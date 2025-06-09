Подробные условия специального предложения
Совместная акция Яндекс.Директа и Яндекс.Облака: промокод на первую рекламную кампанию и бесплатная настройка от Яндекса
С помощью промокода вы сможете привлечь новых клиентов, размещая рекламу в Яндекс.Директе. Для эффективного запуска первой рекламной кампании воспользуйтесь услугой бесплатной настройки от Яндекса. Наши специалисты подготовят для вас объявления с учётом специфики вашего бизнеса и настроят счётчик Яндекс.Метрики с нуля, чтобы вы могли накапливать данные и оценивать статистику.
Пожалуйста, обратите внимание: промокодом можно воспользоваться только при оплате первой рекламной кампании.
Как запустить рекламную кампанию и получить дополнительные 9 000 рублей:
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Зайдите на direct.yandex.ru и создайте свою первую рекламную кампанию.
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Выберите, по каким ключевым словам показывать рекламу. Составьте тексты, укажите регионы и время показов, отправьте объявления на проверку. Или воспользуйтесь услугой бесплатной настройки от Яндекса: специалисты создадут объявления за вас в течение семи дней!
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Сформируйте счёт на сумму не менее 3 000 рублей (без НДС) для оплаты размещения.
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Введите промокод в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты. Как активировать промокод.
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После оплаты и зачисления средств на счёт вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе вам поступят дополнительные средства по промокоду.
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Ваша рекламная кампания готова к старту — привлекайте новых клиентов и увеличивайте продажи.
Пожалуйста, обратите внимание на подробные условия акции.
О том, как завести первую рекламную кампанию, вы можете узнать из серии роликов.
Также рекомендуем пройти специальный обучающий курс по Яндекс.Директу.
Начать размещение 8 800 234-24-80 (звонок из регионов России бесплатный).
При создании рекламной кампании вы можете обратиться в отдел клиентского сервиса по телефону: 8 800 234-24-80 (ежедневно, с 5:00 до 00:00, время московское) или через форму обратной связи.
Условия акции
Промокод на 9000 рублей предоставляется партнёром Яндекса — Яндекс.Облако — в соответствии с условиями акции, опубликованными в информационных материалах партнёра.
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Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна составлять не менее 3 000 рублей (без НДС). Для использования промокода необходимо выставить и оплатить счёт на размещение рекламных материалов в Яндекс.Директе в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты вам будет предоставлена скидка в размере 9 000 рублей. Технически указанная скидка будет отражена как зачисление дополнительных средств на баланс вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе.
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Выберите, по каким ключевым словам должна показываться реклама, составьте тексты, укажите регионы и время показов. Отправьте объявления на проверку.
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Дождитесь результатов модерации. Пожалуйста, обратите внимание, что промокод не может быть применён прежде, чем будут проверены ваши объявления.
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Срок действия промокода (дата, до которой его нужно активировать) указан в информационных сопроводительных материалах.
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Предоставленная при активации промокода скидка не имеет срока действия.
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Использовать промокод могут прямые рекламодатели (т.е. рекламодатели, непосредственно заключившие с ООО «ЯНДЕКС» договор на оказание услуг «Яндекс.Директ»), не размещавшие рекламу в Яндекс.Директе в течение предыдущих 12 месяцев.
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Для получения скидки по промокоду необходимо также одновременное соблюдение следующих условий:
7.1. Для размещения рекламных материалов рекламодатель через веб-интерфейс создал новую учётную запись или использовал учётную запись, ранее не используемую для размещения рекламных материалов в Яндекс.Директе.
7.2. Яндекс в течение предыдущих 12 месяцев не оказывал услуги по размещению рекламных материалов, адресующих пользователей (в том числе в результате автоматической переадресации с одного адреса на другой (редиректов)) на информационный ресурс в сети интернет (доменное имя) и/или контактную информацию о рекламодателе, идентичные тем, на которые пользователей адресуют (в том числе в результате редиректов) рекламные материалы, для размещения которых рекламодатель планирует использовать промокод.
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Рекламодатель может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что единожды введенный в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты промокод не может быть использован повторно для предоставления скидки.
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При соблюдении общих требований промокод не может быть использован для рекламирования домена третьего уровня (например, мойсайт.хостинг.рф) или страницы в социальных сетях.
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Промокод не может быть использован для рекламы без указания домена и для рекламы мобильных приложений.
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Активированный промокод будет аннулирован в случае изменения домена, добавления любого другого домена в рекламный кабинет, а также в случае настройки редиректа на другой домен. В этом случае аннулирование предоставленной скидки будет технически отражено как списание предоставленных ранее дополнительных средств, оставшихся на балансе вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе.
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Размер скидки указан без учёта НДС.
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Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.
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В случае нарушения условий использования промокода, в том числе в случае, если такое нарушение выявлено после активации промокода, услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесённой рекламодателем предоплаты.
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Сумма скидки, предоставленной по промокоду, не выплачивается деньгами.
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Стоимость услуг по настройке Яндекс.Директа, оказываемых согласно Условиям, опубликованным в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/terms_yandex_direct_set_up_service/, входит в стоимость услуг «Яндекс.Директ», оказываемых на условиях Оферты, опубликованной в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_direct/.
Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.
Срок действия акции до 28.04.2020