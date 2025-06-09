Информация об организаторе:

Организатор акции оператор сервиса «Яндекс.Касса» — ООО НКО «Яндекс.Деньги» (далее — «Оператор»), лицензия Банка России No 3510-К.

Требования к участникам. В акции могут принять участие лица, соответствующие всем указанным ниже требованиям в совокупности:

2.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с ФЗ No 422- ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

2.2. Является новым Контрагентом Оператора в рамках сервиса «Яндекс.Касса» (определяется по данным Оператора) при подключении в качестве «Поставщика».

Сроки проведения Акции:

3.1. Общий срок проведения Акции: с 25.07.2019 по 31.12.2019 (по Москве), в том числе:

3.2. с 25.07.2019 по 31.12.2019 по московскому времени (Период участия),

3.3. по 31.12.2019 по московскому времени (предельный период предоставления привилегии по Акции).

Предоставляемая по Акции привилегия:

4.1. Участники, выполнившие условия Акции и иные требования Оператора, получают в рамках Акции по договору с Оператором, заключённому в рамках Правил работы сервиса «Яндекс.Касса», ставку (вознаграждение Оператора) от 2,8% от суммы каждого перевода по способу платежа «Банковские карты».

4.2. Срок действия привилегии: не более 3 месяцев с даты заключения договора с Оператором, но в любом случае в пределах пункта 3.1.2 правил Акции.

4.3. Конкретная ставка и сроки действия ставки устанавливаются договором с Оператором. После заключения договора Поставщик не вправе ссылаться на условия акции.

Как участвовать в Акции:

5.1. Для участия в Акции необходимо в Период участия подать заявку на подключение к «Яндекс.Кассе» с применением: реферальной ссылки, которая содержится в соответствующем информационном материале НКО или партнера НКО, или промокода Яндекс.Кассы, полученного от НКО или партнера НКО.

5.2. Без применения реферальной ссылки или Промокода Яндекс.Кассы заявка будет рассмотрена в общем порядке, без применения условий специального предложения. Использование Промокода Яндекс.Кассы возможно исключительно на Условиях использования Промокодов Яндекс.Кассы, доступных на https://kassa.yandex.ru/promocode-rules/.

5.3. Участие лица в Акции означает исключительно рассмотрение Оператором возможности подключения лица на указанных в акции условиях, но не является гарантией и (или) обещанием такого подключения. Окончательное решение остаётся на усмотрение Оператора и может зависеть от внутренней политики Оператора, коммерческих или иных показателей лица и (или) иных оснований по выбору Оператора.