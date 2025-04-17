SSD универсален и хорошо справляется с широким спектром стандартных рабочих нагрузок: от веб‑серверов и корпоративных приложений до средненагруженных баз данных.
Диски в Yandex Cloud: как выбрать подходящий тип для ваших задач
Выбор диска для виртуальной машины напрямую влияет на скорость работы приложений и итоговую стоимость инфраструктуры. В статье разберёмся в доступных типах дисков — от HDD до высокопроизводительных SSD — и поймём их особенности.
Диски в Yandex Cloud — это сетевые блочные хранилища (Network Block Storage, NBS). Они подключаются к виртуальным машинам по сети, а не устанавливаются физически на тот же сервер. Такое решение повышает гибкость и надёжность всей IT‑инфраструктуры.
Платформа Yandex Cloud предлагает разные типы дисков: от экономичных HDD до быстрых SSD с различной производительностью. Важно знать, что все сетевые диски поддерживают шифрование хранящихся данных. Выбор конкретного типа зависит от требований ваших приложений к скорости чтения и записи, необходимой надёжности и, конечно, от бюджета проекта. Ошибка в выборе может замедлить работу системы или привести к неоправданным расходам.
В статье подробно рассмотрим, какие типы дисков существуют на нашей платформе, чем они отличаются по скорости и надёжности, для каких задач лучше подходит каждый из них, а также как размер диска связан с его производительностью.
Основные типы сетевых дисков и их характеристики
В Yandex Cloud доступны четыре основных типа сетевых дисков. Они различаются скоростью, надёжностью и стоимостью. Чтобы было проще сориентироваться, начнём с краткого сравнения их ключевых параметров.
Краткая сравнительная таблица характеристик сетевых дисков
|Характеристика
|Сетевой HDD
|Сетевой SDD
|Высокопроизводительный SSD
|Нереплицируемый SSD
|Производительность
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|Очень высокая
|Максимальный IOPS (чтение/запись)
|11 000 / 2000
|40 000 / 20 000
|40 000 / 75 000
|75 000 / 75 000
|Максимальная пропускная способность (чтение/запись)
|240 / 240 МБ/с
|450 / 450 МБ/с
|1 / 1 ГБ/с
|1 / 1 ГБ/с
|Надёжность (репликация)
|Высокая (встроенная)
|Высокая (встроенная)
|Высокая (встроенная)
|Низкая (нет встроенной)
|Относительная стоимость
|Самая низкая
|Средняя
|Высокая
|Низкая
|Минимальный и максимальный размер
|1 ГБ / 256 ТБ
|1 ГБ / 256 ТБ
|93 ГБ / 256 ТБ
|93 ГБ / 256 ТБ
|Использование в качестве загрузочного диска
|Да
|Да
|Да
|Не рекомендуется
|Основной сценарий
|Редкий доступ, логи, тесты
|Большинство задач
|Высокие нагрузки, СУБД
|Кеш, репликация на уровне ПО
Примечание: максимальные значения IOPS (операций ввода‑вывода в секунду) и пропускной способности достигаются на дисках большого размера. Подробнее об этом расскажем дальше.
Рассмотрим каждый тип сетевого диска подробнее.
Сетевой SSD: базовый выбор
Стандартный сетевой твердотельный накопитель (SSD) обеспечивает надёжность за счёт встроенной репликации — данные автоматически копируются на несколько физических носителей внутри зоны доступности. Его можно считать отправной точкой при выборе, так как он предлагает хороший баланс цены и производительности.
Сетевой HDD: экономичное хранение
Сетевой жёсткий диск работает значительно медленнее SSD, зато является самым дешёвым типом диска. Надёжность хранения данных здесь также обеспечивается встроенной репликацией. Производительности HDD достаточно для приложений, которые не требуют высокой скорости дисковых операций и нечувствительны к задержкам отклика диска.
HDD — хороший выбор для надёжного и недорогого хранения данных с редким доступом, например архивов или логов. Его также можно использовать для задач тестирования и разработки или для поддержки ненагруженных виртуальных машин.
