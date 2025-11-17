Основное ограничение коснулось облачных провайдеров. Новые лицензии запрещали предоставлять Redis как управляемый сервис без заключения коммерческого соглашения с Redis Inc. Лицензия SSPLv1 требовала раскрывать исходный код всех компонентов, которые используются для управления сервисом.
Valkey™ против Redis®: будущее in‑memory СУБД
Изменение лицензии Redis® в 2024 году стало причиной создания Valkey™ — открытого форка под эгидой Linux Foundation. Проект сохранил доступность опенсорса и к 2025 году обрёл весомые технические преимущества.
- Redis долгое время был стандартом для высоконагруженных систем in-memory СУБД, но в марте 2024 года Redis Inc. изменила лицензию, ограничив коммерческое использование системы. В ответ на изменения лицензии Redis был создан проект Valkey со свободной лицензией BSD 3-Clause.
- Valkey — это форк последней версии Redis (7.2.4), который получил поддержку Linux Foundation и других компаний. У него есть ряд архитектурных преимуществ перед Redis, включая улучшенную многопоточность, что позволяет ему обрабатывать запросы быстрее и с меньшей задержкой.
- Valkey совместима с Redis на уровне протокола и команд — это упрощает переход с открытых версий Redis.
- Управляемый сервис Yandex Managed Service for Valkey™ автоматизирует развёртывание и эксплуатацию кластеров Valkey в облаке. Среди ключевых возможностей: резервное копирование и восстановление, обновления и обслуживание, отказоустойчивость, безопасность и соответствие требованиям.
- В планах развития Valkey — дальнейшее повышение производительности и расширение возможностей через новые модули, например Valkey-Search для векторного поиска.
- В версии Valkey 9.0 появились важные архитектурные улучшения, включая возможность устанавливать TTL для отдельных полей внутри хеш-таблицы, атомарную миграцию слотов и поддержку нескольких баз данных в кластерном режиме.
Системы управления базами данных, которые хранят информацию в оперативной памяти, а не на диске.
Простая лицензия с открытым исходным кодом, допускающая коммерческое использование.
Для высоконагруженных систем in‑memory СУБД обеспечивают минимальные задержки и способны обрабатывать миллионы операций в секунду. Многие годы Redis был де‑факто стандартом для таких систем. Его популярность подтверждают отраслевые рейтинги и опросы разработчиков.
Весной 2024 года Redis Inc. поменяла условия лицензирования и ограничила коммерческое использование своей системы. В ответ опенсорс‑сообщество, включая бывших ключевых разработчиков Redis, основало проект Valkey со свободной лицензией BSD 3‑Clause.
В статье — о ключевых этапах развития Valkey и его технических отличиях от Redis, архитектурных преимуществах проекта и сервисе Yandex Managed Service for Valkey™.
Лицензии с открытым исходным кодом, ограничивающие коммерческое использование.
Причины появления Valkey: история смены лицензии Redis
Проект Redis появился в 2009 году и долгое время развивался под управлением свободной лицензии BSD 3‑Clause. Все версии вплоть до 7.2 включительно выходили на этих условиях, и это позволяло свободно использовать, изменять и распространять код.
Ситуация изменилась 20 марта 2024 года. Компания Redis Inc. объявила, что начиная с версии 7.4 проект переходит на двойную лицензию: RSALv2 и SSPLv1. Эти лицензии не одобрены Инициативой по открытому программному обеспечению (Open Source Initiative, OSI) и накладывают существенные ограничения.
Независимая ветвь разработки.
В ответ на эти изменения 28 марта 2024 года Linux Foundation анонсировала Valkey. Это форк последней версии Redis (7.2.4), которая распространялась по свободной лицензии BSD 3‑Clause. Проект сохранил эту свободную лицензию и получил поддержку нашей платформы в виде Yandex Managed Service for Valkey™, а также от других компаний и ключевых разработчиков, ранее работавших над Redis.
В 2025 году история получила продолжение. Для Redis 8 стала доступна ещё одна лицензия — AGPLv3. В отличие от RSAL и SSPL, она одобрена OSI, но тоже накладывает свои ограничения. Эта лицензия требует публиковать исходный код модифицированной программы, если пользователи взаимодействуют с ней по сети.
В результате пути проектов окончательно разошлись. Valkey развивается как проект с классической свободной лицензией под управлением независимой организации Linux Foundation. Redis же теперь существует в сложной экосистеме из нескольких лицензий с разными ограничениями.
Компактная структура данных для быстрой проверки принадлежности элемента к множеству.
Выбор между Valkey и Redis
Архитектурные изменения в Valkey, прежде всего улучшенная многопоточность, напрямую повлияли на его производительность. Независимые тесты показывают, что Valkey обрабатывает запросы быстрее и с меньшей задержкой, чем актуальные версии Redis.
