды введенный в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты промокод не может быть использован повторно для предоставления скидки.

Размер скидки указан с учетом НДС.

Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.

В случае нарушения условий использования промокода, в том числе в случае, если такое нарушение выявлено после активации промокода, услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесённой пользователем предоплаты.

Сумма скидки, предоставленной по промокоду, не выплачивается деньгами.