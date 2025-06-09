Совместная акция Яндекс.Директа и Яндекс.Облака: промокод на первую рекламную кампанию и бесплатная настройка от Яндекса

С помощью промокода вы сможете привлечь новых клиентов, размещая рекламу в Яндекс.Директе. Для эффективного запуска первой рекламной кампании воспользуйтесь услугой бесплатной настройки от Яндекса. Наши специалисты подготовят для вас объявления с учётом специфики вашего бизнеса и настроят счётчик Яндекс.Метрики с нуля, чтобы вы могли накапливать данные и оценивать статистику.

Пожалуйста, обратите внимание: промокодом можно воспользоваться только при оплате первой рекламной кампании.

Как запустить рекламную кампанию и получить дополнительные 9 000 рублей:

Зайдите на direct.yandex.ru и создайте свою первую рекламную кампанию. Выберите, по каким ключевым словам показывать рекламу. Составьте тексты, укажите регионы и время показов, отправьте объявления на проверку. Или воспользуйтесь услугой бесплатной настройки от Яндекса: специалисты создадут объявления за вас в течение семи дней! Сформируйте счёт на сумму не менее 3 000 рублей (без НДС) для оплаты размещения. Введите промокод в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты. Как активировать промокод. После оплаты и зачисления средств на счёт вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе вам поступят дополнительные средства по промокоду. Ваша рекламная кампания готова к старту — привлекайте новых клиентов и увеличивайте продажи.

Пожалуйста, обратите внимание на подробные условия акции.

О том, как завести первую рекламную кампанию, вы можете узнать из серии роликов.

Также рекомендуем пройти специальный обучающий курс по Яндекс.Директу.

Начать размещение 8 800 234-24-80 (звонок из регионов России бесплатный).

При создании рекламной кампании вы можете обратиться в отдел клиентского сервиса по телефону: 8 800 234-24-80 (ежедневно, с 5:00 до 00:00, время московское) или через форму обратной связи.

Условия акции

Промокод на 9000 рублей предоставляется партнёром Яндекса — Яндекс.Облако — в соответствии с условиями акции, опубликованными в информационных материалах партнёра.

Для активации промокода сумма первого оплаченного счёта должна составлять не менее 3 000 рублей (без НДС). Для использования промокода необходимо выставить и оплатить счёт на размещение рекламных материалов в Яндекс.Директе в течение 30 календарных дней с момента активации промокода. После оплаты вам будет предоставлена скидка в размере 9 000 рублей. Технически указанная скидка будет отражена как зачисление дополнительных средств на баланс вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе. Выберите, по каким ключевым словам должна показываться реклама, составьте тексты, укажите регионы и время показов. Отправьте объявления на проверку. Дождитесь результатов модерации. Пожалуйста, обратите внимание, что промокод не может быть применён прежде, чем будут проверены ваши объявления. Срок действия промокода (дата, до которой его нужно активировать) указан в информационных сопроводительных материалах. Предоставленная при активации промокода скидка не имеет срока действия. Использовать промокод могут прямые рекламодатели (т.е. рекламодатели, непосредственно заключившие с ООО «ЯНДЕКС» договор на оказание услуг «Яндекс.Директ»), не размещавшие рекламу в Яндекс.Директе в течение предыдущих 12 месяцев. Для получения скидки по промокоду необходимо также одновременное соблюдение следующих условий:

7.1. Для размещения рекламных материалов рекламодатель через веб-интерфейс создал новую учётную запись или использовал учётную запись, ранее не используемую для размещения рекламных материалов в Яндекс.Директе.

7.2. Яндекс в течение предыдущих 12 месяцев не оказывал услуги по размещению рекламных материалов, адресующих пользователей (в том числе в результате автоматической переадресации с одного адреса на другой (редиректов)) на информационный ресурс в сети интернет (доменное имя) и/или контактную информацию о рекламодателе, идентичные тем, на которые пользователей адресуют (в том числе в результате редиректов) рекламные материалы, для размещения которых рекламодатель планирует использовать промокод. Рекламодатель может использовать только один промокод и активировать его один раз. Это означает, что единожды введенный в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты промокод не может быть использован повторно для предоставления скидки. При соблюдении общих требований промокод не может быть использован для рекламирования домена третьего уровня (например, мойсайт.хостинг.рф) или страницы в социальных сетях. Промокод не может быть использован для рекламы без указания домена и для рекламы мобильных приложений. Активированный промокод будет аннулирован в случае изменения домена, добавления любого другого домена в рекламный кабинет, а также в случае настройки редиректа на другой домен. В этом случае аннулирование предоставленной скидки будет технически отражено как списание предоставленных ранее дополнительных средств, оставшихся на балансе вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе. Размер скидки указан без учёта НДС. Промокод не может быть передан третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе. В случае нарушения условий использования промокода, в том числе в случае, если такое нарушение выявлено после активации промокода, услуги оказываются на сумму, не превышающую сумму внесённой рекламодателем предоплаты. Сумма скидки, предоставленной по промокоду, не выплачивается деньгами. Стоимость услуг по настройке Яндекс.Директа, оказываемых согласно Условиям, опубликованным в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/terms_yandex_direct_set_up_service/, входит в стоимость услуг «Яндекс.Директ», оказываемых на условиях Оферты, опубликованной в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_direct/.

Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.

Срок действия акции до 28.04.2020