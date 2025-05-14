Yandex B2B Tech запустил copilot‑сервис для операторов контакт‑центров

Какие технологии лежат в основе Yandex Neurosupport

Yandex Neurosupport работает на основе облегчённых моделей семейства YandexGPT, дообученных на инструкциях для операторов более чем 50 сервисов Яндекса. В отличие от базовых моделей, сервис может эффективно решать специализированные задачи поддержки, при этом обеспечивая более высокую скорость генерации подсказок.

Использование технологии Retrieval‑Augmented Generation (RAG) позволяет модели не только генерировать ответы, но и обращаться к внутренним источникам данных для поиска нужной информации. Это обеспечивает более глубокое понимание контекста и повышает точность ответов.

Например, алгоритмы автоматически создают RAG‑индекс на основе базы знаний: сканируют тексты, выявляют ключевые слова и фразы, а затем создают «карту», по которой система может мгновенно находить нужную информацию. Когда поступает запрос, система не тратит время на перебор всех документов — она сразу обращается к индексу и находит нужную информацию. Компании могут быстро настроить алгоритмы под конкретные документы и поток обращений клиентов, позволяя системе обучаться на реальных запросах и со временем улучшать качество поиска.