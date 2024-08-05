Онлайн‑ритейлер VILED FASHION снизил стоимость эксплуатации инфраструктуры на 15%

VILED FASHION — крупнейшая в Казахстане сеть магазинов и бутиков класса премиум и люкс, начала свою деятельность в 1999 году. В 2023 году оборот группы компаний VILED составил 10 млрд тенге (более 2 млрд рублей). Сеть включает в себя единственный в Центральной Азии премиальный универмаг Saks Fifth Avenue Almaty, мульти- и монобрендовые бутики, а также магазины селективной косметики и нишевой парфюмерии.

В 2021 году компания запустила единую ритейл‑площадку в зарубежном облаке. Со временем из‑за роста посещаемости интернет‑магазина и повышения курса доллара к тенге затраты на поддержку стали сильно расти.

Бизнес‑подразделение компании предложило команде поддержки площадки найти другие варианты развития инфраструктуры, которые помогли бы оптимизировать затраты и остаться в рамках бюджета. При этом рассматривали только облачное развёртывание, так как решение изначально было запущено в облаке.

Команда VILED FASHION рассматривала несколько возможных облачных платформ. В первую очередь провайдер должен был предоставить необходимые проекту вычислительные мощности, инструменты для быстрого развёртывания сервисов и управления инфраструктурой. При этом облачная платформа обязана соответствовать требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» в сфере обработки и защиты такой информации. Компании было важно оптимизировать затраты на трафик и использование вычислительных ресурсов, получить отказоустойчивую инфраструктуру и поддержку в миграции со стороны провайдера. Необходимо было также исключить риски вендор‑лока и избавиться от проблем, связанных с использованием лицензий западных производителей ПО. Кроме того, требовались управляемые сервисы PostgreSQL, Kubernetes®, а также CDN.

Компания рассмотрела возможности Yandex Cloud и приняла решение перенести свой продукт на эту облачную платформу. Учитывался и тот факт, что это единственная облачная платформа в Казахстане, которая соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V, выполняет ключевые требования GDPR, а также имеет сертификаты соответствия ISO 27001, 27017, 27018 и PCI DSS. Дополнительными преимуществами стали понятная система биллинга и широкий набор управляемых сервисов.