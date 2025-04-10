Pango Cars сертифицировал более 24 тыс. авто с пробегом в первый год работы

О чём эта история
Pango Cars — федеральный бренд, который включает более 150 дилерских центров по всей стране. Компания создала сервис по поиску автомобилей с пробегом в инфраструктуре Yandex Cloud. На витрине порядка 20 тыс. машин, которые покупатель может выбирать по нужным ему параметрам. Более 1,5 тыс. продавцов создают личные кабинеты и публикуют информацию о продаваемых машинах.
Одна из ключевых особенностей сервиса — возможность выбрать и купить сертифицированный автомобиль по программе Pango Select, которая даёт клиенту постгарантийное обслуживание в течение года или по достижению 20 000 км, сравнимое по уровню с заводской гарантией. За год с момента запуска сервиса сертификацию прошли более 24 тыс. машин.
Создать высокодоступный сервис сертификации автомобилей
В последние годы клиенты Pango Cars столкнулись с необходимостью самостоятельно решать возникающие с машиной проблемы. Для помощи покупателям компания создала Pango Select — программу сертификации машин с пробегом. Дилеры отправляют автомобили на предварительную диагностику и юридическую проверку, после чего те попадают в программу, которая включает в себя 1 год или 20 тыс. км поддержки.
Чтобы подключить к программе большое количество дилеров и получать подробную и достоверную информацию, Pango Cars выбрала в качестве партнёра Авто.ру Бизнес — сервис по продаже машин со специальными инструментами продвижения и аналитики для дилеров.
Для Pango Cars важно, чтобы клиенты не беспокоились о потенциальных неисправностях или техническом обслуживании. Нужно было создать решение, которое позволит собрать максимально полную информацию об автомобиле, сертифицировать его и предоставить покупателю дополнительную гарантию качества. Была необходима инфраструктура, которая может быстро обрабатывать большие объёмы информации: юридические данные, характеристики, фотографии — и предоставлять их клиентам.
Проект нужно было реализовать силами небольшой внутренней команды в короткие сроки. В таком случае невыгодно разворачивать и поддерживать собственную инфраструктуру — нужно нанимать узких специалистов. Поэтому в Pango Cars приняли решение доверить обслуживание сторонней компании и начали искать надёжного облачного провайдера с оперативной и отзывчивой поддержкой, с управляемыми сервисами для PostgreSQL, MongoDB и Kubernetes® и с готовым объектным хранилищем. Также было важно использовать инфраструктуру, которая соответствует требованиям 152-ФЗ.
Yandex Cloud удовлетворяет требованиям Pango Cars по обслуживанию инфраструктуры и безопасности данных. Кроме того, облачный провайдер предоставляет инструменты, которые позволят масштабировать проект и обеспечат интеграцию со сторонними платформами в будущем — управляемые сервисы и производительные СУБД.
Облачная инфраструктура для обработки данных об автомобилях
В конце 2022 года Pango Cars решила создать программу Pango Select, которая предлагает пользователям машины с дополнительной гарантией. За несколько месяцев команда разработала архитектуру проекта, написала бэкенд, фронтенд и протестировала получение данных от Авто.ру Бизнес. Проект запустили в работу в августе 2023 года.
Сейчас команда получает данные о машинах с помощью API Авто.ру Бизнес и формирует витрину для сайта. А обратно передают актуальную информацию о сертификации. Pango Cars регулярно получает данные и обновляет 300 тыс. карточек товаров. Эту информацию хранят в Managed Service for MongoDB, а для статических данных используют Yandex Object Storage и Yandex Cloud CDN. Бэкенд приложения развернули в контейнерах Yandex Managed Service for Kubernetes®. Персональные данные пользователей хранят в Managed Service for PostgreSQL.
При первом запуске стало понятно, что объём данных, которые нужно единовременно принимать от Авто.ру Бизнес, слишком большой — информация о 300 тыс. машин. Делать это в синхронном режиме было фактически невозможно из-за скорости загрузки и времени ожидания. Поэтому обновление данных нужно было организовать асинхронно. Для этого решили использовать очереди. Данные от Авто.ру Бизнес сначала попадают в очереди Yandex Message Queue, а из них — в базу данных. Обновления происходят ежедневно, но актуальными данные считаются в течение недели. Такое решение обеспечило отказоустойчивость сервиса — клиент видит необходимую информацию независимо от возможных задержек и неполадок при передаче данных по API.
Сейчас Pango Cars разработала уже третью версию архитектуры — проект постоянно улучшается и дорабатывается. Например, после оценки работы сервиса компания внесла изменения в архитектуру, добавив RabbitMQ для передачи данных между некоторыми сервисами обработки информации и внедрив gRPC для справочников. Кроме того, при реализации проекта в Pango Cars столкнулись с недостаточной производительностью СУБД MongoDB — во время одного из масштабных обновлений данных она не справилась с предложенным объёмом, но при помощи службы поддержки Yandex Cloud проблему удалось оперативно решить, и сейчас база данных работает без сбоев.
20 тыс. сертификаций и специальные условия кредитования для клиентов
Pango Cars создала платформу по продаже сертифицированных автомобилей от дилеров. Для этого команда развернула сервисы платформы в Yandex Cloud и использовала API Авто.ру Бизнес. За первый год работы Pango Cars сертифицировала более 20 тыс. машин по программе Pango Select. Кроме непосредственно сертификации, программа предполагает особые условия агентских вознаграждений для дилеров и кредиты с пониженной ставкой для клиентов — 2700 покупателей в месяц с помощью сервиса получают особые кредитные условия.
При добавлении товара в свой каталог дилеры, которые сотрудничают с Pango Cars или с Авто.ру Бизнес, могут выбрать опцию сертификации Pango Select и повысить его привлекательность для потенциальных покупателей. Кроме страховки Pango Cars предлагает для сертифицированных автомобилей специальные условия кредитования. Для владельцев сертифицированных машин есть собственная горячая линия, а при необходимости авто отправят на сервисную станцию для ремонта и обслуживания. При этом сертификацию проходят не все автомобили, они должны соответствовать определённым критериям возраста, пробега и технического состояния.
Pango Cars планирует расширять возможности пользователей, например ввести функцию онлайн-оформления страховки и кредита. Также команда собирается сделать описание автомобилей более подробным. В планах у компании — использовать Yandex Smart Web Security и Yandex Audit Trails для безопасной интеграции с банковскими сервисами.
* Фото предоставлено пресс-службой Pango Cars