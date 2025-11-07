Разработчики стали чаще использовать AI‑агентов

В отличие от кодовых ассистентов, AI‑агенты могут брать на себя больше задач разработки и выполнять их автономно. Агенты умеют проектировать архитектуру ПО, запускать автотесты, редактировать файлы, настраивать интеграции с минимальным вмешательством разработчика. Это позволяет командам разработки делегировать рутину и фокусироваться на стратегических задачах при запуске IT‑продукта.

Согласно исследованиям McKinsey , AI‑агенты становятся частью стандартного инженерного процесса, выполняя 30—50% рутинных задач в большинстве корпоративных команд. По оценкам компании , внедрение автономных AI‑агентов помогает экономить 15–30 тыс. долларов на одного разработчика ежегодно, а для команды из тысячи специалистов — до 30 млн в год. Для организации с командой в 1000 программистов это 15–30 млн ежегодно. По данным Google Cloud/DORA , 80% разработчиков отмечают рост продуктивности, а 59% — улучшение качества кода.