Горнолыжный курорт Shymbulak за три дня запустил систему управления в облаке

С начала проекта Shymbulak ориентировался на облачную инфраструктуру — как на масштабируемую, надёжную и более удобную для развёртывания. Но при размещении в зарубежном облаке Shymbulak столкнулся с высокой задержкой при передаче данных и ограничениями по оплате — услуги оплачивались в зарубежной валюте, без доступа к биллингу и возможности получения закрывающих документов.

Руководство курорта решило мигрировать на другую облачную платформу. Новый провайдер должен был иметь серверы с низкой задержкой при передаче данных и предоставить возможность легкого контроля расходов. При этом компании важно было сохранить целостность данных, а саму миграцию провести в короткий срок.

Resortix предложила перенести систему в Yandex Cloud — провайдер соответствовал всем требованиям. Команда учла наличие управляемых сервисов для быстрого развёртывания системы и хранения данных, возможности масштабирования и прозрачного контроля расходов. Кроме того, у Yandex Cloud есть собственные центры обработки данных в Казахстане — это позволило сократить задержки при передаче данных. Оплачивать услуги можно было в тенге — это упростило финансовые процессы.

Важно и то, что Yandex Cloud — единственная облачная платформа в Казахстане, которая соответствует требованиям закона № 94-V «О персональных данных и их защите», а также ключевым положениям GDPR. Кроме того, дополнительным преимуществом стало то, что Yandex Cloud сертифицирована по международным стандартам безопасности.