Программа лояльности (далее — «Программа») ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») Yandex Cloud Boost предназначена для привлечения и удержания на Платформе Яндекс.Облако компаний, разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.

Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт в Яндекс.Облаке.

Полный перечень привилегий Программы доступен для новых Клиентов.

Новым Клиентом считается:

a. пользователь-владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Яндекс.Облаку;

b. Клиент, который не пользовался услугами Яндекс.Облака (платно или в пробном периоде) в течение последних 32 дней.

c. Клиент Яндекс.Облака, не попадающий под описание в п. 4., может стать участником Программы и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 7.1.

Участники программы для компаний-разработчиков, действующей до момента запуска Программы, автоматически (без необходимости отправлять заявку на участие в Программе через Сайт) становятся участниками Программы и получают доступ к привилегиям согласно нижеследующей схеме:

a. Участник, находящийся в Пробном периоде, получает доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегии, описанной в пп. 7.1.1. и 7.1.2.

b. Участник, перешедший в платное потребление до момента запуска Программы, получает доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 7.1.

Статус участника Программы предоставляется Яндексом по результатам рассмотрения заявки Клиента, поданной через Сайт, при условии регистрации Клиентом бизнес-аккаунта на Платформе. Информация о принятом по итогам рассмотрения заявки решении направляется Яндексом на адрес Клиента, указанный при подаче заявки через Сайт или при регистрации на Платформе Яндекс.Облако.

Привилегии Программы для Клиентов:

7.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — до 1 500 000 рублей, включая НДС (для Клиентов — резидентов РФ) или 20 000 долларов США, включая НДС (для Клиентов — резидентов одной из стран, указанных по ссылке: https://cloud.yandex.com/en-ru/docs/billing/qa/non-resident) или 9 000 000 тенге, включая НДС (для Клиентов — резидентов Казахстана). . Срок действия Гранта: до 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней. Грант состоит из двух частей:

7.1.1. 375 000 рублей, включая НДС или 5 000 долларов США, включая НДС, или 2 200 000 тенге, включая НДС: сумма, которая уменьшает стоимость потребленных Клиентом инфраструктурных* Сервисов, за исключением Сервиса Yandex Cloud Interconnect,

7.1.2. 1 125 000 рублей, включая НДС или 15 000 долларов США, включая НДС, или 6 800 000 тенге, включая НДС: сумма, которая уменьшает стоимость потребленных Клиентом Сервисов DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.

7.2. Индивидуальные консультации, предоставляемые архитекторами Платформы.

7.2.1. Клиент вправе получить 1 час консультации архитектора или инженера Яндекс.Облака в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Клиентом и менеджером Яндекс.Облака.

7.2.2. Клиент может принимать участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время устанавливаются Яндексом и доводятся до сведения Клиента менеджером Яндекс.Облака.

7.3. Клиенту предоставляется доступ к закрытому тестированию новых сервисов Яндекс.Облака в режиме Preview. Механика подключения Клиента к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Клиента менеджером Яндекс.Облака.

Яндекс вправе в любое время лишить Клиента статуса участника Программы, в случае нарушения Клиентом обязательств, установленных договором на использование ресурсов платформы Яндекс.Облако. Яндекс уведомляет о прекращении статуса участника программы путем направления уведомления на адрес электронной почты Клиента с немедленным эффектом.

Если платежный аккаунт участника Программы находится в статусе SUSPENDED не менее 30 календарных дней, Яндекс вправе лишить Клиента статуса участника Программы при условии предварительного уведомления Участника не менее, чем за 30 календарных дней по электронной почте на адрес, указанный в Консоли управления.

Яндекс вправе в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия. Соответствующая информация размещается на Сайте в разделе Блог.