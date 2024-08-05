Онлайн‑ритейлер VILED FASHION снизил стоимость эксплуатации инфраструктуры на 15%

О чём эта история
Крупнейшая в Казахстане сеть магазинов и бутиков класса премиум и люкс VILED FASHION — бесспорный лидер в сегментах: ювелирные и часовые изделия, модная одежда, обувь и аксессуары, парфюмерия и косметика. Компания представляет все свои товары на единой цифровой ритейл‑площадке.
Изначально компания развернула сервис в инфраструктуре зарубежного облачного провайдера, но непредсказуемость роста затрат на вычислительные ресурсы в условиях изменившейся экономической ситуации вынудила искать другое решение. VILED FASHION искала облачную платформу, которая удовлетворяла бы требованиям проекта к бюджету и имела широкий набор управляемых сервисов. Таким выбором стала облачная платформа Yandex Cloud.
VILED FASHION перешла в Yandex Cloud всего за 24 дня с учётом времени на настройку и тестирование решения с участием реальных клиентов. Стоимость эксплуатации инфраструктуры за счёт оптимизации расходов на трафик и использование ресурсов снизилась на 15%.
Задача компании
VILED FASHION — крупнейшая в Казахстане сеть магазинов и бутиков класса премиум и люкс, начала свою деятельность в 1999 году. В 2023 году оборот группы компаний VILED составил 10 млрд тенге (более 2 млрд рублей). Сеть включает в себя единственный в Центральной Азии премиальный универмаг Saks Fifth Avenue Almaty, мульти- и монобрендовые бутики, а также магазины селективной косметики и нишевой парфюмерии.
В 2021 году компания запустила единую ритейл‑площадку в зарубежном облаке. Со временем из‑за роста посещаемости интернет‑магазина и повышения курса доллара к тенге затраты на поддержку стали сильно расти.
Бизнес‑подразделение компании предложило команде поддержки площадки найти другие варианты развития инфраструктуры, которые помогли бы оптимизировать затраты и остаться в рамках бюджета. При этом рассматривали только облачное развёртывание, так как решение изначально было запущено в облаке.
Команда VILED FASHION рассматривала несколько возможных облачных платформ. В первую очередь провайдер должен был предоставить необходимые проекту вычислительные мощности, инструменты для быстрого развёртывания сервисов и управления инфраструктурой. При этом облачная платформа обязана соответствовать требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» в сфере обработки и защиты такой информации. Компании было важно оптимизировать затраты на трафик и использование вычислительных ресурсов, получить отказоустойчивую инфраструктуру и поддержку в миграции со стороны провайдера. Необходимо было также исключить риски вендор‑лока и избавиться от проблем, связанных с использованием лицензий западных производителей ПО. Кроме того, требовались управляемые сервисы PostgreSQL, Kubernetes®, а также CDN.
Компания рассмотрела возможности Yandex Cloud и приняла решение перенести свой продукт на эту облачную платформу. Учитывался и тот факт, что это единственная облачная платформа в Казахстане, которая соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V, выполняет ключевые требования GDPR, а также имеет сертификаты соответствия ISO 27001, 27017, 27018 и PCI DSS. Дополнительными преимуществами стали понятная система биллинга и широкий набор управляемых сервисов.
Решение
VILED FASHION разрабатывают свой продукт на базе сервис‑ориентированной архитектуры. Цифровая ритейл‑площадка состоит из фронтенда, представляющего собой витрину товаров, и бэкенда. Бэкенд состоит из модулей, которые отвечают за размещение контента, оформление заказов, уведомления и маркетинг.
Код написан на нескольких языках программирования. Это позволяет создавать пользовательские интерфейсы на основе компонентного подхода, ускоряя циклы разработки. Основная СУБД — PostgreSQL. Для балансировки трафика из внешних приложений используется HAProxy.
При миграции в Yandex Cloud команда VILED FASHION развернула решение с использованием управляемых сервисов облачной платформы. Перенос осуществили в три этапа — потребовалось 24 дня с учётом двухнедельного тестирования.
