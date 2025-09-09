Горнолыжный курорт Shymbulak за три дня запустил систему управления в облаке

О чём эта история
Shymbulak — крупнейший горнолыжный курорт Казахстана. Ежегодно он принимает более 1,2 млн посетителей.
Shymbulak использует специализированную систему управления операционной деятельностью. В неё входят модули аналитики, продаж, маркетинга, клиентского сервиса и контроля внутренних бизнес‑процессов. Разработкой и сопровождением этой системы занимается партнёр Shymbulak — компания Resortix. Изначально система размещалась у зарубежного облачного провайдера, но такая инфраструктура создавала сложности с оплатой и технические ограничения: высокая задержка при передаче данных мешала стабильной работе. Чтобы устранить эти проблемы, Resortix за три дня перенесла систему в Yandex Cloud.
Повысить доступность системы и улучшить управление расходами
С начала проекта Shymbulak ориентировался на облачную инфраструктуру — как на масштабируемую, надёжную и более удобную для развёртывания. Но при размещении в зарубежном облаке Shymbulak столкнулся с высокой задержкой при передаче данных и ограничениями по оплате — услуги оплачивались в зарубежной валюте, без доступа к биллингу и возможности получения закрывающих документов.
Руководство курорта решило мигрировать на другую облачную платформу. Новый провайдер должен был иметь серверы с низкой задержкой при передаче данных и предоставить возможность легкого контроля расходов. При этом компании важно было сохранить целостность данных, а саму миграцию провести в короткий срок.
Resortix предложила перенести систему в Yandex Cloud — провайдер соответствовал всем требованиям. Команда учла наличие управляемых сервисов для быстрого развёртывания системы и хранения данных, возможности масштабирования и прозрачного контроля расходов. Кроме того, у Yandex Cloud есть собственные центры обработки данных в Казахстане — это позволило сократить задержки при передаче данных. Оплачивать услуги можно было в тенге — это упростило финансовые процессы.
Важно и то, что Yandex Cloud — единственная облачная платформа в Казахстане, которая соответствует требованиям закона № 94-V «О персональных данных и их защите», а также ключевым положениям GDPR. Кроме того, дополнительным преимуществом стало то, что Yandex Cloud сертифицирована по международным стандартам безопасности.
Миграция в Yandex Cloud и организация стабильной работы системы Resortix
Система Resortix разработана на базе микросервисной архитектуры с использованием Java и React.js. Она помогает курорту Shymbulak управлять внутренними процессами и улучшать клиентский опыт. Решение позволяет анализировать поведение пользователей, дифференцировать тарифы, формировать персональные предложения и оцифровывать бизнес-процессы. В единой системе сотрудники курорта ставят задачи, получают отчёты служб, отслеживают проблемы и контролируют состояние техники.
Гости курорта через приложение могут купить билет или абонемент, заселиться в отель, выбрать инструктора, арендовать оборудование и купить мерч, заказать трансфер, столик в ресторане или доставку в номер. Кроме того, в приложении доступна информация о погоде, расписании, акциях курорта, а также персональная статистика по средней скорости спуска, километражу и достижениям.
Команда Resortix перенесла систему в Yandex Cloud за три дня. Сначала подготовили план миграции, провели аудит инфраструктуры и проверили совместимость сервисов системы к новой облачной среде. После этого перенесли dev- и staging-окружения для проверки работоспособности. На второй день перенесли домен и продакшн со всеми данными из 15 баз системы. Третий день посвятили проверке и фиксации ошибок, настройке мониторинга, логирования и алертинга.
Сервисы фронтенда, бэкенда и API контейнеризированы, поэтому их разместили в кластере Yandex Managed Service for Kubernetes®. Для СУБД MongoDB и VPN-сервера, который отвечает за внешнюю интеграцию и защищённый доступ к внутренним ресурсам, использовали виртуальные машины Yandex Compute Cloud. Там же развернули и бастионный хост для администрирования и доступа к внутренним ресурсам. Файлы, изображения и документы разместили в Yandex Object Storage. Основная СУБД проекта — Yandex Managed Service for PostgreSQL, а для быстрого доступа к данным использовали Yandex Managed Service for Valkey™. В качестве шины событий для асинхронного взаимодействия между микросервисами используют Yandex Managed Service for Apache Kafka®.
Переход на оплату в тенге и высокая доступность системы
Команда Resortix быстро и без сбоев запустила решение в Yandex Cloud. Миграция гарантировала высокий уровень доступности с SLA не менее 99,90% и упростила масштабирование. Переход в Yandex Cloud позволил Shymbulak выполнить требования казахстанского законодательства в части хранения персональных и платёжных данных.
Передача данных в системе Shymbulak теперь проходит без задержек, а сама система работает стабильно — с момента запуска сбоев не было. Услуги теперь оплачивают в тенге, бухгалтерия получила прямой доступ к биллингу и может контролировать расходы.
Фактические затраты на инфраструктуру соответствуют плану, а встроенные инструменты мониторинга помогают точно прогнозировать бюджет. Поддержкой системы занимаются три DevOps-инженера.
Мнение
Доступность сервисов Yandex Cloud стабильно высокая — это обеспечивает надёжную работу нашей системы и отличное качество услуг для клиентов горнолыжного курорта. Наша команда разработки может сконцентрироваться на развитии и улучшении продукта. При этом стоимость вычислительных ресурсов Yandex Cloud не оказала существенной нагрузки на бюджет Shymbulak.