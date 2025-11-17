Valkey™ против Redis®: будущее in‑memory СУБД

Системы управления базами данных, которые хранят информацию в оперативной памяти, а не на диске.

Простая лицензия с открытым исходным кодом, допускающая коммерческое использование.

Для высоконагруженных систем in‑memory СУБД обеспечивают минимальные задержки и способны обрабатывать миллионы операций в секунду . Многие годы Redis был де‑факто стандартом для таких систем. Его популярность подтверждают отраслевые рейтинги и опросы разработчиков .

Весной 2024 года Redis Inc. поменяла условия лицензирования и ограничила коммерческое использование своей системы. В ответ опенсорс‑сообщество, включая бывших ключевых разработчиков Redis, основало проект Valkey со свободной лицензией BSD 3‑Clause.

В статье — о ключевых этапах развития Valkey и его технических отличиях от Redis, архитектурных преимуществах проекта и сервисе Yandex Managed Service for Valkey™.