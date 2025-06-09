Подробные условия специального предложения
Правила акции «Специальная ставка на приём платежей от Яндекс.Кассы (от 2,8%)»
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Информация об организаторе:
Организатор акции оператор сервиса «Яндекс.Касса» — ООО НКО «Яндекс.Деньги» (далее — «Оператор»), лицензия Банка России No 3510-К.
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Требования к участникам. В акции могут принять участие лица, соответствующие всем указанным ниже требованиям в совокупности:
2.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с ФЗ No 422- ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
2.2. Является новым Контрагентом Оператора в рамках сервиса «Яндекс.Касса» (определяется по данным Оператора) при подключении в качестве «Поставщика».
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Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции: с 25.07.2019 по 31.12.2019 (по Москве), в том числе:
3.2. с 25.07.2019 по 31.12.2019 по московскому времени (Период участия),
3.3. по 31.12.2019 по московскому времени (предельный период предоставления привилегии по Акции).
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Предоставляемая по Акции привилегия:
4.1. Участники, выполнившие условия Акции и иные требования Оператора, получают в рамках Акции по договору с Оператором, заключённому в рамках Правил работы сервиса «Яндекс.Касса», ставку (вознаграждение Оператора) от 2,8% от суммы каждого перевода по способу платежа «Банковские карты».
4.2. Срок действия привилегии: не более 3 месяцев с даты заключения договора с Оператором, но в любом случае в пределах пункта 3.1.2 правил Акции.
4.3. Конкретная ставка и сроки действия ставки устанавливаются договором с Оператором. После заключения договора Поставщик не вправе ссылаться на условия акции.
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Как участвовать в Акции:
5.1. Для участия в Акции необходимо в Период участия подать заявку на подключение к «Яндекс.Кассе» с применением: реферальной ссылки, которая содержится в соответствующем информационном материале НКО или партнера НКО, или промокода Яндекс.Кассы, полученного от НКО или партнера НКО.
5.2. Без применения реферальной ссылки или Промокода Яндекс.Кассы заявка будет рассмотрена в общем порядке, без применения условий специального предложения. Использование Промокода Яндекс.Кассы возможно исключительно на Условиях использования Промокодов Яндекс.Кассы, доступных на https://kassa.yandex.ru/promocode-rules/.
5.3. Участие лица в Акции означает исключительно рассмотрение Оператором возможности подключения лица на указанных в акции условиях, но не является гарантией и (или) обещанием такого подключения. Окончательное решение остаётся на усмотрение Оператора и может зависеть от внутренней политики Оператора, коммерческих или иных показателей лица и (или) иных оснований по выбору Оператора.
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Прочие условия:
6.1. Подключение лица на условиях, отличающихся от Правил работы сервиса «Яндекс.Касса» (в том числе размер вознаграждения Оператора по таким договорам), рассматривается индивидуально.
6.2. Оператор оставляет за собой право отказать лицу в заключении договора или в подключении определённых способов;
6.3. Акция может быть остановлена по решению Оператора или изменена без предварительного уведомления. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие правила Акции путем опубликования новой редакции. Если иное прямо не предусмотрено Оператором, изменения вступают в силу с момента опубликования.
6.4. Актуальные Правила акции «Специальная ставка на приём платежей от Яндекс.Кассы (от 2,8%)» доступны на https://kassa.yandex.ru/promo/premium/.
Условия акции распространяются только на участников программы Yandex Cloud Boost.
Срок действия акции до 31.12.2020.