Сравнение Valkey и Redis
|
Критерий
|
Valkey
|
Redis
|
Лицензия и управление
|
Открытое управление (Linux Foundation) со свободной и предсказуемой лицензией BSD 3‑Clause.
|
Централизованное управление (Redis Inc.) со сложной моделью из трёх лицензий (RSALv2, SSPLv1, AGPLv3).
|
Производительность
|
В независимых тестах до +37% на запись и +16% на чтение. Пропускная способность ≈1 млн запросов/сек.
|
Высокая производительность, в аналогичных тестах ≈730 тыс. запросов/сек. В версиях 8.0 и 8.2 заявлены улучшения.
|
Производительность TLS
|
Обработка TLS‑соединений вынесена в отдельные потоки, что даёт до 20% к пропускной способности для зашифрованных нагрузок.
|
Стандартная реализация. Улучшения поставляются в рамках общих обновлений безопасности и производительности.
|
Эффективность памяти
|
Новая хеш‑таблица экономит до 28% ОЗУ в тестах (например, 3,77 ГБ против 4,83 ГБ у Redis для 50 млн элементов).
|
В версии 8.2 заявлены улучшения внутреннего представления данных для снижения потребления памяти.
|
Подход к расширяемости
|
Минимальное ядро и опциональные модули (Valkey‑Search для векторного поиска, Valkey‑Bloom для фильтров Блума).
|
«Всё в одном»: популярные функции (JSON, TimeSeries, Query Engine) встроены в ядро дистрибутива.
|
Коммерческая поддержка
|
Осуществляет сообщество и ведущие облачные провайдеры.
|
Идеальный сценарий
|
Системы, где важны прозрачность лицензии, максимальная производительность и отсутствие зависимости от одного вендора.
|
Проекты, где нужны официальные SLA от вендора и богатая функциональность, доступная «из коробки».
Valkey обеспечивает минимальные задержки и высокую пропускную способность для задач реального времени. При этом данные можно сохранять на диск для надёжности с помощью механизмов персистентности — RDB и AOF. In‑memory СУБД работает не только с простой моделью «ключ — значение», но и поддерживает более сложные встроенные структуры данных: строки, списки, множества, хеши и потоки. Это позволяет эффективно решать широкий круг задач.
Сценарии использования Valkey
|
Описание
|
Используемые возможности и механизмы
|
Кеширование
|
Ускорение доступа к данным за счёт хранения результатов ресурсоёмких операций в памяти.
|
|
Хранение сессий
|
Управление временными данными пользователя — токенами авторизации, содержимым корзины.
|
|
Очереди и сообщения
|
Обмен событиями между компонентами системы с разной степенью надёжности.
|
Структуры данных:
|
Аналитика и рейтинги
|
Реализация счётчиков, таблиц лидеров, систем скоринга и ограничения частоты запросов.
|
|
Отказоустойчивость и масштабирование
|
Создание надёжных кластеров, которые выдерживают отказы узлов и распределяют высокую нагрузку.
|
Valkey создана на основе открытого кода Redis 7.2.4. Она полностью совместима с Redis на уровне протокола и команд. Благодаря этому переход с любой открытой версии Redis — от 2.0 до 7.2 включительно — выглядит как простое обновление системы.
Valkey в Yandex Cloud: управляемый сервис
Мы поддерживаем развитие Valkey как открытой и производительной in‑memory СУБД. Наш сервис, Yandex Managed Service for Valkey, автоматизирует развёртывание и эксплуатацию кластеров Valkey в облаке. Он берёт на себя рутинные задачи администрирования, позволяя сосредоточиться на разработке приложений.
Ключевые возможности сервиса Yandex Managed Service for Valkey:
- Резервное копирование и восстановление. Сервис автоматически создаёт ежедневные резервные копии и хранит их до 60 дней. Все бэкапы надёжно шифруются ключами GPG для обеспечения конфиденциальности.
- Обновления и обслуживание. Мы берём на себя установку минорных обновлений и исправлений безопасности. Все работы проводим в заранее заданное окно обслуживания, чтобы минимизировать влияние на работу приложений.
- Отказоустойчивость. Кластеры по умолчанию создаются отказоустойчивыми с использованием асинхронной репликации. В случае сбоя основного узла сервис автоматически и с минимальной задержкой переключит нагрузку на реплику.
- Безопасность и соответствие требованиям. Инфраструктура Yandex Cloud соответствует отраслевым стандартам безопасности. Для дополнительной защиты можно использовать шифрование дисков с помощью Yandex Key Management Service.
Мы поддерживаем актуальные версии Valkey: 7.2, 8.0, 8.1 и 9.0.
Планы развития Valkey: производительность и новые модули
За первый год к разработке Valkey присоединились более 150 специалистов из 50 организаций. Основной фокус дорожной карты проекта — рост производительности и расширение возможностей через модули. Так, в версии 8.1 появились официальные модули valkey‑json для работы с JSON‑документами и valkey‑bloom для использования вероятностных фильтров Блума.
Векторный поиск для задач AI
Модуль Valkey‑Search добавляет в in‑memory СУБД функции векторного поиска. Он поддерживает как приблизительный поиск ближайших соседей для максимальной скорости, так и точный — для максимальной релевантности. Модуль ориентирован на AI‑нагрузки с задержками в единицы миллисекунд и способен работать с миллиардами векторов.
Ключевые улучшения в Valkey 9.0
Наша команда поддержала версию Valkey 9.0 в день релиза. Она привнесла несколько важных архитектурных улучшений:
- Истечение срока жизни для полей хеша. Появилась возможность устанавливать TTL для отдельных полей внутри хеш‑таблицы, а не только для всего ключа.
- Атомарная миграция слотов. Процесс перемещения данных между узлами кластера стал надёжнее.
- Поддержка нескольких баз данных в кластерном режиме. Функциональность, ранее доступная только в одиночном режиме, теперь работает и в кластере.
Параллельно сообщество продолжает улучшать стабильность и производительность кластера. В последних версиях оптимизировали процессы перераспределения данных, добавили SIMD‑оптимизации для ускорения вычислений и реализовали zero‑copy ответы для снижения нагрузки при работе с большими объёмами данных.