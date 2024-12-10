Аналитика в реальном времени для 15 тысяч участников Almaty Marathon

Корпоративный фонд «Смелость быть первым» организует марафоны, полумарафоны и забеги, а также создаёт спортивный мерч для бегунов. В год фонд проводит более десятка спортивных мероприятий. Его первый и флагманский забег — Almaty Marathon — стимулировал рост числа беговых клубов и способствовал развитию спортивной инфраструктуры Алматы. С 2022 года фонд также проводит мероприятия в Астане и Туркестане. Almaty Marathon 2024 года собрал 15 тыс. участников из 62 стран и 300 городов. Суммарно бегуны пробежали 630 тыс. километров. В организации марафона участвовало более 2 тыс. волонтёров.

С ростом количества мероприятий и расширением географии организаторы столкнулись с необходимостью сбора и публикации большого объёма информации. Это имена и фамилии спортсменов, их стартовые номера и места на финише, города, страны и беговые клубы, которые они представляют, время на разных контрольных точках, в том числе на финише. Кроме того, была нужна статистика по среднему времени на разных дистанциях, по количеству и географии участников забегов. Компании был нужен партнёр, который сможет обеспечить бесперебойный сбор, обработку и аналитику данных. Для реализации проекта выбрали Yessen & Company. Компания с 2016 года разрабатывает системы аналитики и визуализации, которые позволяют легко извлекать информацию и принимать решения на основе данных.

Ранее фонд не использовал облачные технологии, но основные требования к проекту — высокая доступность и быстрая аналитика, поэтому Yessen & Company остановилась на облачной инфраструктуре. Благодаря масштабируемости, наличию управляемых сервисов и широким возможностям интеграции облако позволяет оперативно запускать проекты и точно оценивать затраты.

Команда проекта выбрала Yandex Cloud по нескольким причинам. Для визуализации решили использовать Yandex DataLens. Сервис интегрируется с объектным хранилищем и управляемыми СУБД, что ускоряет запуск в продакшн. Кроме того, тарифный план Community позволяет бесплатно строить чарты и дашборды, а также агрегировать данные, создавать вычисляемые поля и строить SQL‑запросы. А сервисы платформы данных Yandex Cloud помогают сократить время и затраты на поддержку СУБД и организацию объектного хранилища.