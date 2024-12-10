Аналитика в реальном времени для 15 тысяч участников Almaty Marathon

О чём эта история
Фонд «Смелость быть первым» организует спортивные события в Казахстане с 2012 года. В забегах фонда участвовали более 200 тыс. человек. С помощью Yessen & Company, которая специализируется на аналитике данных, фонд разработал решение для мгновенного доступа спортсменов и болельщиков к итогам забегов. Компания предоставляет участникам и зрителям доступ к промежуточным и финальным результатам в виде дашбордов в Yandex DataLens. Во время Almaty Marathon 2024 года фонд отслеживал показатели 15 тыс. участников в реальном времени. Результаты на старте, финише и контрольных точках были доступны в разрезе пола, возраста, страны и города участников. Можно было следить за средним временем на протяжении дистанции и за показателями на разных отрезках.
Задача компании
Корпоративный фонд «Смелость быть первым» организует марафоны, полумарафоны и забеги, а также создаёт спортивный мерч для бегунов. В год фонд проводит более десятка спортивных мероприятий. Его первый и флагманский забег — Almaty Marathon — стимулировал рост числа беговых клубов и способствовал развитию спортивной инфраструктуры Алматы. С 2022 года фонд также проводит мероприятия в Астане и Туркестане. Almaty Marathon 2024 года собрал 15 тыс. участников из 62 стран и 300 городов. Суммарно бегуны пробежали 630 тыс. километров. В организации марафона участвовало более 2 тыс. волонтёров.
С ростом количества мероприятий и расширением географии организаторы столкнулись с необходимостью сбора и публикации большого объёма информации. Это имена и фамилии спортсменов, их стартовые номера и места на финише, города, страны и беговые клубы, которые они представляют, время на разных контрольных точках, в том числе на финише. Кроме того, была нужна статистика по среднему времени на разных дистанциях, по количеству и географии участников забегов. Компании был нужен партнёр, который сможет обеспечить бесперебойный сбор, обработку и аналитику данных. Для реализации проекта выбрали Yessen & Company. Компания с 2016 года разрабатывает системы аналитики и визуализации, которые позволяют легко извлекать информацию и принимать решения на основе данных.
Ранее фонд не использовал облачные технологии, но основные требования к проекту — высокая доступность и быстрая аналитика, поэтому Yessen & Company остановилась на облачной инфраструктуре. Благодаря масштабируемости, наличию управляемых сервисов и широким возможностям интеграции облако позволяет оперативно запускать проекты и точно оценивать затраты.
Команда проекта выбрала Yandex Cloud по нескольким причинам. Для визуализации решили использовать Yandex DataLens. Сервис интегрируется с объектным хранилищем и управляемыми СУБД, что ускоряет запуск в продакшн. Кроме того, тарифный план Community позволяет бесплатно строить чарты и дашборды, а также агрегировать данные, создавать вычисляемые поля и строить SQL‑запросы. А сервисы платформы данных Yandex Cloud помогают сократить время и затраты на поддержку СУБД и организацию объектного хранилища.
Аналитика марафонских забегов в облаке
Прошедший в конце сентября 2024 года Almaty Marathon был крупнейшим спортивным событием в Центральной Азии. В нём участвовали 15 тыс. бегунов. Кроме флагманского Almaty Marathon, фонд проводит полумарафонские и другие виды забегов. Партнёр Yessen & Company обеспечивает отображение данных участников забегов в реальном времени и фиксирует не только финишные результаты, но и показатели на контрольных точках. На стартовом номере каждого участника установлен чип для учёта времени. Данные с чипов собирают с помощью Mylaps Portable Decoder — специального оборудования, которое применяют в массовых забегах, заплывах и других спортивных мероприятиях. Считывающие устройства размещены на старте и финише, а также на чекпоинтах на дистанции. Данные от Mylaps экспортируют на FTP‑сервер.
Данные с FTP‑сервера преобразуют с помощью Python‑скрипта. Часы, минуты и секунды переводят в числовой формат (количество секунд). А данные из разных дисциплин сводят к общей логике для расчёта среднего времени забегов и ведения статистики в разрезе пола, возраста, стран, городов и клубов участников. Кроме того, скрипт переводит информацию для отображения на дашборде на казахском, русском и английском языках. Обработанные скриптом данные передают в кластер Managed Service for PostgreSQL, оттуда они отправляются в Yandex DataLens для построения дашбордов. Изображения для дашбордов хранятся в Yandex Object Storage. В отчётах Yandex DataLens отображаются данные участников, статистика по городам и странам, возрастная шкала бегунов. Во время забега информация обновляется ежеминутно.
В общей сложности на реализацию проекта ушло пять недель. За это время продумали логику передачи данных в кластер PostgreSQL, написали код и внедрили визуализацию на сайт напрямую с помощью DataLens. Сейчас решение готово и полноценно используется в мероприятиях фонда.
Результаты
Данные о мероприятиях в реальном времени доступны на сайте всем желающим: участникам и партнёрам проекта, сотрудникам фонда и представителям СМИ. Фонд отметил удобство использования сервисов, большое количество доступных функций и прозрачность расходов: за тратами на каждый сервис удобно следить в Yandex Cloud Billing.
В будущем компания вместе с партнёром планирует интегрировать отчёты с другими сервисами Яндекса, в частности c Yandex Translate для дашбордов на трёх языках: казахском, русском и английском — и Яндекс Погодой для отображения прогноза в день мероприятия.
Мнение
Благодаря интеграции с Yandex Cloud мы добились значительной оптимизации IT‑инфраструктуры, снижения операционных расходов, быстрой масштабируемости ресурсов и ускоренного внедрения инновационных решений, что в целом стимулировало цифровую трансформацию нашей компании.
* Фото предоставлено пресс-службой Almaty Marathon