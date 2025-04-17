Диски в Yandex Cloud: как выбрать подходящий тип для ваших задач

Диски в Yandex Cloud — это сетевые блочные хранилища (Network Block Storage, NBS). Они подключаются к виртуальным машинам по сети, а не устанавливаются физически на тот же сервер. Такое решение повышает гибкость и надёжность всей IT‑инфраструктуры.

Платформа Yandex Cloud предлагает разные типы дисков: от экономичных HDD до быстрых SSD с различной производительностью. Важно знать, что все сетевые диски поддерживают шифрование хранящихся данных. Выбор конкретного типа зависит от требований ваших приложений к скорости чтения и записи, необходимой надёжности и, конечно, от бюджета проекта. Ошибка в выборе может замедлить работу системы или привести к неоправданным расходам.

В статье подробно рассмотрим, какие типы дисков существуют на нашей платформе, чем они отличаются по скорости и надёжности, для каких задач лучше подходит каждый из них, а также как размер диска связан с его производительностью.

Основные типы сетевых дисков и их характеристики Основные типы сетевых дисков и их характеристики

В Yandex Cloud доступны четыре основных типа сетевых дисков. Они различаются скоростью, надёжностью и стоимостью. Чтобы было проще сориентироваться, начнём с краткого сравнения их ключевых параметров.

Краткая сравнительная таблица характеристик сетевых дисков Характеристика Сетевой HDD Сетевой SDD Высокопроизводительный SSD Нереплицируемый SSD Производительность Низкая Средняя Высокая Очень высокая Максимальный IOPS (чтение/запись) 11 000 / 2000 40 000 / 20 000 40 000 / 75 000 75 000 / 75 000 Максимальная пропускная способность (чтение/запись) 240 / 240 МБ/с 450 / 450 МБ/с 1 / 1 ГБ/с 1 / 1 ГБ/с Надёжность (репликация) Высокая (встроенная) Высокая (встроенная) Высокая (встроенная) Низкая (нет встроенной) Относительная стоимость Самая низкая Средняя Высокая Низкая Минимальный и максимальный размер 1 ГБ / 256 ТБ 1 ГБ / 256 ТБ 93 ГБ / 256 ТБ 93 ГБ / 256 ТБ Использование в качестве загрузочного диска Да Да Да Не рекомендуется Основной сценарий Редкий доступ, логи, тесты Большинство задач Высокие нагрузки, СУБД Кеш, репликация на уровне ПО Примечание: максимальные значения IOPS (операций ввода‑вывода в секунду) и пропускной способности достигаются на дисках большого размера. Подробнее об этом расскажем дальше.

Рассмотрим каждый тип сетевого диска подробнее.

Сетевой SSD: базовый выбор Сетевой SSD: базовый выбор

Стандартный сетевой твердотельный накопитель (SSD) обеспечивает надёжность за счёт встроенной репликации — данные автоматически копируются на несколько физических носителей внутри зоны доступности. Его можно считать отправной точкой при выборе, так как он предлагает хороший баланс цены и производительности.