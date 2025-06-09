Подробные условия специального предложения
Совместная акция Яндекс.Толоки и Яндекс.Облака: промокод для запуска первого проекта
Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost. Промокодом может воспользоваться только новый заказчик при оплате первого счета. Промокод дает бонус на сумму 3000 рублей при сумме счета не менее 2000 рублей (без учета НДС). Примечание. Резиденты России могут пополнять счет в Яндекс.Толоке только в рублях, но сумма пополнения указывается в долларах США. Конверсия «доллар — рубль» будет произведена по курсу Центрального банка России на момент выставления счета по всемирному координированному времени (UTC). Важно. Используйте промокод до конца срока акции. Срок действия акции — до 30.12.2020.
Как применить промокод
- Зарегистрируйтесь в Яндекс.Толоке как заказчик.
- Подключите аккаунт к биллингу:
— На странице Профиль нажмите кнопку Подключиться к биллингу.
— Укажите общую информацию о себе.
— Укажите адрес регистрации. Для этого в полях Регион, Район, Город и Населёный пункт выберите одно из значений, которые появятся в подсказках при вводе текста.
— Нажмите кнопку Подключиться.
- Пополните счет:
— На странице Профиль нажмите кнопку Пополнить счёт.
— Введите сумму не менее 2000 рублей без учета НДС.
Как правильно рассчитать: прибавьте к 2000 рублям 20%, переведите в доллары по курсу Центрального банка России на момент выставления счета по всемирному координированному времени (UTC) и укажите сумму не меньше получившейся. Важно. Разделить эту сумму на несколько платежей нельзя.
— Нажмите кнопку Пополнить. Вы будете перенаправлены на сервис Яндекс.Баланс.
— Введите промокод в соответствующее поле.
— Выберите плательщика (физическое или юридическое лицо) и подходящий способ оплаты. Нажмите кнопку Выбрать.
— Проверьте введенные данные и сумму в строке Итого без налогов, руб. Она должна быть больше минимальной суммы, указанной в условиях акции (2000 руб.), иначе бонус не зачислится. Нажмите кнопку Выставить счёт.
Бонус по промокоду будет автоматически зачислен на ваш счет в Яндекс.Толоке после оплаты.
- Обратите внимание, что срок зачисления средств зависит от способа оплаты. Например, при банковском переводе он составляет от 3 до 10 дней. Вы получите бонус, если платеж поступит на счет в период действия промокода.
- Предоставленный при активации промокода бонус после зачисления суммы на счет не имеет ограничений по сроку действия.
- В рамках акции пользователь может указать только один промокод и активировать его только один раз. Это означает, что промокод, введенный один раз в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты, не может быть использован повторно для предоставления бонуса.
- Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.
- В случае нарушения условий использования промокода, даже если такое нарушение выявлено после активации промокода, промокод аннулируется и сумма бонуса списывается.
- Бонус по промокоду не предоставляется в денежном эквиваленте, его нельзя вывести на банковскую карту как обычные денежные средства. Бонус можно использовать только для оплаты заданий.