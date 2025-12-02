Актуальные цены и налоговые ставки
Изменение ставки НДС в России с 1 января 2026 года
В соответствии с новым налоговым законодательством, базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22% с 1 января 2026 года.
2 декабря 2025 г.
5 минут чтения
Стоимость услуг Yandex Cloud формируется из тарифов на услуги и налоговой составляющей. Тарифы остаются прежними, а налоговая составляющая изменится — это повлияет на конечную стоимость услуг.
Мы ценим ваше сотрудничество и заранее сообщаем об обновлениях, чтобы вы могли учесть их при планировании расходов.