Высокопроизводительный SSD: для высоких нагрузок
Такой диск обеспечивает более высокую производительность и более стабильные (то есть с меньшим разбросом значений) и низкие задержки по сравнению со стандартным сетевым SSD. Надёжность хранения данных у него такая же высокая благодаря встроенной репликации. Это более дорогой вариант, но его стоимость оправдана, если для систем критически важна максимальная скорость дисковой подсистемы.
Высокопроизводительные SSD нужны там, где скорость дисковых операций имеет решающее значение. Это могут быть высоконагруженные базы данных, системы обработки онлайн‑транзакций, задачи рендеринга видео или обработка больших данных, например с использованием модели распределённых вычислений.
Нереплицируемый SSD: максимальная скорость без репликации
Это самый быстрый тип сетевого диска в Yandex Cloud. Такая высокая производительность достигается за счёт отсутствия встроенной репликации данных. Обратная сторона скорости — пониженная надёжность: при сбое физического носителя данные на таком диске будут утеряны. По стоимости он дешевле стандартного сетевого SSD, но дороже сетевого HDD.
Этот тип диска находит своё применение там, где задача по надёжности хранения данных решается на другом уровне — средствами самого приложения или архитектуры системы. Например, его выбирают для размещения баз данных с собственной встроенной репликацией или для отказоустойчивых распределённых файловых систем вроде GlusterFS и CephFS.
Также он хорошо подходит для хранения кеша, временных данных или read‑only копий (зеркал) данных, основная версия которых надёжно хранится на реплицируемом диске. Наконец, он может быть полезен для хранения данных, для которых настроено регулярное резервное копирование на другие носители. Из‑за отсутствия встроенной отказоустойчивости использовать нереплицируемые диски в качестве загрузочных не рекомендуется.
Как размер диска влияет на производительность
Производительность диска — количество операций ввода‑вывода в секунду (IOPS) и пропускная способность (МБ/с или ГБ/с) — зависит не только от его типа, но и от размера.
Общая тенденция заключается в том, что, как правило, чем больше выделяется дискового пространства, тем выше максимальная производительность, которую может обеспечить диск. Это связано с тем, как дисковые ресурсы распределяются внутри облачной платформы. Но рост производительности не бесконечен — он ограничен максимальными показателями для каждого типа диска.
Примеры масштабирования показывают разную зависимость для разных типов:
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Производительность сетевых HDD почти не меняется с увеличением размера и остаётся на базовом уровне около 300 IOPS для чтения и записи.
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У стандартных сетевых SSD производительность заметно растёт с размером. Например, показатель IOPS может увеличиться с 1000 для небольших дисков (до 10 ГБ) до 3000 для диска 93 ГБ и до 6000 для диска 186 ГБ.
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Быстрые высокопроизводительные SSD и нереплицируемые SSD также показывают значительный рост производительности при увеличении объёма, особенно на операциях чтения. Например, IOPS чтения может вырасти с примерно 28 000 для диска 93 ГБ до 56 000 для диска 186 ГБ. Производительность на запись тоже растёт, но может быть ниже, чем на чтение, особенно для высокопроизводительных SSD.
Эти цифры — лишь примеры, показывающие общую зависимость. Точную максимальную производительность для диска нужного размера и типа всегда можно узнать в консоли управления Yandex Cloud — она отобразится при создании диска или изменении его параметров.
Важно понимать, что указанные максимальные значения IOPS и пропускной способности — это расчётные пиковые показатели, обычно достигаемые в тестовых условиях при определённых параметрах нагрузки: например, при операциях с блоками по 4 КБ. Реальная производительность в приложениях может отличаться.
Важно учитывать размеры и гранулярность. В Yandex Cloud можно создавать диски объёмом до 256 ТБ. Но минимальный размер и шаг его изменения (гранулярность) различаются для разных типов: для сетевых HDD и SSD это 1 ГБ, а для высокопроизводительных и нереплицируемых SSD — 93 ГБ.
