Yandex SWS и CDN: защита и ускорение сайтов для компаний любого масштаба

Распределённая сеть серверов для кэширования и быстрой доставки веб-контента.

Веб-файрвол, фильтрующий HTTP-запросы и блокирующий атаки на приложение.

HTTP-запросы, эксплуатирующие уязвимости и перегружающие веб-приложения.

Внедрение вредоносных SQL-команд через поля ввода для несанкционированного доступа или изменения данных.

Встраивание вредоносного JavaScript-кода в веб-страницы для кражи данных или захвата сессий пользователей.

Abnormal Request Limiter — модуль, выявляющий и ограничивающий аномальные или чрезмерные HTTP-запросы к приложению.

Универсальный набор правил для WAF, защищающих веб-приложения от распространённых атак по рекомендациям OWASP — некоммерческой организации, создающей стандарты, руководства и инструменты для безопасности веб-приложений.

Ежегодно обновляемый список десяти наиболее критичных угроз безопасности веб-приложений, составляемый экспертами OWASP на основе анализа данных о реальных инцидентах. Включает такие угрозы, как нарушение контроля доступа, криптографические сбои, инъекции и другие. Служит основным ориентиром для разработчиков и специалистов по информационной безопасности при проектировании защиты приложений.

Перебор возможных паролей или ключей до нахождения верного.

Модуль WAF с открытым исходным кодом для фильтрации и защиты HTTP-трафика веб-приложений.

Параметр OWASP CRS в ModSecurity, задающий степень строгости и агрессивности применяемых правил.

HTTP-ответ, указывающий на превышение клиентом допустимого числа запросов за определённый период времени.

Компонент, равномерно распределяющий входящий трафик между серверами для повышения производительности и отказоустойчивости.

Фильтрация и ограничение IP- и транспортного (TCP/UDP) трафика для предотвращения перегрузки сетевых каналов и серверов.

В начале июня 2025 года российские провайдеры фактически остановили Cloudflare. Внутренний трафик платформы упал примерно на 30% , а соединение с её сайтами обрывается уже после первых 16 кБ данных и больше не восстанавливается. Для компаний это означает потерю аудитории и отсутствие защиты от растущих DDoS‑атак. Только в 2025 году Cloudflare отражал удары мощностью до 7 Тбит/с и блокировал более 6 тыс. крупных атак каждый квартал.

Обойти ограничения сложно: операторы вставляют ложные пакеты, разрывают сессии и жёстко режут объём передаваемых данных. Зарубежные CDN‑ и WAF‑сервисы недоступны: одни ушли с рынка, другие не готовы хранить данные в России.

В этой статье мы покажем, как Yandex Smart Web Security останавливает DDoS‑ и бот‑трафик, чем отличается наш Web Application Firewall (WAF) от зарубежных аналогов, зачем нужен Advanced Rate Limiter (ARL) и как Yandex Cloud CDN ускоряет загрузку контента. Разберём, как подключить SWS и CDN к уже работающей инфраструктуре и кому он особенно полезен.

Что такое Yandex Smart Web Security

Это облачный прокси‑сервис, защищающий сайты и приложения от ботов, DDoS‑ и других веб‑атак на 7‑м уровне модели OSI. Он фильтрует HTTP/HTTPS‑трафик, отражает DDoS‑атаки, блокирует ботов и предотвращает SQL‑инъекции и XSS. Сервис использует поведенческий анализ и машинное обучение, а при подозрительной активности автоматически подключает Yandex SmartCaptcha. Гибкая система белых и чёрных списков IP‑адресов позволяет тонко управлять доступом. В продукт заложен многолетний опыт и экспертиза Яндекса по защите собственных веб‑ресурсов.

Рассмотрим основные возможности сервиса.

Защита внешних веб‑приложений

Smart Web Security можно подключить к сайтам и приложениям, которые работают в собственной инфраструктуре или у сторонних хостеров.

Когда поступают входящие запросы, они могут попасть в два места: либо сразу на защищённый SWS-прокси-сервер, либо на виртуальный хост балансировщика нагрузки приложений Yandex Application Load Balancer, к которому уже подключен SWS.

Smart Web Security работает по принципу reverse-проксирования — это означает, что он выступает посредником между пользователями и вашим приложением. Его основная задача — отфильтровать нелегитимный трафик, пропуская только безопасные запросы к приложению.

В консоли видна подробная статистика: общее число запросов, сколько из них заблокировали правила WAF и ARL, а также распределение инцидентов по профилям безопасности.

Профили безопасности и WAF

В основе защиты SWS — профиль безопасности. Для каждого домена можно настроить собственные профили безопасности, которые содержат набор политик фильтрации трафика:

защиту от DDoS,

настройки веб‑файрвола,

ограничения скорости.

Профиль безопасности включает три типа правил: базовые, Smart Protection и WAF.

Правило Smart Protection — это ключевой механизм, который защищает приложение от DDoS-атак и трафика ботов. Его алгоритм использует технологии машинного обучения и поведенческого анализа для блокировки нелегитимного трафика. Подозрительные запросы отправляются на верификацию в сервис SmartCaptcha.

Web Application Firewall защищает от эксплуатации различных уязвимостей веб-приложений и требует тонкой настройки, исходя из особенностей сервиса пользователя. При создании профиля WAF в него добавляется предустановленный набор правил OWASP Core Ruleset, который защищает от угроз из списка OWASP Top-10. WAF подключается к профилю безопасности в виде правила, наряду с базовыми правилами и Smart Protection.

Для каждого профиля WAF настраиваются два параметра: уровень аномальности и уровень строгости WAF (в ModSecurity он называется paranoia level). Благодаря этому можно тонко настраивать политики фильтрации для различных приложений и их компонентов.

Базовые правила — простые условия фильтрации трафика. Применяются для обработки запросов по их параметрам. Могут разрешить или запретить доступ, а также направлять трафик в SmartCaptcha для дополнительного анализа.

Все три типа правил поддерживают работу со списками IP-адресов.

Advanced Rate Limiter

Ограничение запросов настраивается в профиле ARL. Он работает после профиля безопасности, проверяя только трафик, прошедший через него. Advanced Rate Limiter защищает бэкенд от перегрузки: он ограничивает входящий трафик по заданным правилам. Инструмент предотвращает злоупотребления API и позволяет гибко выставлять лимиты по:

IP‑адресу,

URL,

домену,

HTTP‑методу и другим признакам.

Запросы можно объединять в группы. Режим «только логирование» помогает безопасно обкатать новые политики.

Если за выбранный интервал — от 1 секунды до 1 часа — счётчик превышает порог, ARL мгновенно отклоняет лишние обращения и возвращает код 429 Too Many Requests. Условия срабатывания задаются по диапазонам IP, регулярным выражениям или HTTP‑заголовкам, поэтому инструмент одинаково эффективен против массовых атак и точечных попыток перегрузки.

Обратное проксирование как защита

SWS‑прокси становится единой точкой входа. У него собственный публичный IP‑адрес, поэтому реальный адрес бэкенда остаётся скрытым. Весь трафик сначала приходит на SWS-прокси сервер, где настроен балансировщик нагрузки. Он равномерно распределяет запросы между экземплярами приложения и одновременно обеспечивает базовую L3/L4‑защиту от DDoS‑атак.