Для развёртывания сервисов, их настройки и управления ими команда VILED FASHION использует Terraform.
Сначала развернули инфраструктуру и настроили пайплайн CI/CD. Всего VILED FASHION использует 15 виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Бизнес‑сервисы проекта находятся в Docker‑контейнерах. Для их оркестрации использовали Yandex Managed Service for Kubernetes®, а для управления образами и их хранения — Yandex Container Registry. Для GitLab развернули инстанс Managed Service for GitLab.
Далее в Yandex Cloud развернули систему OpenSearch для поиска, агрегирования, просмотра и анализа данных. Команда VILED FASHION использует OpenSearch совместно с поисковой системой Elasticsearch для кеширования каталога товаров на витрине сайта, информации в витрине данных и корзине. Совместно с Multisearch эти сервисы позволили настроить быстрый поиск и аналитику большого объёма данных и обеспечить мониторинг бизнес‑сервисов.
Самостоятельное развёртывание выбрали потому, что оно позволяет более гибко управлять настройками OpenSearch. Например, команде важно иметь супервизор, супердоступ к управлению, устанавливать расширения и кастомные библиотеки, так как это позволяет закрывать часть бизнес‑задач. Данные поиска и логов решили хранить на ВМ Yandex Compute Cloud.
На втором этапе перенесли данные и сделали сборку фронт- и бэкенда. В основной БД PostgreSQL хранятся статические, регистрационные данные и информация о заказах товаров из нескольких сфер: ювелирных и часовых изделий, модной одежды, обуви, парфюмерии и косметики, домашних аксессуаров. Объём базы — 40 ГБ. Эти данные переносили в Yandex Managed Service for PostgreSQL дампами, даунтайм составил всего 1 час.
На третьем этапе команда проекта перенесла статические данные из CDN в Yandex Cloud CDN, провела мониторинг и отладку работы платформы. Фотографии товаров, видео и баннеры из хранилища S3 загрузили в бакет Yandex Object Storage. При переносе необходимо было учитывать объём данных, доступность и стабильность сети, возможные изменения в структуре данных при миграции. Ежедневно загружали по 11 ГБ в холодное хранилище, по 21 ГБ — в стандартное и по 15 ГБ — в ледяное хранилище. Для работы с объектным хранилищем использовали S3 AWS CLI.
Для отслеживания состояния СУБД VILED FASHION применяет Yandex Monitoring, а для Kubernetes® — набор инструментов Prometheus. Команда подняла все сервисы, проверила метрики, все процессы прошли без проблем.
Результаты
Сейчас решение VILED FASHION запущено в промышленную эксплуатацию. При этом компания смогла оптимизировать затраты на дорогие зарубежные сервисы и сохранить проект в рамках выделенного бюджета.
После миграции стоимость эксплуатации инфраструктуры за счёт оптимизации расходов на трафик и использование ресурсов снизилась на 15%.
Управляемые сервисы Yandex Cloud позволяют VILED FASHION не тратить время команды на поддержку инфраструктуры и эффективно управлять ресурсами. Компания отмечает рост посещаемости площадки, а в этих условиях важно масштабирование инфраструктуры. Использование облачной платформы в этом случае полностью экономически оправдано, так как благодаря этому инфраструктура не станет ограничивающим фактором при дальнейшем росте.
Кроме того, компании удалось снизить риски, связанные с колебаниями курса тенге по отношению к доллару и использованием лицензий западных производителей.
В будущем VILED FASHION планирует расширить функциональность своего решения, предполагая запустить сервисы брокера сообщений, настроить аналитику продаж с применением сервисов Яндекс Метрика, Google Analytics, а также Microsoft Power BI.
Мнение
Компании удалось быстро перенести своё решение на ресурсы Yandex Cloud, оставшись при этом в рамках бюджета и выполнив требования современного казахстанского законодательства. Особенно хочется отметить техподдержку, к которой мы постоянно обращались по вопросам биллинга и техническим вопросам, связанным с сервисами. Качество её очень высокое — 10 из 10.