Понимание этой зависимости производительности от размера помогает точнее подобрать конфигурацию диска под требования конкретной задачи.
Дополнительные возможности и рекомендации
Помимо выбора основного типа и размера диска, стоит учитывать ещё несколько аспектов работы с дисками на платформе Yandex Cloud.
Подключение нескольких дисков к виртуальной машине
Хотя для запуска операционной системы виртуальной машине нужен всего один загрузочный диск, платформа позволяет подключить к одной ВМ более десяти дисков, причём разных типов.
Это открывает возможности для оптимизации. Например, можно разместить операционную систему и часто используемые приложения на быстром сетевом или высокопроизводительном SSD, а для хранения логов, архивов или других нетребовательных к скорости данных подключить отдельный, более дешёвый сетевой HDD.
Размер блока: что нужно знать
При создании диска можно указать размер блока — от 4 до 128 КБ. Этот параметр определяет, какими минимальными порциями операционная система будет считывать и записывать данные на диск.
По умолчанию для всех дисков используется размер 4 КБ. Это стандартный и в большинстве случаев оптимальный вариант, совместимый практически со всеми операционными и файловыми системами.
Использовать больший размер блока имеет смысл только для специфических сценариев, если вы точно понимаете преимущества такого шага для вашего приложения и знаете, как правильно настроить файловую систему и ПО. Некорректная настройка при использовании нестандартного размера блока может привести к снижению производительности или даже к ошибкам.
Производительность виртуальной машины
Важно помнить, что итоговая производительность дисковой подсистемы зависит не только от типа и размера диска, но и от ресурсов самой виртуальной машины. Даже самый быстрый диск не сможет показать максимальные IOPS и пропускную способность, если он подключен к ВМ с недостаточным количеством vCPU. Для достижения пиковых показателей диска важно выделять виртуальной машине достаточно ресурсов процессора.
Локальные диски на выделенных хостах
На платформе Yandex Cloud существует ещё один, довольно специфический тип дисков — локальные SSD. Они принципиально отличаются от сетевых дисков и доступны только на выделенных хостах, то есть на физических серверах, которые арендуются целиком одним клиентом.
Локальные диски физически установлены на том же сервере, где работает виртуальная машина. Доступ к ним происходит напрямую, минуя сеть, обеспечивая минимальные задержки. По характеристикам они напоминают нереплицируемые SSD.
Но у локальных дисков есть важные ограничения: их размер нельзя изменить после создания, и они жёстко привязаны к конкретному физическому серверу. Подробное описание локальных дисков и их ограничений можно найти в документации по выделенным хостам. Локальные диски — это инструмент для особых задач, где требуется экстремальная производительность ввода‑вывода и полный контроль над физическими ресурсами.
Как сделать правильный выбор
Выбор типа диска в Yandex Cloud — это всегда поиск оптимального баланса между производительностью, надёжностью хранения данных и затратами на инфраструктуру.
Вот основные ориентиры, которые помогут принять решение:
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Стандартный сетевой SSD — универсальный вариант, сбалансированный по цене и скорости, который подходит для большинства распространённых задач. С него логично начинать выбор.
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Сетевой HDD подходит, если главная цель — сэкономить на хранении данных, а высокая скорость доступа не является критическим требованием — например, для хранения архивов, логов или файлов с редким доступом.
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На высокопроизводительный SSD имеет смысл переходить, когда производительности стандартного SSD уже недостаточно для нагруженных систем, таких как базы данных или системы обработки транзакций, и бюджет позволяет использовать более дорогое решение.
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Нереплицируемый SSD можно рассмотреть, если нужна максимальная производительность сетевого диска по цене ниже, чем у высокопроизводительного SSD, и есть готовность обеспечивать надёжность хранения данных на уровне приложений или архитектуры системы.
Правильный подбор дисков для виртуальных машин — важный шаг к созданию оптимальной, производительной и экономически эффективной IT‑инфраструктуры для решения ваших бизнес‑задач в облаке Yandex Cloud.