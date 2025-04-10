Pango Cars сертифицировал более 24 тыс. авто с пробегом в первый год работы

В последние годы клиенты Pango Cars столкнулись с необходимостью самостоятельно решать возникающие с машиной проблемы. Для помощи покупателям компания создала Pango Select — программу сертификации машин с пробегом. Дилеры отправляют автомобили на предварительную диагностику и юридическую проверку, после чего те попадают в программу, которая включает в себя 1 год или 20 тыс. км поддержки.

Чтобы подключить к программе большое количество дилеров и получать подробную и достоверную информацию, Pango Cars выбрала в качестве партнёра Авто.ру Бизнес — сервис по продаже машин со специальными инструментами продвижения и аналитики для дилеров.

Для Pango Cars важно, чтобы клиенты не беспокоились о потенциальных неисправностях или техническом обслуживании. Нужно было создать решение, которое позволит собрать максимально полную информацию об автомобиле, сертифицировать его и предоставить покупателю дополнительную гарантию качества. Была необходима инфраструктура, которая может быстро обрабатывать большие объёмы информации: юридические данные, характеристики, фотографии — и предоставлять их клиентам.

Проект нужно было реализовать силами небольшой внутренней команды в короткие сроки. В таком случае невыгодно разворачивать и поддерживать собственную инфраструктуру — нужно нанимать узких специалистов. Поэтому в Pango Cars приняли решение доверить обслуживание сторонней компании и начали искать надёжного облачного провайдера с оперативной и отзывчивой поддержкой, с управляемыми сервисами для PostgreSQL, MongoDB и Kubernetes® и с готовым объектным хранилищем. Также было важно использовать инфраструктуру, которая соответствует требованиям 152-ФЗ.

Yandex Cloud удовлетворяет требованиям Pango Cars по обслуживанию инфраструктуры и безопасности данных. Кроме того, облачный провайдер предоставляет инструменты, которые позволят масштабировать проект и обеспечат интеграцию со сторонними платформами в будущем — управляемые сервисы и производительные СУБД.